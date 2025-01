Durante tres horas y 45 minutos, los 16 candidatos a la Presidencia de Ecuador debatieron, este domingo 19 de enero del 2025, sobre tres ejes temáticos: seguridad y prevención del crimen; eficiencia del Estado y servicios públicos; crecimiento económico y generación de empleo.

Primer grupo de candidatos

El debate presidencial se realizó en dos grupos. Primero intervinieron: Henry Cucalón (Construye), Jimmy Jairala (Centro Democrático), Francesco Tabacchi (Creo), Jorge Escala (Unidad Popular), Henry Kronfle (Partido Social Cristiano), Luis Felipe Tillería (Avanza), Juan Iván Cueva (Amigo), y Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional).

Henry Cucalón (Construye)

Henry Cucalón, candidato presidencial de Construye, en el debate

La película de horror que estamos viviendo del actual presidente o del correísmo, pero ya no. Desde hoy elegimos no el mal menor yo estoy decidido con capacidad me he preparado para ser presidente.

Jimmy Jairala (Centro Democrático)

Jimmy Jairala, candidato presidencial de Centro Democrático, en el debate

Hoy estamos viviendo el peor momento del país, nos arrinconaron los que nos han enseñado… robando el futuro, El 89 de febrero no solamente… sino también si nos quedamos o nos vamos. Soy Jimmy Jairala y quiero ser tu Presidente.

Francesco Tabacchi (Creo)

Francesco Tabacchi, candidato presidencial de Creo, en el debate

Mientras los políticos se pelean los vacunadores operan, los negocios se apagan a los ciudadanos nadie nos defienden, por eso tenemos que hacer las cosas rápido y ya. Soy Francisco Tabacchi, Lista 21, quiero ser presidente para devolverte la paz y la esperanza con una mano dura y una mano inteligente.



Jorge Escala (Unidad Popular)

Jorge Escala, candidato presidencial de Unidad Popular, en el debate

Soy el profesor Jorge Escala, Ecuador vive su peor momento. Estamos de luto por los cuatro niños de Las Malvinas que fueron asesinados por este Gobierno. Me conmueve porque pudo ser cualqueira de mis alumnos en Guayaquil. Esto nunca más, convertiremos el dolor en esperanza, se acabó tu tiempo Daniel.

Henry Kronfle (Partido Social Cristiano)

Henry Kronfle, candidato presidencial de Partido Social Cristiano, en el debate

Soy Henry Kronfle Kozaya, tengo 52 años y soy ingeniero mecánico nuclear y sé administrar y resolver problemas complejos. Vivimos una grave crisis, conmigo aseguraremos seguridad, empleo y billete en tu bolsillo ahora. (…) Un solo Gobierno, que todos queremos.

Luis Felipe Tillería (Avanza)

Luis Felipe Tillería, candidato presidencial de Avanza, en el debate

Dios los bendiga, soy un migrante como muchos ecuatorianos. Comencé limpiando oficinas y logré ser gerente de uno de los principales bancos del mundo. También el primer ecuatoriano en ser electo concejal de Londres. Ya migré, ya sufrí para que tú no tengas que migrar. Vengo a resetear el sistema abrazando las ideas de la libertad vamos a enrumbar al Ecuador hacia el primer mundo.



Juan Iván Cueva (Amigo)

Juan Iván Cueva, candidato presidencial de Amigo, en el debate

Dejaremos de ser anónimos, nunca más seremos invisibles. Soy Juan Iván Cueva, un ciudadano como tú, con una familia (…) dejé de ser espectador y entré a la política a los 39 años. Soy ingeniero, experto en tecnologías. Soy Juan Iván Cueva, tu amigo, Lista 16.



Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional)

Daniel Noboa, candidato presidencial de ADN, en el debate

Estoy cumpliendo mi deber de trabajar con ustedes para que el pasado no vuelva.

SEGURIDAD

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?

Responde Henry Cucalón

Yo voy a salvar a nuestros jóvenes poniendo al estado a su servicio: educación, salud y su propia seguridad (…) reclutadores que los usan como carne de cañón escúchenme bien desgraciados, precio para sus cabezas. Lamentablemente a los menores que hayan caído en temas como actos atroces contra la vida yo estoy a favor de que sean juzgados, que se eleven las penas y que cuando cumplan 18 años vayan a una cárcel de adultos sí. Eso sí, hay que ver todo de manera integral, yo propongo un cambio radical en materia de seguridad (…) No puede ser que al día de hoy haya 2000 denuncias por extorsión mensuales. Yo propongo una unidad especial de acción contra la extorsión, la mejor unidad con miembros del ejército élite para prevenir este delito que está atormentando a los ecuatorianos. Conmigo los jóvenes tendrán oportunidad sí.

Juan Iván Cueva interpela a Henry Cucalón

La Vicepresidenta tiene un rol muy importante, ¿Tú quieres sacarla del país o escoger a la que te calce, como lo hizo Daniel y tenerla adentro para que te ayude en temas de seguridad?

Responde Henry Cucalón

En absoluto Iván, Carla Larrea será una excelente vicepresidenta de la República. Mujer inteligente, capaz y valiente y estará en todos los temas de estado, porque si la he designado para ser candidata a vicepresidenta es porque puede ser presidenta de Ecuador. Adicionalmente se encargará de materias de productividad y de emprendimiento y en lo social que va a ser lo importante, estará en todas las decisiones.

Daniel Noboa interpela a Henry Cucalón

¿Va actuar de la misma manera en que actuó el Gobierno de Lasso respecto a las cárceles, respecto al SNAI y con la mano blanda en tema de narcotráfico?

Responde Henry Cucalón

Yo soy Henry Cucalón, candidato a Presidente, el candidato de CREO está a la izquierda. Yo tendré la capacidad, la decisión y la firmeza para ejecutarlo. Yo sí voy a cumplir porque yo no he pactado con los grupos criminales, ni con los grupos mafiosos, ni tampoco miento por cada diente como otros candidatos que ofrecieron también en el debate anterior hasta hacer cárceles con barcazas. Así que yo sí le voy a cumplir al pueblo ecuatoriano, tengo la entereza para hacerlo.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?

Responde Jimmy Jairala

Estoy de acuerdo con que sean juzgados como adultos, lo que no estoy de acuerdo es que guarden prisión en los mismos reclusorios que existen hoy en el país y que son auténticas universidades del crimen y que cuando sean adultos, es es otra cosa, ahí tienen que guardar prisión como cualquier otro ciudadano.

También considero que el Estado les está debiendo a los jóvenes, está en deuda con los jóvenes y tiene que trabajar en programas de prevención, música, arte, etcétera, para que los jóvenes de temprana edad tengan algún otro elemento para distraerse y no caigan en manos de los narcotraficantes o microtraficantes.

Entendamos que el problema de fondo es que sigamos viendo a los pasos de frontera norte, la frontera norte está casi desguarnecida, ingresan toneladas de droga todos los días y lo que hay que hacer es militarizar la frontera norte y militarizar los puertos y defender también con militares el mar territorial y el espacio aéreo porque mientras siga ingresando droga por la frontera norte el dinero sucio va a seguir corrompiendo a la sociedad. Este dinero sucio tiene que ser controlado por una UAFE fuerte, una UAFE más técnica que política. Estoy preparado y tengo la voluntad para hacerlo.

Henry Cucalón interpela a Jimmy Jairala

Ecuador para los ecuatorianos ¿Candidato, que opinión tiene sobre las políticas de ciudadanía universal de la Constitución de Montecristi y sobre los decretos que ha expedido el actual Gobierno sobre el tema de regularización de venezolanos?

Responde Jimmy Jairala

Considero que hay momento para la situaciones que usted describe. No es este el momento para tener las fronteras abiertas. Tenemos que exigirle a todos los ciudadanos extranjeros que quieran ingresar al país que tengan sus documentos en regla porque cada extranjero que ingresa al Ecuador no solo es explotado en Ecuador, sino también es un ecuatoriano menos con trabajo. Mi obligación como presidente es proteger el empleo de los ecuatorianos.

Luis Felipe Trillería interpela a Jimmy Jairala

Durante el Gobierno anterior nos dimos cuenta que el crimen organizado creció contundentemente ¿Qué va a hacer en su Gobierno?.

Responde Jimmy Jairala

Con la militarización de la frontera y de los puertos, con el reforzamiento de la Policía Nacional vamos a poder bajar los niveles del crimen organizado, de la sangre en las calles, porque mientras siga abierta la frontera norte y la frontera sur y siga ingresando la droga hay problema. Porque si la droga no entra, no se vende y el dinero no se lava y si no se lava no hay negocios ilícitos.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde Francesco Tabacchi

La respuesta es sí y que pena que ya se comenzaron a pelear ni bien comienza el debate. Tenemos que tener una mano dura y para eso vamos a conformar el escuadrón de la pacificación que estará conformado por los 2000 mejores elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas entrenados por países con quienes tenemos tratados de cooperación como Estados Unidos, El Salvador y las Naciones Unidas, los cuales se encargarán de escoger y seleccionar a estos 2000 hombres para que nunca más nos vuelva a pasar la tragedia de los cuatro niños y que no se nos vaya ningún inocente.

Policía Nacional me dirijo a ustedes, tengan la tranquilidad y mi compromiso que a ustedes ni sus familias les va a faltar ni su salario, ni su seguro social pero desde el primer día que comience esta selección comenzará una depuración del Estado, de todas las entidades del Estado empezando por quienes nos cuidan.

Cuando fui Gobernador del Guayas, junto a ustedes Policía Nacional y Fuerzas Armadas llevamos a la cárcel a cerca de 12 000 delincuentes que salieron en menos de un año por los jueces y fiscales corruptos. Voy a pedir la cadena perpetua para los asesinos, violadores, vacunadores, para los terroristas y para los fiscales y los jueces corruptos que los ponen en libertad. Vamos a hacer el trabajo juntos con mano dura, una mano justa y una mano inteligente.

Luis Felipe Tillería interpela a Francesco Tabacchi

El correísmo pactó con los narcos. El Plan Fénix no termina de nacer ¿Estaría de acuerdo usted en condenar con firmeza en este momento frente a los ecuatoriano en este debate el manejo desastroso que ha tenido Rafael Noboa en seguridad?

Responde Francesco Tabacchi

Así como tendré una mano dura tendré una mano firme y vamos a dar el plan de pacificación becas por armas a quién nos entregue sus armas. Los delincuentes que nos entreguen sus armas tendrán becas para sus hijos: deporte, arte, cultura, internet y por supuesto, es polémico pero nadie nace con vocación de delincuente. Quienes quieran hacer las cosas bien van a tener las oportunidades y vamos a romper el círculo. Hay que hacerlo juntos, rápido y ya.

Juan Iván Cueva interpela a Francesco Tabacchi

Haz hablado del plan de pacificación, ¿cómo, cuándo y en qué tiempo ejecutarás ese plan?

Responde Francesco Tabacchi

90 días, 2 000 hombres, 200 millones de dólares. Quizá es una medida difícil, pero te cuento algo Juan el debate pasado se habló sobre el mismo tema, la seguridad, ahorita estamos hablando de lo mismo y si no hacemos algo distinto, el próximo debate, en cuatro años, estaremos hablando de lo mismo, así que las cosas hay que hacerlo juntos, rápido y ya.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde Jorge Escala

A los niños se los protege y se los educa. En mi Gobierno aplicaré el plan de reinserción escolar, son 200 mil niños que están al margen del sistema educativo, los recuperaré de la garras de las bandas delincuenciales. Qué fácil es hablar de mano dura cuando se vive en Mocolí con guardaespaldas, cuando las familias ecuatorianas vivimos a diario los robos y las vacunas, esto debe terminar ya.

El primer día que me siente en Carondelet firmaré el Decreto para dar de baja a los narcogenerales de las Fuerzas Armadas y de la Policía que están comprometidos con los grandes capos. Aplicaré mano firme para reestructurar el servicio de Inteligencia y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que termine el lavado de dinero en la banca.

Mano firme para controlar las fronteras puertos, aeropuertos, mano firme para castigar a quienes utilizan bananeras para exportar droga a Europa. Invertiremos en educación y trabajo. Más trabajo, más educación es la ecuación para reducir la delincuencia. No más niños ni jóvenes reclutados por las bandas, es la hora de la seguridad, es la hora del pueblo.

Jimmy Jairala interpela a Jorge Escala

Candidato Escala, ¿de dónde va a sacar usted los recursos que va a requerir la inversión que usted ha explicado en su plan?

Responde Jorge Escala

Fácil Jimmy, en mi Gobierno vamos a recuperar los dineros del Servicio de Rentas Internas (SRI). Cobraré 11 000 millones de dólares de los grandes evasores de impuestos. Esos recursos servirán entonces para garantizar la seguridad y la vida y combatir el crimen caiga quién caiga.

Henry Kronfle interpela a Jorge Escala

Es ridículo que este Gobierno ni el anterior haya logrado controlar las cárceles de este país. Estás de acuerdo conmigo en bloquear las comunicaciones de las cárceles y garantizar control total con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas para evitar que sigan siendo centros del crimen organizado.

Responde Jorge Escala

Vamos a recuperar de manera verdadera y eficiente el control de las cárceles. Aplicaremos un plan integral, vamos a vencer el miedo, vamos a pararle el carro al lavado de dinero en la banca privada, combatiré las estructuras corruptas del Estado que ustedes han dirigido. Construiré un país seguro en el que derrotemos el miedo y generemos 500 mil plazas de empleo para nuestros jóvenes.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde Henry Kronfle

Seis de cada 10 miembros de los GDO son menores de 19 años y 4,3 millones de niños y niñas se han visto privados de servicios educativos debido al cierre de las escuelas en zonas de conflicto. Se vive una tragedia. Sí estoy de acuerdo que sean juzgados cuando cometen crímenes atroces, pero también estoy de acuerdo que existan actividades extracurriculares de cultura, arte, deporte y que haya resguardo de la Policía en las escuelas. La delincuencia no para ecuatorianos, esto es el resultado de la corrupción, complicidad e impunidad del correísmo y de la improvisación e incapacidad de este Gobierno.

Es asesinato, el robo, la violación y el secuestro, la vacuna no paran. Los delitos transnacionales y el narcotráfico nos acechan. A mi también me han asaltado con pistola en la cabeza y sé lo que sienten los padres cuando salen a la calle y sus hijos no regresan y cómo viven con miedo, por eso vamos a aplicar mano dura contra la delincuencia con cuatro ejes: preventivo, reactivo, delincuencia internacional y cero corrupción. Policías en las calles 24/7 en patrullaje, dotación completa para la Policía Nacional, control de cárceles con inhibidor, control de fronteras, puertos y aeropuertos, cooperación internacional e integración de bases de datos, pero cero corrupción. Meteremos presos a los jueces y fiscales corruptos con las mismas penas de delincuentes, pero no hay pretextos. Escúchenme bien, vamos a extraditar a Rafael Correa Delgado, es justicia.

Jorge Escala interpela a Henry Kronfle

Tú hablas de seguridad y mano dura pero has sido parte de los anteriores Gobierno, apoyarás la política de nuestro Gobierno para depurar a los narcogenerales de las Fuerzas Armadas?

Responde Henry Kronfle

Mano dura significa que toda la población esté segura, no importa quién es el delincuente. Si el delincuente es de la calle, es de cuello blanco, es de una banda internacional delictiva o es un miembro de las fuerzas del orden. nosotros vamos a salvaguardar a la gente y eso es mano dura: hacer todo lo que se tenga que hacer para que la gente esté segura.

Jorge Escala interpela a Henry Kronfle

Los socialcristianos y el correísmo apoyaron la política de militarización de Daniel, ¿Cómo vas a apoyar a nuestro Gobierno para garantizar justicia para las familias de los cuatro niños de Las Malvinas?

Responde Henry Kronfle

Nosotros apoyamos políticas públicas que son positivas para la gente vengan de donde vengan, no importa la ideología política, si es positiva la vamos a apoyar, así que haremos todo lo que está en nuestras manos para salvaguardar a la sociedad y apoyaremos cualquier política pública que refuerce a los militares y a la Policía Nacional para combatir el crimen de las calles y el crimen organizada, eso es mano dura te repito. Eso es mano dura.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde Luis Felipe Tillería

Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?

Para los cabecillas nuestro plan es buscar vivo o muerto. Nuestro plan artillería contra la delincuencia, hará que esta guerra la vayamos a ganar. Los presos van a trabajar como chinos, en nuestro plan chino sí, centro humanitario de inclusión y nuevas oportunidades. Más para los niños tendremos el plan familia, cuna de valores, todo esto amigos lo haremos con la ayuda de Dios, como David versus Goliat.

Tendremos el servicio militar para los jóvenes nuevamente y cambiaremos la función de las Fuerzas Armadas para que sea una función dual como los carabineros de Italia que están listos para la época de guerra, pero en la época de paz como los últimos 31 años, paralelamente con la policía van a patrullar las calles y los barrios para que se eliminen las vacunas.

Pero también tendremos la diplomacia de la inteligencia contra el crimen organizado. Sabían que el 60% de la droga de este país sale en contenedores de banano y saben dónde va, a Bélgica, por qué? Solo la inteligencia internacional nos ayudará a eliminar la narcopolítica. Yo vengo a resetear el sistema porque sin una justicia transparente y justa no podremos eliminar el crimen organizado.

Daniel Noboa interpela a Luis Felipe Tillería

Candidato Pillería, usted citó, dijo: “En seguridad hay que cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, ¿va a irse en contra del mandato popular?

Responde Luis Felipe Trillería

Al contrario, lo que vamos a hacer es a fortalecer para que no sea algo como excepción, como un estado de excepción, algo excepcional. Lo que necesitamos es optimizar nuestros recursos, como lo hizo Italia cuando era más pobre que Ecuador. No ha habido mafia más mafia que la mafia italiana, por lo cual tenemos que optimizar nuestros recursos en esta fuerza dual, que los militares puedan ser militares en tiempos de guerra y en tiempos de paz controlar los barrios conjuntamente con nuestra policía.

Jimmy Jairala interpela a Luis Felipe Tillería

Así como yo planteo militarizar la frontera para evitar el paso de la droga, ¿qué propone usted para controlar ese tránsito que nos ha convertido en la vergüenza internacional?

Responde Luis Felipe Tillería

Además de utilizar a nuestros más de 100 mil reservistas para el control de las fronteras también tenemos que controlar las cárceles porque son los centros de mando del crimen organizado. Con nosotros el SNAI se irá a su casa y las cárceles pasarán a manos de los reservistas de las Fuerzas Armadas para poder hacer que roten cada tres semanas para evitar la corrupción. pero además los presos trabajarán como chinos para que podamos vender esa fuerza laboral al exterior.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde Juan Iván Cueva

Muchas de las respuestas que hemos escuchado de los candidatos yo sí las respaldaría. Sin embargo, voy a defender el Ecuador. Sabes cuántas personas mueren por un celular al año. En mi Gobierno nunca más nadie morirá por el robo de un celular.

Plan celular de por vida, obligaré a las operadoras en la renegociación de sus frecuencias que te ofrezcan un seguro antirrobo para que así te puedan devolver el celular. necesitamos firmeza contra el crimen por eso vamos a invertir 660 millones de dólares en el plan plomo cero delincuencia con inteligencia artificial, con reconocimiento facial, lector de placas, predicción de comportamientos así los delincuentes no se van a poder esconder ni debajo de las piedras.

La Fuerza Pública y el Ejército tendrán toda la atención del Estado yo sí pienso en sus familias, becas para sus hijos, seguros de salud y seguros de vida. Los buenos elementos toda la atención del Gobierno Nacional y los malos elementos se irán a la cárcel. Correrán pruebas de confianza y polígrafo, voy por los más de 1500 que están podridos y corruptos. Pero no solamente con plomo se crea la seguridad, por eso tenemos el plan mi ñaño donde crearemos centros culturales y comunitarios, aulas, bibliotecas.

Henry Kronfle interpela a Juan Iván Cueva

¿Estás de acuerdo en que los jueces y fiscales corruptos tengan que ir presos por las mismas sentencias y con el mismo tiempo de los delincuentes que soltaron?

Responde Juan Iván Cueva

Por supuesto Henry, quién no estaría de acuerdo en este tipo de propuestas para la seguridad y para el país. nosotros vamos más adelante, tenemos que reconstruir el tejido social, el problema de inseguridad se da debido a la falta de oportunidades, trabajo y prosperidad que en este momento las familias no tienen porque muchos de los jóvenes, las cabezas de hogar en su desesperación de llevar el pan a sus casas toman decisiones que no son adecuadas y son cooptados.

Francesco Tabacchi interpela a Juan Iván Cueva

¿Cuál es su propuesta para luchar contra la violencia contra la mujer. Seis de cada 10 mujeres son violentadas en el Ecuador. Un llamado al CNE, no aparece el tema de la mujer en ninguno de los ejes?

Responde Juan Iván Cueva

Es por eso que debemos comenzar con el ejemplo, con educación en nuestros jóvenes, por eso me acompaña Cristina Reyes, quien va a tomar decisiones importantes en la toma del poder. Este, el Gobierno de los ciudadanos va a ser el Gobierno de las mujeres. saldaremos la deuda histórica del Gobierno con las mujeres.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde Daniel Noboa

Sí estoy de acuerdo desde los 15 años, pero tenemos que trabajar como Estado en lo que estamos haciendo ahora. primero debemos de resaltar también las cifras, hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios y todo en un año. El plan fénix está funcionando pero nada se resuelve en un año.

Debemos de tener seguridad integral con tecnología, la protección de la frontera es lo que dicen de bloquear a extranjeros pidiendo pasado judicial es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos en este momento dándole seguridad a los puertos, hemos sido premiados por la Unión Europea por lo que estamos haciendo en los puertos, al mismo tiempo le hemos dado el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía que es lo que se necesita, en lugar de estarlos atacando como lo ha hecho gran parte de este panel. nosotros debemos también de entender que las familias de los militares y los policías son importantes.

Y sobre mujeres, somos el Gobierno que mayor paridad de la historia del Ecuador, eso lo pueden ver en números en las páginas que he mencionado al inicio. Y eso sí, debemos entender que la corrupción tiene que cortarse sea hombre o sea mujer. Eso de ahí va a hacernos cambiar como país.

Francesco Tabacchi interpela a Daniel Noboa

Candidato Noboa, la tragedia de los cuatro niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el Presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los cuatro niños y decida si le pide perdón al país que nos va a hacer bien a todos.

Responde Daniel Noboa

No hubo ninguna pregunta ahí pero si vamos a hablar de cifras, cuando el señor Tabacchi era Gobernador del Guayas fue la época más violenta de la historia de la provincia. Nosotros lo hemos reducido en un 22% y todas las personas involucradas en el caso de Las Malvinas van a rendir cuentas a la justicia, nosotros no solapamos a nadie, como tampoco solapamos a nadie como tipo caso Encuentro, que nos llevó a una crisis energética y metió preso al cuñado del expresidente y al gerente de Cnel.

Henry Cucalón interpela a Daniel Noboa

Candidato, usted en el debate anterior indicó que iba a construir una barcaza en altamar y también varias cárceles, dos cárceles en 200 días y también que iba a deportar a miles de delincuentes ¿qué pasó?.

Responde Daniel Noboa

Hemos solicitado la deportación de 1 600 presos colombianos, así también más de 1200 presos venezolanos, pero depende también de la nación que los recibe. Segundo, hemos construido la cárcel del encuentro para esos funcionarios corruptos del gobierno pasado, ahí los vamos a meter. También vamos a construir la cárcel de Anconcito, de mediana seguridad para poder descongestionar la penitenciaría del litoral.

EFICIENCIA DEL ESTADO Y SERVICIOS PÚBLICOS

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad pero en el 2024 vimos apagones de hasta 24 horas, ¿En su Gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos, como energía eléctrica, conectividad entre otros?

Responde Henry Cucalón

Yo creo en un Estado pequeño, fuerte y eficiente. En un Estado que regule y que no estrangule; su razón de ser, la protección social, seguridad, salud y educación. Propongo la liberación del sector energético. Basta de monopolios estatistas en los sectores estratégicos que son un fracaso. Propongo que haya inversión privada, nacional y extranjera sin límite alguno, sin restricción alguna tanto en generación, donde siempre existió un problema, transmisión y distribución. Con eso va a haber una mayor oferta y vamos a ir a la par del crecimiento económico que necesita el país.

Las tarifas con esta oferta serán las reales no tendrán ningún impuesto escondido, tomando en cuenta que los subsidios solo serán para los más pobres. En esa misma línea yo quiero enfatizar, basta de un Estado indolente y de una burocracia inútil. En el IESS, por ejemplo cuatro de cada diez empleos son administrativos. Yo veo un Estado donde haya más medicamentos, más enfermeras, más psicólogos no burocracia indolente.

Mi visión es absolutamente a favor de la delegación al sector privado de todas las áreas que no sean de salud, seguridad y educación. Eso lo hará eficiente, pequeño y sumamente fuerte en protección social.

Luis Felipe Tillería interpela a Henry Cucalón

¿Cuántas escuelas y hospitales se hubiesen podido construir con los 70 millones de dólares que se gastaron en el proceso electoral luego de la muerte cruzada que usted gesto y de la cual usted ha dicho que se siente orgulloso? No se vaya por las ramas, ¿cuántas escuelas y hospitales?

Responde Henry Cucalón

Esa decisión fue una salida democrática y constitucional necesaria para que el país no caiga en el caos y la anarquía. Yo tengo la decisión de invertir en las escuelas y colegios, justamente con los recursos que están siendo dilapidados por la burocracia indolente, sí con subsidios ineficientes. Propongo, en este caso, en un año darle educación 600 millones dólares que voy a recortar de los subsidios que se dedican a actividades ilícitas.

Francesco Tabacchi interpela a Henry Cucalón

Candidato, el costo de la energía es de ocho centavos de lo que se vende y cuesta 15 centavos realmente producirla. ¿Cómo piensa usted traer a la inversión privada o extranjera para que vengan a perder plata? ¿Cuál va a ser su estrategia?

Responde Henry Cucalón

La liberalización del sector energético es que no haya monopolios, justamente garantiza que haya un gran mercado mayorista, donde tanto lo público como lo privado pueden aportar con eficiencia y transparencia en las tarifas, y con subsidios solo para los más pobres, no para los que más tienen, pero para los que se dedican a actividades ilícitas. Va a ser un servicio eficiente, competitivo que va a ir acompañado del crecimiento económico que necesita el país.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad pero en el 2024 vimos apagones de hasta 24 horas, ¿En su Gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos, como energía eléctrica, conectividad entre otros?

Responde Jimmy Jairala

Es increíble que en el año 2025 todavía no tengamos en un celular todos los servicios públicos, esto es modernización. Yo no creo en un Estado cero, yo creo en un Estado eficiente porque el 75% de las burocracias son maestros, médicos, policías, elementos de las Fuerzas Armadas, y lo que hay que hacer es un Estado eficiente. ¿Por qué ha fracasado el Estado en materia energética? Porque ha querido hacerlo todo, porque ha querido acapararlo todo y por eso no tenemos inversión internacional.

Yo propongo la concesión de determinadas áreas de generación de energía, como por ejemplo las hidroeléctricas. Hay un proyecto que se llama Cardenillo – Santiago, que vale 6 000 millones de dólares, que si los concesionamos utilizando el sistema construye, opera y devuelve concesión generaría 1 000 millones de dólares al Estado ecuatoriano y no pierde el Estado ni la capacidad de fiscalizar ni regular. Esto se puede aplicar, y lo explicaré en el próximo eje temático en instituciones que se han podrido, como Petroecuador, porque las garras de la politiquería han estado adentro durante muchos años.

Henry Kronfle interpela a Jimmy Jairala

Jimmy, ¿estás de acuerdo conmigo en una tarifa estudiantil para el internet de costo simbólico para que los estudiantes puedan estudiar a bajo costos en conectividad?

Responde Jimmy Jairala

Henry estoy absolutamente de acuerdo e incluso eso es parte de nuestras reflexiones que hemos hecho en los últimos días y va a ser una nuestras prioridades en mi Gobierno todo lo que signifique beneficiar a los estudiantes, como por ejemplo esto que los va a mantener lejos de la tentación de caer en manos de los reclutadores del microtráfico es positivo. Estoy de acuerdo Henry.

Juan Iván Cueva interpela a Jimmy Jairala

Jimmy, ¿estarías de acuerdo, al igual que yo, en utilizar inteligencia artificial y tecnología para mejorar la eficiencia del Estado? Y, ¿cómo vas a lograr mejores procedimientos contractuales en las empresas eléctricas?

Responde Jimmy Jairala

Todo lo que signifique progreso a través de la inteligencia artificial va a tener mi apoyo, incluso yo estoy proponiendo, Juan Iván, que los institutos técnicos reciban el apoyo del Estado para poder desarrollar todas las carreras que han surgido a propósito de la inteligencia artificial, en todo lo que sea útil la inteligencia artificial yo estoy de acuerdo porque estamos buscando un Estado moderno y esa debe ser la meta y el propósito de los candidatos a la Presidencia de la República.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad pero en el 2024 vimos apagones de hasta 24 horas, ¿En su Gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos, como energía eléctrica, conectividad entre otros?

Responde Francesco Tabacchi

El eje sobre los servicios que da el Estado merece que se hable de todo un poco, así que voy a empezar por la salud, por el IESS y por el Ministerio de Salud Pública. Lo que le estamos ofreciendo a nuestra gente no está nada bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos inmediatamente copiar el modelo exitoso de Solca y la Junta de Beneficencia. Ellos han utilizado herramientas tecnológicas administrativas, las cuales les permite no solo medir el gasto sino también medir la calidad y lo que la gente está pagando y sufriendo.

Luego viene la educación. Tenemos una educación donde no tenemos suficientes carreras para nuestros alumnos, los cupos están limitados. Tenemos que ampliar los cupos en las 31 universidades públicas así como dar educación a la distancia, especialmente en la ruralidad.

Y finalmente, en el eje de la energía tenemos que tener claro que hemos fracasado. Que si tenemos energía es porque ha llovido, San Pedro nos ayudado y si a mí me pregunta yo estoy aquí para decir la verdad. No vamos a tener energía si no importamos la energía o si no llueve. Por eso es importantísimo copiar los modelos de Perú y Colombia; abrirle las puertas a la inversión extranjera y a la empresa privada y tenemos que hacerlo rápido, juntos y ya.

Henry Cucalón interpela a Francesco Tabacchi

Candidato soy un convencido de la desconcentración y de la descentralización. En su gobierno, ¿cómo aplicaría estos modelos?

Responde Francesco Tabacchi

Henry te conozco desde hace mucho tiempo, desde que estabas en el Partido Social Cristiano, luego estuviste hasta el último día de Gobierno como Ministro de Gobierno y ahora estás en el partido de María Paula que antes estaba con Correa. Y durante todo este tiempo te considero una buena persona por eso siempre te dije que esto no era de escritorio, esto era de territorio. Necesitamos destrabar las cosas y buscar el cómo si no el cómo no y hay que hacerlo juntos, rápido y bien.

Henry Cucalón interpela a Francesco Tabacchi

¿Qué va a hacer en el tema del modelo del IESS? ¿Cuál va a ser el modelo que usted va a aplicar con la crisis sistémica que tiene al día de hoy tanto el sistema de jubilación como el de salud?

Responde Francesco Tabacchi

Se lo contesté anteriormente. Hay que tomar en cuenta los modelos exitosos, los modelos que han dado resultados, como el de Solca, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ellos tienen herramientas tecnológicas, herramientas que miden la satisfacción del cliente no solo el gasto. Hay que tener claro que el modelo caduco del IESS y el MSP es tan caduco que es el que tenemos desde el inicio. Hay que cambiarlo y nuevamente hay que hacerlo juntos, rápido y ya.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad pero en el 2024 vimos apagones de hasta 24 horas, ¿En su Gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos, como energía eléctrica, conectividad entre otros?

Responde Jorge Escala

En mi gobierno las empresas públicas serán eficientes y sin corrupción, sin privatizaciones y sin alza de tarifas. En mi gobierno nunca más los apagones. Realizaremos inversión con trasparencia y sin negociaciones. Este gobierno y los anteriores gobiernos lo han hecho todo mal.

Garantizaremos la vida y los derechos de los pueblos y las nacionalidades. Seremos el gobierno de la educación. Le devolveremos 7 000 millones de dólares para entregar útiles escolares de manera gratuita y reabrir escuelas. También garantizaremos ascenso de categoría, recategorización para nuestros compañeros docentes. Al fin se cumplirá esta legítima aspiración para el magisterio nacional. Vamos a garantizar libre acceso a las universidades. Cumpliremos con el presupuesto para la salud, nadie se quedará al margen de este derecho, será un derecho de todos y no un privilegio de unos cuantos. Vamos a garantizarle el tratamiento que merecen los pacientes de diálisis y también de cáncer. Vamos a pagar la deuda que mantiene el Estado con el IESS para garantizar prestaciones de calidad y repotenciar.

Daniel Noboa interpela a Jorge Escala

Candidato Escala, ¿qué va a hacer con la cantidad de sueldos dorados que existen hoy en día en las empresas públicas en ciertas funciones del Estado?

Responde Jorge Escala

Una muletilla que usted no ha podido demostrarla y hasta ahora no ha podido combatirla, es parte de la corrupción de su gobierno. Daniel ha fracasado en seguridad, recortaste 2 000 millones de dólares en educación y salud. Tus apagones le costaron el empleo a más de 240 000 personas. Mientras tú defiendes privilegios, nosotros defendemos derechos, nosotros invertiremos en seguridad, trabajo, vivienda.

Daniel Noboa interpela a Jorge Escala

Fracaso es llevar 25 años con un mismo mensaje que todavía nadie lo apoya. Usted planea eliminar el subsidio eléctrico a las mineras y grandes empresas. Quería preguntarle si está al tanto del Decreto 367, donde ya hicimos lo que plantea.

Responde Jorge Escala

Claro todos tus decretos son atentatorios a los intereses de la Nación y de la Patria. En mi Gobierno lo vamos a derogar con el propósito de defender el patrimonio estatal que tú estás rifando, estás vendiendo a la Patria. En mi gobierno defenderemos la Patria y nuestros recursos.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad pero en el 2024 vimos apagones de hasta 24 horas, ¿En su Gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos, como energía eléctrica, conectividad entre otros?

Responde Henry Kronfle

Lo revisaré a la baja porque eso genera competitividad abriendo para que el sector privado también pueda licitar en estos aspectos. El Estado es un lagarto que traga y no vomita; traga impuesto y no da servicios hoy en día. El correísmo lo convirtió en una máquina corrupta para servir a su círculo cercano. Hasta hoy este Gobierno no ha sido capaz de cambiarlo, al contrario lo sigue alimentando.

Mi propuesta es clara en cinco ejes; reducción, modernización y eficacia del Estado, salud, educación, obras y servicios públicos, y energía, petróleo y minería. Modernicemos, gobierno en tu celular, trámite desde tu teléfono inmediato con control posterior.

Escúchenme jóvenes, Universidad Central gratuita en línea. Tres, retomaremos las escuelas comunitarias, el sector rural sabe a qué me refiero. Y la educación será obligatoria en el Ecuador, Cuatro, plan de vivienda de 500 000 casas para parejas jóvenes y para los más pobres. Atención inmediata en salud a través de clínicas privadas con medicina de forma gratuita, el Estado pagará la factura. El IESS pasará a manos de los afiliados y no permitiremos que se le siga metiendo la mano. Vamos a diversificar la matriz energética y generaremos a través del sector privado sin límites y vamos a liquidar a Petroecuador, sacándole las mafias y licitando.

Interpela Francesco Tabacchi a Henry Kronfle

Candidato usted habla de bajarle cinco puntos al IVA, full demagógico. Eso hay que tener claro que le va a costar al Estado 2 800 millones de dólares y van a ser afectados los servicios públicos. ¿De dónde los piensa recuperar?

Responde Henry Kronfle

Tienes un error conceptual Francesco. Bajar el IVA no quiere decir reducir la tributación, reducir la recolección del dinero, al contrario es expander la economía para que el Estado recaude más. Segundo, las empresas públicas van a estar en manos de los colegios profesionales para que puedan darle dinero al Estado. Tercero, la modernización del Gobierno va a ahorrar bastantes costos. Cuatro, combatir la corrupción y de ahí vamos a sacar el dinero.

Interpela Luis Felipe Tillería a Henry Kronfle

Ecuador actualmente produce esto de energía, podemos y tenemos la capacidad de generar todo esto, incluyendo energía nuclear porque tenemos en la cordillera del cóndor uranio. ¿Piensa usted romper el secuestro estatal de los sectores estratégicos?

Responde Henry Kronfle

Vamos a permitir que cualquier privado produzca energía a cualquier punto y le pague el peaje por distribución y transmisión al Gobierno. No va a necesitar que el gobierno el pague al privado, eso como primer punto.

Segundo punto la diversificación energética es crucial en Ecuador. Energía eólica y fotovoltaica en el día; hidroeléctrica en la noche y termoeléctrica cuando fallen uno de los dos sistemas, y energía nuclear, por supuesto, con visión al futuro.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad pero en el 2024 vimos apagones de hasta 24 horas, ¿En su Gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos, como energía eléctrica, conectividad entre otros?

Responde Luis Felipe Tillería

Vamos a liberalizar la economía para maximizar el potencial del Ecuador. Se van todo solo se quedan los honestos. En términos de eficiencia vamos a eliminar la burocracia parasitaria. 230 000 chupasangre que tienen al Ecuador pobre. Utilizaremos inteligencia artificial a través de nuestro programa TILLER – ÍA. El estatismo es una bestia con las garras metidas en todo, es parte de un pacto mercantilista macabro entre la política y la oligarquía.

Ecuador tiene el doble de petróleo que Dubai, pero estos políticos nos mantienen pobres. Ese pacto mercantilista es el que no genera empleo y nos hace migrar. Con Tillería se les acaba la pillería, solo se quedan los honestos. Por eso hermano envíame tu currículum a tillería.com, ayúdame a reemplazar a las manzanas y a las bananas podridas.

Conozco el primer mundo, sé que un estado pequeño y ágil es clave para el desarrollo. Hoy se gastan 3 500 millones de dólares, es decir, 10 000 millones de dólares diarios que bien pueden funcionar para 10 escuelas, tres hospitales o 238 patrulleros. Vamos a resetear el sistema, los sueldos de los asambleístas a tres salarios mínimos vitales. Con Tillería se acaba la pillería.

Interpela Juan Iván Cueva a Luis Felipe Tillería

Luis Felipe haz hablado de energía nuclear, yo soy un experto en energía y te quiero preguntar lo siguiente: ¿Dónde vas a instalar las plantas nucleares y qué medidas ecológicas vas a tomar para que eso luego no sea una desgracia?

Responde Luis Felipe Tillería

Tenemos potencial de generar 10 000 megavatios en energía nuclear con una sola planta, es decir, 22 veces la energía que fuimos a mendigarle a Colombia. Lamentablemente el actual sistema de los políticos estatistas hace que no podamos desarrollar todo nuestro potencial. Una planta de energía nuclear fácilmente puede quedar en el Oriente y poder tener energía a muy bajo costo. Viva la libertad.

Interpela Henry Kronfle a Luis Felipe Tillería

¿Estás de acuerdo conmigo en liquidar Petroecuador para crear un modelo de producción petrolera eliminando las mafias como se hizo Brasil. Colombia y Argentina con propiedad y control mayoritario del Estado?

Responde Luis Felipe Tillería

No solamente liquidar Petroecuador. Vamos a devolverse a la ciudadanía a través de acciones como estas para que si tú quieres las puedas vender en 1 000 1 100 dólares o si quieres esperes y lo guardes en el segundo cajón de tu casa y te esperes todos los años a recibir tus utilidades de 80 dólares. Una familia de cinco miembros recibiría 400 antes de Navidad eso puede ser la diferencia entre tener Navidad o no. No compartimos el sistema de los socialcristianos.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad pero en el 2024 vimos apagones de hasta 24 horas, ¿En su Gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos, como energía eléctrica, conectividad entre otros?

Responde Juan Iván Cueva

Por supuesto que vamos a revisar el tarifario, especialmente a la industria que no necesita subsidio porque no podemos generar incentivos perversos es ellos que si pueden invertir en su propia generación. Pero hablar de eficiencia no es solamente hablar de todo lo que están diciendo en este momento, es también saber escoger; es por eso que me acompaña dentro de mi equipo Cristina Reyes, quien si va a estar en Ecuador para trabajar con los ecuatorianos.

Vamos a defender a nuestra Patria. Por eso bajaré el IVA al 12% para que puedas tener más platita en tus bolsillos. A nuestro abuelitos si les vamos a devolver el IVA, son ellos los que más necesitan. Ante que pagar la deuda externa pagaré la deuda histórica que tenemos con los ecuatorianos, el FMI tendrá que esperar.

También vamos a pagar la deuda histórica con las mujeres, bonos a las madres solteras para que aún ante la infamia de unos cuantos padres ellas siempre estén protegidas. Habrá medicinas en los hospitales. Vamos a generar la canasta básica de salud que será provista por el Estado. Vamos a modernizar los servicios, se acabaron los tramitadores; el pasaporte te llegará a tu casa y el mismo día al igual que la licencia de conducir. Como lo vengo diciendo la inteligencia artificial va a reemplazar la ineptitud actual.

Interpela Jimmy Jairala a Juan Iván Cueva

Juan Iván así como en mí propuesta planteo modernizar al Estado desde un celular que era de madera, ¿tú que propones para tecnificar el instituto ecuatoriano de seguridad social?

Responde Juan Iván Cueva

Gracias Jimmy. Es importantísimo poder depurar las bases de datos que existen en todo el Gobierno y todo el Estado. Si nosotros tenemos bases de calidad vamos a poder tomar decisiones más adecuadas. Imagínate Jimmy un sistema computacional que este analizando todas esas bases de datos, que permita sacar los turnos inmediatamente para esas personas que necesitan en ese momento un turno en el IESS. Eso lo podemos hacer con tecnología y con inteligencia artificial.

Interpela Jimmy Jairala a Juan Iván Cueva

Candidato Juan Iván, ¿en la modernización del Estado usted plantea la reducción de burocracia?

Responde Juan Iván Cueva

Yo contemplo hacer los procesos más eficientes. La tecnología, y eso hay que entender, ha venido para repotenciar las habilidades de los trabajadores. Es por eso que vamos a hacer más eficientes, más rápidos y sobre todo la ciudadanía va a poder tener sus trámites lo más rápido posible. Yo ya lo hice, yo trabajé con Pepe Mujica, donde modernizamos todo el Estado en todas las aristas y eso quiero para el Ecuador.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad pero en el 2024 vimos apagones de hasta 24 horas, ¿En su Gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos, como energía eléctrica, conectividad entre otros?

Responde Daniel Noboa

No vamos a subirle ninguna tarifa al pueblo, empezando por ahí. Segundo, veo que hay un total desconocimiento de lo que este Gobierno ha hecho. Para nuevas propuestas uno tiene que entender que es lo que está pasando ahora.

El Decreto 367 trata exactamente de eso. Eliminamos los subsidios a las industrias grandes y a las mineras. También otra cosa que hemos hecho y confirmado esta misma semana, es que en salud hemos firmado un acuerdo con Google y con Healthpath para la inteligencia artificial que tanto se habla ya la vamos a hacer y lo estamos haciendo en este Gobierno. De esa manera volvemos ágil al Estado y lo volvemos eficiente pero con acciones.

En energía, de nuevo totalmente desconocimiento de lo qué está pasando. Nosotros recuperamos en 500 megawatts el parque termoeléctrico, el cual no había sido mantenido por el gobierno pasado ni el anterior. Tenemos tres barcazas, un adicional de 300 megawatts. Adicional a eso dejaron botado Toachi Pilatón, bueno terminamos el proyecto que genera 210 megawatts adicionales; el proyecto también de Cardenillo, el cual se habló aquí, no cuesta 6 000 millones de dólares cuesta 600 millones de dólares y va a producir en promedio unas 500 megas adicionales, ya está el informe final y lo vamos a concesionar o hacerlo de una manera de app. Y en educación ya dimos 110 000 becas continuaremos con nuestro programa de becas.

Interpela Jorge Escala a Daniel Noboa

A ver Daniel Noboa, hablas de eficiencia pero nos siguen robando y matando, negocios quebrados y miles de empleo perdidos por tus apagones, ¿por qué no cobras los 93 millones a la corporación Noboa o mejor dicho por qué no pagas?

Responde Daniel Noboa

Nosotros vamos a volver eficiente el Estado, vamos a invertir en energía nuclear, vamos a invertir también en energía eólica en lo cual ya hemos dado más de 300 megas en licencias con inversión privada. Nosotros si estamos abiertos a la inversión internacional privada y mantener las cuentas en orden, y cumplir las deudas; es lo que da la seguridad jurídica. Así va a haber tranquilidad para todos.

Interpela Jorge Escala a Daniel Noboa

A ver Daniel, en la línea a defender la naturaleza y la vida, ¿Realizarías las concesiones mineras unas auditorias para defender el agua?

Responde Daniel Noboa

Cualquier explotación minera o petrolera tiene que regirse a las normas internacionales ambientales. Debemos proteger el agua, uno de nuestros bienes más preciados como Estado y de la gente. Debemos también generar empleo pero nunca asustando la inversión extranjera que es la que va a generar empleo masivo en este país.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

PREGUNTA: Apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC, al final de su Gobierno ¿Cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía?

Responde Henry Cucalón: Vamos a prender los motores de la economía de la mano del sector privado que da nueve de cada 10 empleos y para eso vamos a un cambio radical. Primero trabajo por horas con protección social porque las actuales normas arcaicas perjudican precisamente a los más jóvenes y vamos en la línea de desbaratar el sistema estatista para aprovechar que el sector privado invierta. Reitero, Petroecuador tiene que morir para que el Ecuador viva. Vamos a los contratos de participación donde la inversión nacional y extranjera arriesga, invierte, explora y explota para el país es un ganar ganar muchas fuentes de empleo. También soy muy enfático: sí a la minería legal. Desde mi primer día de Gobierno vamos a abrir el catastro minero y darle guerra a la minería ilegal. Solo en el último año, en el primer semestre 44 000 plazas de empleo dio la minería ilegal. Reitero el tema eléctrico apertura puede haber 60000 empleos al año solo por la inversión privada, y con un gran plan de infraestructura y con concesiones viales a lo largo de todo el país de la mano del sector privado puede haber fácilmente cerca de 40000 plazas de empleo donde la empresa privada va a dar un modelo eficiente y no deficiente que tenemos ahora.

Responde Daniel Noboa

Señor Cucalón, usted está de acuerdo con concesionar el campo Sacha

Responde Henry Cucalón

Eres o te haces. Si estoy hablando de total apertura al sector petrolero es que sí, apertura a la inversión privada que va a generar más empleo.

Interpela Henry Kronfle a Henry Cucalón

Miles de familias ecuatorianas apenas llegan a fin de mes mientras los impuestos siguen ahogando sus bolsillos. ¿Están de acuerdo en reducir el IVA al 12% y llegar incluso al 10% y eliminarlo de toda la canasta básica?

Responde Henry Cucalón

Actualmente casi toda la canasta básica no paga IVA. Voy a eliminar y reducir el ISD que es un castigo al ingreso de divisas. Voy a estimular con incentivos el impuesto a la renta, también vamos a bajar el impuesto al consumo especial y en el caso del IVA que ya está presupuestado actualmente y tengo que pagar salarios del primer mes de Gobierno, con disciplina fiscal cortando el derroche que tiene el Estado ecuatoriano, en el segundo año lo bajaré en el porcentaje que le corresponde al presidente de la república.

PREGUNTA: Apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC, al final de su Gobierno ¿Cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía?

Responde Jimmy Jairala

Lo tendrán en todos los sectores de la economía porque estamos muriendo de sed frente a la fuente. Debajo de la tierra que estamos pisando hay alrededor de 40 000 millones de dólares de reservas entre petróleo y gas. Hay que explotarlas con tecnología moderna, respetando el entorno ambiental para poder generar riqueza, no podemos seguir dependiendo del endeudamiento. El próximo año probablemente el presupuesto del Estado se verá comprometido por lo menos en una cuarta parte para honrar el capital y los intereses, hay que también reperfilar la deuda externa y además, negociar con un tramos de los acreedores internacionales un posibilidad de moratoria que no significa no te quiero pagar, sino que voy a cuadrar contigo, que me des un respiro para poder dinamizar la economía. Si no entendemos que debemos explotar esos 40 000 millones que están bajo la tierra resulta que todos aquí podemos ofrecer y decir misa, pero no es posible porque el Estado Ecuatoriano en este momento está estrangulado y tiene poco espacio para poder producir, generar recursos y hacer obra pública, la plata está aquí debajo de la tierra y yo me comprometo porque tengo la voluntad política de hacerlo a tomar esa decisión, yo sí lo voy a hacer.

Interpela Juan Iván Cueva a Jimmy Jairala

Jimmy, en mi plan de defensa del Ecuador el campo es prioritario. Tú integrarías tecnología para darle valor a los productos que hoy se exportan desde el Ecuador?

Responde Jimmy Jairala

No solo eso, Juan Iván. El campo está envejeciendo ya nadie quiere trabajar en el campo porque la productividad ha bajado. Debemos trabajar en un plan piloto de semilla certificada para subir la productividad y también procurar eliminar la intermediación que es el castigo más grande que tienen sobre todo los pequeños y medianos productores. Vamos a tratar de recuperar el campo porque nosotros sí vamos a volver la mirada al agro.

Interpela Francesco Tabacchi a Jimmy Jairala

Candidato Jairala, nuestros jóvenes claman por trabajo, se gradúan y les piden experiencia. ¿qué va a hacer usted para que la empresa privada y los emprendedores, como los va a incentivar para que contraten a nuestros jóvenes?

Responde Jimmy Jairala

Empezaría porque la educación dual sea una política de Estado. Estudiantes de los dos últimos años de colegio serán entrenados por la empresa privada que recibirán un bono de canje tributario. Y también con la cantidad de recursos que vamos a extraer de los 40 000 millones de los que hablo vamos a tener mucho dinero para los jóvenes.

PREGUNTA: Apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC, al final de su Gobierno ¿Cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía?

Francesco Tabacchi responde: El dato es correcto. Nos hemos acostumbrado a que todos los problemas se solucionan o con paquetazos o con impuestos. Deuda pública, impuestos, inseguridad impuestos. La mejor opción es no cobrarle impuestos a la clase media y lo segundo empezar a producir y a generar empleo ¿Dónde? mirando al suelo, lo que está ahí abajo, el petróleo, la energía, la minería. Abrirle las puertas a la empresa privada y a la inversión extranjera, regulados y controlados por el Estado. Mirando un poquito más arriba, la obra pública tan olvidada, carreteras y puentes para concesionarlos también a la empresa privada y a la inversión extranjera regulados y controlados por el Estado y un poquito más arriba, los sectores productivos. La agricultura 4.0, vamos a hacer una transformación agropecuaria a dónde vamos a invertir 800 millones de dólares, con una agricultura 4.0 que va desde abajo hacia arriba, desde los más chiquitos hasta los medianos, con transformación de suelos, con riego, con energía. Esto va a hacer que los pequeños y pobres agricultores nunca más tengan que depender del precio de sustentación, que se tengan que preocupar y que nos tengamos que preocupar de sus costos. Esto lo tenemos que hacer cuanto antes con una mano dura, una mano justa y una mano inteligente.

Interpela Jorge Escala a Francesco Tabacchi

Tú y Daniel perdieron la pregunta de la contratación por hora en la consulta popular, apoyarían nuestra propuesta al Código del Trabajo para garantizar la estabilidad laboral, salario digno y derechos laborales?

Responde Francesco Tabacchi

Candidato, yo no he perdido nada. Yo estoy aquí porque quiero generarle empleo, trabajo, igualdad a todos los ciudadanos, los jóvenes y los no tan jóvenes, a las mujeres, a los agricultores, a los que no han sido tomados en cuenta, a los marginados, a los olvidados. La pelea no es entre nosotros candidatos, somos nosotros contra las adversidades, contra la falta de oportunidades para sacar a este país adelante y tener las oportunidades que todos nos merecemos.

Interpela Jimmy Jairala a Francesco Tabacchi

Candidato Tabacchi, así como yo planteo exportar esos 40000 millones de dólares que tenemos bajo la tierra de petróleo y gas qué piensa hacer usted con Petroecuador.

Responde Francesco Tabacchi

Lo primero que tengo que hacer es abrirle las puertas a que todos los que puedan trabajar vengan a trabajar, no solo en el petróleo, también en la minería, en la energía. En la minería hemos visto como Perú tienen 300 mil millones de dólares que le ingresan y a nosotros solo 30 mil y saben por qué, porque a nosotros dejamos sentar en la silla de la minería a los ilegales, igual que en la política. Es el momento de romper el círculo.

PREGUNTA: Apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC, al final de su Gobierno ¿Cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía?

Responde Jorge Escala

es la hora de la producción, es la hora del empleo y del salario digno. Crearemos 500 mil plazas de trabajo, de las cuales 250 mil serán para el empleo juvenil triplicando la inversión en la obra pública. Abriremos una línea de crédito para mujeres, jóvenes, campesinos, comerciantes y emprendedores, bajaremos la tasa de interés de la banca chulquera. En nuestro gobierno las prácticas preprofesionales serán remuneradas para los jóvenes. Elevaremos el salario a 570 dólares para mejorar las vidas de las familias y entregaremos un bono productivo y también garantizaremos la rebaja de estímulos tributarios para garantizar este incremento salarial a favor de las pequeñas y medianas empresas . Nosotros sí rebajaremos el IVA al 10% para aliviar la crisis de los ecuatorianos, esto sí es posible. Crearemos el banco del migrante para que las remesas tengan cero costos en sus transacciones. Acordaremos la moratoria del pago de la deuda externa por cuatro años y así vamos recuperar alrededor de 35 millones de dólares. Esto servirá para resolver el problema del empleo y la reactivación económica y el tema de la seguridad.

Interpela Henry Cucalón a Jorge Escala

Los ecuatorianos están hartos de que se malgasten sus impuestos cuando hay tantas necesidades, ¿candidato qué va a hacer para evitar el Estado de propaganda que tuvo Correa y que tiene el actual presidente?

Responde Jorge Escala

Tú y Daniel defienden a los empresarios y evasores de impuestos y no hay ninguna diferencia entre lo que hace Daniel y lo que propone Cucalón, se ponen de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional para vender a la Patria. Nosotros defenderemos el patrimonio estatal de todos los ecuatorianos para financiar salud, educación, libre ingreso a las universidades para crear 250 mil plazas de trabajo para nuestros jóvenes.

Interpela Luis Felipe Tillería a Jorge Escala

Propongo un tren bala que una Quito-Guayaquil en una hora con 50 minutos para mejorar la competitividad. El primer tren del mundo se inauguró en Inglaterra en 1825, tenemos 200 años de retraso. ¿Le parece suficiente y lo apoya?

Responde Jorge Escala

Nosotros cobraremos la deuda a los grandes empresarios evasores de impuestos, sobre todo a ti Daniel y todos los recursos, más de 11 mil millones de dólares que cobraremos a los grandes evasores de impuestos servirán para la obra pública y para la infraestructura estatal.

PREGUNTA: Apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC, al final de su Gobierno ¿Cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía?

Responde Henry Kronfle

Es imposible determinar eso, va a depender de las acciones que tomemos pero le puedo decir que el empleo no se genera por decreto. Hay que ponerle billete al bolsillo de las familias ecuatorianas para que pueda comprar, las empresas puedan crecer y hay que multiplicar la obra pública. Así se crea empleo desde el lado privado y público. Pero lo que pasa hoy en día es que hoy trabajas cada día más y te alcanza para menos, si gastas más de lo que tienes quiebras, pero si el Estado gasta más de lo que tiene te sube los impuestos, te endeuda y también tu quiebras, ese es el problema y eso es lo que hay que parar. La conclusión es simple trabajan para los Gobiernos y no para el pueblo. Se acuerdan cuando hice la campaña tú trabajas para tu familia, se acuerdan cuando Correa quiso ponerte la ley de herencia y la ley de plusvalía y quiso llevarse el 75% de lo que tienes, eso lo frenamos nosotros. Ahora se perdieron 250 mil plazas de empleo en este Gobierno con los apagones. Inversión cayó el 12.2%, el PIB 2.2%, la pobreza extrema 3,2%, el empleo ha caído 9%. Necesitamos hacer lo siguiente: primer eje: dinero en tu bolsillo, reducción del IVA al 12% y al 10%, cero IVA a la canasta básica, insumos médicos, herramientas agrícolas y repuestos para taxis, buses y camiones y pescadores artesanales. Cero impuestos al turismo y crearemos un fondo de 700 millones de dólares para los jóvenes y mantendremos el subsidio a la bombona de gas.

Interpela Luis Felipe Tillería a Henry Kronfle

Usted ha sido asambleísta por algún tiempo, lamentablemente las leyes que se han hecho no han generado empleo, ¿usted cree que es culpa de su ineficiencia o de la de rafael Noboa?

Responde Henry Kronfle

El empleo se genera cuando se dinamiza la economía no con leyes nada más, usted puede dar incentivos a las empresas, pero si no crece la economía, como se cayó aquí con el PIB en un 0.7% como lo determina el Banco Mundial no hay forma de generar empleo, por eso yo apunto a crecer la economía. Crédito barato para los sectores pesqueros, ganaderos artesanales, agropecuarios en general y aumentar el salario a 600 dólares.

Interpela Henry Cucalón a Henry Kronfle

Soy un convencido de la dolarización y yo creo en eliminar el Banco Central del Ecuador, candidato, usted eliminaría el Banco Central del Ecuador?

Responde Henry Kronfle

No, no lo eliminaría, pero le pondría una camisa de fuerzas para que solo se dedique a lo que tiene que hacer que es controlar que la dolarización tenga los parámetros que se necesita, por lo tanto las transacciones que se hacen en comercio exterior pasan por el Banco Central y son sumamente importantes, por lo tanto mantendría el Banco Central.

PREGUNTA: Apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC, al final de su Gobierno ¿Cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía?

Responde Luis Felipe Tillería

Más empleos que gente con una nueva Constitución que abrace las ideas de la libertad que veo que ahora en las últimas tres semanas son defendidas por los panelistas aquí, incluso el banco del migrante por el que venimos peleando los últimos 12 años. Mejoraremos la economía, te devolveremos Petroecuador, seremos un centro financiero internacional, cuna de 400 bancos, incluyendo el Banco del Migrante, para que haya tasas en esa ley de competencias del 3%, 4% del interés anual a 30 años plazo como ocurre en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos. Vendrá Amazons, E-bay o Temu para ser un hub de distribución regional y nuestros jóvenes crearán las nuevas Apple, Facebook o Google y les dotaremos de 8 gigas de internet gratis para que puedan trabajar en las mejores empresas del mundo. En Ecuador hay 25 millones de hectáreas, lamentablemente solo producimos cinco millones de hectáreas porque todos ellos han estado gobernando en los últimos 40 años. Lo que queremos es dotar de riego y financiamiento para producir en 15 millones de hectáreas y así por esa regla de tres triplicar el empleo. A los políticos del tercer mundo les parece raro, pero tus familiares migrantes saben que en el primer mundo hay más empleos que gente, por eso nos vamos allá. y Finalmente te vamos a devolver Petroecuador, sin intermediarios políticos, tu petróleo en tu bolsillo.

Interpela Francesco Tabacchi a Luis Felipe Tillería

Candidato Tillería el Ecuador es un país tan rico como todos los países ricos que usted tiene ahí en su cartulina la diferencia es que tenemos una moneda que se llama la biodiversidad. Qué va a hacer usted para que el Ecuador se beneficie económicamente?

Responde Luis Felipe Tillería

Soy el único candidato del panel que es en estos momentos concejal de la ciudad de Londres y miembro del Comité de Salud Ambiental, sé cómo funcionan los bonos soberanos indexados a la sostenibilidad en los cuales Chile ha recaudado 20 mil millones desde el 2019 acá eso equivale a un tercio de toda la deuda externa, sabemos cuáles son las soluciones porque hemos vivido en el primer mundo, no más tercer mundo abrazando las ideas de la libertad rumbo al primer mundo.

Interpela Jorge Escala a Luis Felipe Tillería

Noboa arruinó la economía del país, elevó la canasta básica a 800 dólares, ¿apoyaría nuestra propuesta de reducir el IVA al 10% para devolverle la capacidad de compra a las familias?

Responde Luis Felipe Tillería

Nosotros somos mucho más optimistas, con una buena recaudación podemos profundizarlo, en los cuatro años de Gobierno, no de golpe, bajaremos el IVA al 8%, este estatismo tiene a la economía de rodillas, vamos a resetear el sistema para que Ecuador se enrumbe al primer mundo.

PREGUNTA: Apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC, al final de su Gobierno ¿Cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía?

Responde Juan Iván Cueva

Hora y media hablando de Correa y de Noboa. Sí, yo también estoy arrecho de todo esto. La crisis económica ha destruido todo en el país, la crisis energética ha sido lo que lo ha impulsado, por eso nosotros vamos a implementar 900 millones de dólares en la generación de 750 megavatios en qué, 500 megavatios en energía solar, 200 en biomasa, 50 en energía eólica, así vamos a poder recuperar esos 240 mil empleos que se han perdido. Pero antes de eso, sabes qué es un megavatio? Un megavatio es la luz de un año en las familias. Vamos a invertir 1000 millones de dólares en reactivar y dinamizar la economía, alianzas público privadas, habrá empleos para médicos, enfermeras, ingenieros, artesanos, guardias, obreros y más, el campo tendrá un apoyo sin precedente, con inteligencia artificial, vamos a crear una plataforma predictiva de lluvias, ventas y cultivos. Todo esto es realizable, créanme todo es realizable. Pero ya no podemos volvernos a equivocar en nuestros votos, sino solo por tirar más fotos.

Interpela Jimmy Jairala a Juan Iván Cueva

Juan Iván, así como nosotros proponemos crear un plan de educación dual, cómo piensas generar empleo para los jóvenes?

Responde Juan Iván Cueva

Incentivos fiscales Jimmy, a quiénes, a todas las empresas que nos ayuden con el objetivo de la creación de empleo juvenil, del empleo para los jóvenes, del empleo para los recién graduados van a tener una reducción de hasta 5 puntos en el impuesto a la renta. Vamos a incentivarlos para que la curva de aprendizaje que tiene un joven pueda ser sustentada por las empresas.

Interpela Daniel Noboa a Juan Iván Cueva

Entonces usted está diciendo que nosotros hicimos lo correcto en la reforma tributaria al dar una reducción tributaria en el impuesto a la renta por la generación de empleo joven entre 18 y 29 años, así como egresados de las universidades públicas.

Responde Juan Iván Cueva

Hay una gran diferencia entre decir y hacer, lo que falta es el hacer y el hacer se puede demostrar cuando alguien es inepto y no puede lograrlo. Muchos de ustedes pueden generar muchas promesas de campaña, pero el punto que te diferencia con alguien que vale la pena es justo el hacer y eso les ha faltado a ustedes.

PREGUNTA: Apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC, al final de su Gobierno ¿Cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía?

Responde Daniel Noboa

Ecuatorianos para Gobernar se necesita primero entender, después decir y finalmente hacer. Qué se necesita entender? qué hay muchas cosas que ya están en camino pero que toman mucho más tiempo, la reducción tributaria es una realidad para la generación de empleo de jóvenes. Nosotros, contrario a las cifras que aquí se han dicho y gracias a Dios lo pueden ver en Fast checking en las páginas que ya mencionamos pueden ver. Recibimos un Estado con más de 4600 millones de dólares de atrasos de pago del Gobierno del Encuentro. Hemos controlado la inflación en 1.7%, así que lo que hablan de la canasta no da con los números, también hemos incrementado las ventas en un 2,2% y en un 12% las exportaciones, como nación y vamos a terminar el año con un crecimiento mínimo porque fue un año de corrección porque fue un año en el que debíamos sentar las bases para de ahí salir adelante. Repito, entender para poder decir y para poder hacer. Hay muchos casos aquí de gente que parece que leyó el libro pero no lo entendió

Otra cosa muy esencial, necesitamos una Asamblea que haga sentido, parte también de la economía es la lucha contra el lavado de activos, contra el narcotráfico, contra la corrupción y aquí se puede ver que hay algunos que estuvieron a favor de eliminar la ley antipillos. Nosotros vamos a eliminar la corrupción, generar un millón de empleos al final del período y darle progreso al país.

Interpela Henry Kronfle a Daniel Noboa

Daniel estás de acuerdo conmigo en una tasa de interés no mayor al 5% para los sectores agropecuarios, artesanales y pesquerosy reducir fuertemente las tasas de interés de las tarjetas de crédito?

Responde Daniel Noboa

Pienso que se debería reducir los cobros excesivos y ayudar al agro incluso con tasas menores a esos, pero se debe también prestar dinero para proyectos que hagan sentido y ayudar con asistencia técnica, con estudios de suelo a nuestros agricultores, con proyectos a nuestros emprendedores, eso de ahí es esencial, prestar dinero a muy bajo interés pero también proyectos a los que el estado ayude a salir adelante a nuestro emprendedor.

Interpela Juan Iván Cueva a Daniel Noboa

Daniel la crisis energética ha generado 240 mil desempleos, yo te quiero preguntar lo que preguntan todos los ecuatorianos, por qué tomaste decisiones tarde, porque te demoraste, por qué sigues viviendo en la burbuja y no veces la realidad.

Responde Daniel Noboa

De nuevo vemos cifras que no hacen sentido, por favor, revisen en las páginas que mencionamos las cifras reales. No reaccionamos tarde, reaccionamos a tiempo y hoy en día los culpables de la crisis energética están sentenciados por corrupción en las eléctricas. Se puede ver claramente en el caso Encuentro que el cuñado del expresidente, asimismo como el exgerente de CNEL están sentenciados por corrupción, nosotros vinimos a corregir lo que hicieron.

MENSAJE FINAL

Henry Cucalón:

Yo quiero que cualquier niño, sin importar su condición pueda ser presidente, a quién no le duele el país no lo puede gobernar. Mi lucha en el servicio público ha sido que nadie más se quede atrás. Ecuatoriano, vota por convicción, no por resignación, tu voto importa. Soy Henry Cucalón y yo soy ese niño.

Jimmy Jairala:

Como tú quiero un país en el que nuestros niños no tengan que irse, donde no los desaparezcan. Un país con empleo digno, con seguridad y con oportunidades. Con tu voto tendremos esa oportunidad para acabar con el odio y trabajar por el futuro que soñamos. Soy Jimmy jairala y voy a ser tu Presidente.

Francisco Tabacchi:

Ecuatorianos, cuando un Presidente miente perdemos todos los ecuatorianos, cuando un Presidente se equivoca aguantamos los ecuatorianos, cuando no tenemos servicios perdemos todos, rompamos el círculo, saquemos juntos adelante a este maravilloso país con una mano dura, una mano justa y una mano inteligente. Tabacchi Presidente, lista 21.

Jorge Escala:

Me dirijo al 60% de indecisos, los entiendo, estamos cansados, nos han Gobernado corruptos, banqueros y un millonario, todo lo hicieron mal. Es hora de resolver los problemas de la familia con salud, educación, trabajo, vivienda. Noboa y Correa su tiempo se terminó es la hora del pueblo, vota todo 2.

Henry Kronfle:

No podemos seguir en un presente sin rumbo, ni volver a un pasado corrupto, si quieres vivir bien ni Daniel, ni Rafael, un solo Ecuador. Soy Henry Kronfle, mi palabra vale más que mi firma, cuido lo ajeno más que lo propio y llevo a Dios en mji corazón, conmigo termina el miedo y llega la esperanza. Vota por Henry Kronfle, vota por tu familia, volvamos a tener presidente.

Enrique Tillería:

Se quiere engañar al pueblo diciendo que solo tiene dos opciones: de izquierda correísmo versus anticorreísmo, pero el pueblo no es tonto, todos estos políticos chupasangre han vivido del Estado, yo vengo a resetear el sistema. Soy Luis Felipe Tillería, un migrante que luchó, triunfó y regresó para resetear el sistema y convertir al Ecuador en un país del primer Mundo. Tillería volvió para que no tengas que migrar.

Juan Iván Cueva:

Te han cuenteado que solamente existen dos opciones, Ecuador es más. Todos unidos, indios, blancos, negros, cholos, gays, heterosexuales, sí se puede. Hoy existe una tercera vía, el 9 de febrero vota por tu mamá, vota por tu papá, vota por tus hijos, vota por tu familia, con el corazón de la tricolor, vamos a defender el Ecuador.

Daniel Noboa:

Ecuatorianos gracias por acompañarme en esta discusión, en este debate que enriquece la democracia. Para asambleístas nacionales y provinciales vota todo 7, para Parlamentarios Andinos vota todo 7, para presidente y vicepresidenta vota todo 7 y al viejo Ecuador bótalo a la basura.

Segundo grupo de candidatos

Luego, en el segundo grupo que presentó sus propuestas estuvo compuesto de: Enrique Gómez (Suma), Luisa González (Revolución Ciudadana), Carlos Rabascall (Izquierda Democrática), Andrea González (Sociedad Patriótica), Pedro Granja (Partido Socialista), Iván Saquicela (Democracia Sí), Leonidas Iza (Pachakutik) y Victor Araus (Pueblo Igualdad y Democracia).

Enrique Gómez (Suma)

Enrique Gómez, candidato presidencial de Suma, en el debate

Dos modelos obsoletos nos han llevado a esta encrucijada donde tenemos que tomar una decisión. No queremos más corrupción, pero tampoco queremos improvisación. Soy Enrique Gómez y junto al equipo de trabajo tenemos para cada ecuatoriano y sus familias, la solución.

Luisa González (Revolución Ciudadana)

Luisa González, candidata presidencial de Revolución Ciudadana, en el debate

Ismael, Nehemías, Steven de 11 años, la misma edad de mi hijo, y Josué, el mismo nombre de mi hijo. Soy Luisa González, madre, abogada y administradora pública por profesión y excelencia. Venimos a proponer un gobierno del cambio, y esos eran los nombres de los niños.

Carlos Rabascall (Izquierda Democrática)

Carlos Rabascall, candidato presidencial de Izquierda Democrática, en el debate

En 45 años de democracia, luego de haber regresado de una dictadura, hemos sido incapaces de resolver los problemas del Ecuador. No necesitamos caudillos que lo saben todo, no concibo un mandatario sin madurez política, la obligación de un gobernante es asegurar la dignidad de su pueblo, y la mejor dignidad es que todos tengamos trabajo.

Andrea González (Sociedad Patriótica)

Andrea González, candidata presidencial de Sociedad Patriótica, en el debate

Creo que nadie ha querido tanto como quien les habla, llegar a un debate presidencial, tal vez quien fue mi binomio el año pasado, seguramente. Si fuera por la clase política yo no estaría aquí hoy, y represento a esa clase trabajadora y a esos jóvenes que fuimos testigos de cómo se rifaron nuestros recursos y nos dividieron. Hoy les hablo del desarrollo, porque, Luisa, soy anticorreísta por todo lo que le hicieron al ambiente.

Pedro Granja (Partido Socialista)

Pedro Granja, candidato presidencial de Partido Socialista, en el debate

Combatiré el abuso sexual infantil, recuperaré los puertos, castigaré a los vacunadores. Vamos a darle nombramiento definitivo a todos los servidores públicos con nombramiento provisional. Velaré por guardias de seguridad, jubilados, campesinos, pescadores. Por una vida diferente, Pedro Granja, presidente.

Iván Saquicela (Democracia Sí)

Iván Saquicela, candidato presidencial de Democracia Sí, en el debate

Soy Iván Saquicela, vengo a debatir, vengo a proponer. Soy docente universitario. He dedicado mi vida entera al estudio del Estado, de la búsqueda de la justicia. Asamblea Constituyente, seguridad, bienestar, un país para todos y todas

Leonidas Iza (Pachakutik)

Leonidas Iza, candidato presidencial de Pachakutik, en el debate

Ecuatorianos y ecuatorianas, ustedes me conocen, llegamos aquí con la esperanza de un futuro mejor, pero no hemos perdido la capacidad de indignarnos. Han dividido al país para proteger sus intereses. Hoy, el pueblo tiene su voz para triunfar en estas elecciones.

Victor Araus (Pueblo Igualdad y Democracia)

Víctor Araus, candidato presidencial de Pueblo Igualdad y Democracia, en el debate

Soy el general Víctor Araus. 36 años de experiencia en la Policía Nacional. Soy el policía más condecorado de la historia del Ecuador. 10 condecoraciones internacionales, cuatro del gobierno americano por mi lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional. Pondré a los delincuentes y a los corruptos en las cárceles, asesinos y violadores en el cementerio.

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN

PREGUNTA: Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado?

Respuesta de Enrique Gómez

El Ecuador necesita seguridad ya, de manera urgente. Es por eso que para nosotros una prioridad va a ser garantizar cuan objetivo es la sanción que dan los jueces. Para esto vamos a implementar inteligencia artificial, la que nos va a poder permitir ver si es que está sesgada por miedo, o si es que está sesgada por intereses.

No más corruptos en nuestro sistema judicial, tenemos que garantizar una justicia adecuada que nos permita un país próspero. Vamos a implementar todos los mecanismos necesarios para que la seguridad nos permita, a cada ecuatoriano, caminar libres por este país, para que vengan más turistas, para que se motive la inversión, para que el Ecuador sea un país próspero como lo queremos.

Para eso vamos a implementar también un escudo a nivel fronteras que nos permita controlar el ingreso de armas, la fuga de combustible, pero también ese narcotráfico que tanto nos está afectando, y que tanto está dañando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y a la sociedad en general.

No podemos permitir que Ecuador sea un mal ejemplo, o una mala palabra a nivel internacional, tenemos que a partir de mi gobierno ser luz para el mundo, y poner más exportación del Ecuador a todo el mundo, garantizando mejor vida a cada ecuatoriano.

Carlos Rabascall interpela a Enrique Gómez



Candidato, usted dice que en la frontera va a instalar bases militares cada 10 kilómetros. ¿Cómo financiaría 200 bases militares considerando que toda la frontera tiene 2 115 kilómetros?

Respuesta de Enrique Gómez

Frontera norte: 280 kilómetros con Colombia, frontera con Perú: 320 kilómetros. No es cada 10 kilómetros, es cada 30 kilómetros. Es por eso que vamos a plantear un proyecto inmediato. Hemos decidido invertir 1 200 millones que nos permitan cubrir con tecnología, con bases, con personal todo el territorio para proteger estos ingresos pero también, asimismo, los puertos y los aeropuertos, que no sean una fuente de salida de esto que no deseamos.

Andrea González interpela a Enrique Gómez

En tema de seguridad tenemos que entender que hay plata no solamente de sobornos, sino también de la minería ilegal y del narcotráfico que permea en las instituciones públicas o privadas. Es parte de la seguridad. ¿Cómo controlaríamos que no se repita el caso Odebrecht?

Respuesta de Enrique Gómez

Transparencia, sobre todo y a pesar de todo, a pesar del miedo que hoy vivimos en Ecuador. Es por eso que la inteligencia artificial nos va a permitir hacer un monitoreo permanente de cada decisión, de cada juzgamiento, de cada proceso y en la interrelación de la información de cada una de las agencias del gobierno, vamos a poder ver claramente qué está pasando y tomar decisiones para depurar y reestructurar el gobierno.

PREGUNTA: Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado?

Respuesta de Luisa González

Yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿quién de ustedes se siente seguro cuando es víctima de un delito y acude ante la función de justicia? ¿Quién de ustedes se siente seguro de que no será aplastado por el que más tiene, por el que más plata tiene o más fuerte? Esto tiene que cambiar.

Tres acciones concretas: primero, instituciones fuertes; segundo, coordinación entre las funciones del Estado; y tercero, tecnología. Lo primero, depuración de los malos elementos, a través de la UAFE haremos el seguimiento de aquellos jueces y fiscales que han usado dineros que no eran lícitos y se han enriquecido ilícitamente.

Estos informes serán entregados a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Pero así también protegeremos a esos buenos elementos que llevan casos delicados, a esos jueces y fiscales. Coordinación: junto con las autoridades de justicia haré gabinetes itinerantes de seguridad y despacharemos desde las ciudades más violentas del Ecuador.

Tenemos cinco de las 10 ciudades más violentas del mundo, tenemos que pacificar este país. Y tecnología, con sistemas de inteligencia artificial detectaremos las cadenas de corrupción en la administración pública, así es cómo vamos a revivir la seguridad y la justicia en Ecuador.

Pedro Granja interpela a Luisa González

En su gobierno, se enviaron desde la Cancillería un quintal de cocaína a Italia, el penoso caso ‘narcovalija’. ¿Qué va a hacer para impedir actos de narcotráfico desde el Estado?

Respuesta de Luisa González

Candidato Granja, usted que siempre habla de la Dirección Nacional Antimafia Italiana, parece que desconoce que esa misma dirección sentenció a 10 años al responsables, y dijo que mi gobierno era inocente. Muchas gracias.

Leonidas Iza interpela a Luisa González

Uno de los graves problemas que enfrenta el Ecuador es la infiltración del narco en la política. ¿Qué hará usted?

Respuesta de Luisa González

Depuración de la fuerza pública, pero también fortalecimiento de la UAFE para hacer el análisis a través del lavado de activos y ver quién ha utilizado fondos que no son lícitos y así ir controlando también los dineros que ingresan a la banca. El 70% de los recursos que se movilizan a través del comercio ilícito, en gran cantidad va a la banca.

PREGUNTA: Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado?

Respuesta de Carlos Rabascall

Veo y observo que el tema de seguridad básicamente se lo está enfocando en función de las fuerzas de seguridad y de la función judicial. Pero nosotros no podemos separar la seguridad de la economía, de la producción, del trabajo, de la función judicial y de la equidad territorial.

Parece que creemos que para combatir el crimen organizado solo tenemos que militarizar el país, y está bien que las fuerzas armadas sean complementarias a las acciones de la policía, pero debemos tener un sistema de inteligencia bastante eficiente, pero resulta que ese sistema de inteligencia está cooptado por el crimen organizado.

Como consecuencia de aquello, tenemos que actuar estratégicamente y ¿qué debemos hacer entonces? Tenemos que crear un sistema de contrainteligencia para poder depurar a aquellos agentes estatales que se encuentran infiltrados, pero más allá de eso, tenemos que fortalecer la Policía, no puede seguir siendo la hermana pobre de las fuerzas de seguridad. Policía civil especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y una policía uniformada territorial que esté haciendo presencia en los territorios. Y una gran reforma a la función judicial a la que me referiré más adelante.

Interpelación de Víctor Araus

Es fácil hablar de rehabilitación cuando el muerto no es su muerto, o el secuestrado no es familiar suyo. Dígale al Ecuador cuántos muertos o secuestrados más tendrán que esperar hasta que se cumpla su plan.

Respuesta de Carlos Rabascall

Señor candidato, yo lo respeto, pero no coincido con la forma de propuesta suya. Yo tengo que respetar la vida de las víctimas, y eso para mí es fundamental. Los derechos humanos de las víctimas, aquellos que transgreden la ley tienen que ser sentenciados e ir a la cárcel, mediante una justicia independiente y autónoma, pero también tenemos que trabajar en una reclasificación de los delitos y una recategorización de los privados de la libertad.

Interpelación de Pedro Granja

Carlos, le ruego distinguir entre crimen molecular y crimen organizado para que el país conozca su propuesta.

Respuesta de Carlos Rabascall

Señor candidato, uno de los problemas que tiene la política ecuatoriana es que creemos que nosotros sabemos más que el otro,y aquí lo que tenemos que implementar es una política integral. El Ecuador no cuenta con una política criminal, tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad de las familias ecuatorianas, tenemos que recuperar y rescatar a nuestros niños que están siendo cooptados por el crimen organizado.

PREGUNTA: Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado?

Respuesta de Andrea González

Nosotros tenemos un panorama muy claro y es que el socialismo del siglo XXI pactó con las FARC el uso de nuestro mar territorial para sacar toda la cocaína del país. Resultado de esto es una Constitución con alma chavista y garantista, que tiene a nuestros jueces contra la pared y a la policía siendo carne de cañón donde llevan a los delincuentes a las cárceles para que se entrenen.

Hemos convertido las cárceles en centro de entrenamiento y la justicia está totalmente tomada por la narcopolítica. Si nosotros comprendemos que la crisis de seguridad y la crisis económica son hijos de la crisis política que se adueñó de nuestro país y ferió nuestros recursos para un proyecto personal, en lugar de sacarnos del subdesarrollo, comprendemos que con esta Constitución garantista jamás vamos a salir de las garras del narcotráfico.

Nosotros proponemos cortar la vía de financiamiento de estos grupos delincuenciales organizados, lo que buscan es la salida por el mar. En Ecuador es al revés, lo que no sale por mar, no entraría por frontera norte y por frontera sur.

Hemos desgastado a nuestros militares en frontera norte y frontera sur, cuando lo que buscan son los puertos. 80% de la droga de este país sale por los puertos privados de mi ciudad, de Guayaquil, o por otros puertos costeros, por eso nuestro candidato a Vicepresidente es un contralmirante que nos puede decir con lujo de detalles cómo fue pactado con la mafia nuestra soberanía marítima, y por supuesto nuestra tranquilidad y nuestra paz.

Interpelación Iván Saquicela

Cuando fui presidente de la Corte Nacional, entre otras cosas, los vocales del Consejo de la Judicatura fueron cesados y procesados penalmente. ¿Qué haría con el Consejo de la Judicatura usted?

Respuesta de Andrea González

Bueno, nunca hubiese dejado que Wilman Terán sea presidente del Consejo de la Judicatura, empecemos por ahí. Creo que después de los casos de Purga, Metástasis, Plaga, Encuentro, nos damos cuenta que derechas e izquierdas lo que comparten es el juez con el narcotraficante de turno, y hoy comparten la cárcel compañeros y compañeritos. Lamentablemente en este gato de cinco patas, con una Constitución que no se le entiende ni al mejor constitucionalista, donde hay cinco poderes, es una locura buscar la independencia. Lamentablemente sí creo que Ecuador es un narcoestado.

Interpelación Enrique Gómez

Andrea, ¿qué esfuerzos vas a hacer, cuánto tiempo te va a tomar y cuánto va a costar garantizarle la seguridad a cada ecuatoriano, que es lo que más queremos.

Respuesta de Andrea González

Gracias por la pregunta, sobre todo por los esfuerzos, habiendo sido profesora durante 7 años en una de las ciudades más peligrosas del mundo, como lo es Guayaquil, entiendo que la reparación de tejido social es un arma fundamental. A nuestros chicos se les ha cambiado durante 16 años su futuro. Y déjenme decirles que nuestros adolescentes no han dejado los útiles por las armas por ver un Tik Tok, a nuestros adolescentes se les quitó las pasantías pagadas, el bachillerato especializado, todo esfuerzo para ser parte de un país, para ser borregos de un proyecto político que los quería idiotas.

PREGUNTA: Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado?

Respuesta de Pedro Granja

¿Qué voy a hacer con el poder judicial? Nada, si somos demócratas no puedo. Porque si le meto la mano a la justicia, me convierto en un dictador. La única manera de depurarla es con una Asamblea Constituyente, pero sobre eso ya hablaremos.

Creo que el país necesita empezara hablar en español, el asesinato de cuatro niños pobres en Taura, no es política criminal es rimen de Estado. Mi plan de política criminal se divide en políticas de prevención, políticas de disuasión, políticas de represión y políticas de rehabilitación.

Las primeras atacan la raíz del problema, mas no la enfermedad, es decir nos fijamos en los factores de riesgo como la deserción escolar, el consumo problemático de drogas. Las segundas tienen que ver con la prevención situacional, cambiar el entorno para hacer más difícil la labor delincuencial. La tercera, la DINA, la Dirección Nacional Antimafia, que va a golpear con inteligencia fundamentalmente en la movilización de bienes y servicios ilícitos de un punto a otro pero en el lavado de activos.

Y finalmente, el plan Reintegra, todos los presos van a trabajar en fincas penitenciarias. Cada uno tendrá que pagar su comida y cuando salgan en libertad recibirán parte de su salario para poder emprender un negocio. Este es un verdadero plan de política criminal, que tiene que ser bastante estudiado.

Andrea González interpela a Pedro Granja

Escuché en una entrevista que túnel devolverías el salvoconducto a Jorge Glas. ¿Es cierto o te entendí mal?

Respuesta de Pedro Granja

Hay una confusión ahí en términos. Insulto sería una intervención del Presidente de la República para liberar a este delincuente. Yo he dicho que en el caso de que el poder judicial lo libera y retomamos relaciones diplomáticas con México, tengo que conceder el salvoconducto porque el derecho internacional me obliga a hacerlo. Lamentablemente soy un hombre de derecho.

Carlos Rabascall interpela a Pedro Granja

¿Cuál sería la política de drogas, considerando que hay niños que han caído en la adicción y hay familias que se han convertido en codependientes?

Respuesta de Pedro Granja

El consumo problemático de drogas tiene que ver con un problema estructural, es decir la falta de equidad en la redistribución del ingreso nacional. Para poder enfrentar el fenómeno del narcotráfico, tenemos que quitarle la base social a las bandas y eso se trabaja atendiendo los factores de riesgo, con 15 o 30 segundos no puedo exponer algunas ideas importantes, pero fundamentalmente con políticas de prevención.

PREGUNTA: Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado?

Respuesta de Iván Saquicela

Es grave lo que usted dice y cuando fui presidente de la Corte Nacional lo denuncié. Por ejemplo, cuando a Jorge Glas se le dio un habeas corpus en Manglar Alto. Por ejemplo, cuando al mismo ciudadano se le devolvió los derechos políticos.

¿Qué hacer? Propongo un plana que se llama Ocico, significa intervención de las Naciones Unidas para poder hacer una evaluación objetiva y transnacional. Vamos a dar muerte civil a los corruptos, es decir vamos a darles con el Ocico, dentro del marco jurídico ecuatoriano.

¿Qué más vamos a hacer? Mi prioridad es quienes viven en pobreza y en desigualdad. Es fundamental la política criminal. Esto quiere decir que vamos a invertir en la gente para precisamente ir con los medios primarios en materia criminológica.

Por otra parte, vamos a crear la Defensoría de la Víctima, porque hoy las normas están privilegiando a los delincuentes. El problema carcelario, vamos a crear la FIA, que significa Fuerza, Inteligencia y Administración carcelaria. Esto quiere decir, un cambio radical de concepto. Es fundamental cambiar normas, evaluar jueces y funcionarios corruptos a las cárceles.

Enrique Gómez interpela a Iván Saquicela

¿Coincidimos entonces en implementar inteligencia artificial para garantizar una justicia correcta y garantizar a jueces sin rostro?

Respuesta de Iván Saquicela

No solo eso, se trata de una reforma profunda. Yo creo en efecto en el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero es fundamental ir más allá. La una, brazo enérgico contra el lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado. Por otra parte, desde un punto de vista criminológico, vamos con política criminal, con política social, con inversión en los sectores pobres, en los barrios y en las parroquias. No es solo un concepto policial, lo dice la ciencia y la tecnología.

Víctor Araus interpela a Iván Saquicela

¿Cómo podría usted crear un país si una sola institución, la Corte de Justicia, que usted precedió, no la pudo cambiar en años y esa institución sigue siendo la máxima representación de la corrupción y putrefacción del Estado?

Respuesta de Iván Saquicela

Entre otras cosas yo denuncié con mi firma y rúbrica a los narcogenerales. Vamos a depurar a los narcogenerales y a todos los funcionarios públicos corruptos con la muerte civil, cuando fui Presidente de la Corte, no eran mis atribuciones pues, eso es del Consejo de la Judicatura. Aquí está por ejemplo como le retiré la confianza a Wilman Terán y también siempre protesté contra la metida de mano en la justicia y cuando fui juez, las sentencias hablan por mí, condené a Correa y a Glas por corruptos.

PREGUNTA: Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado?

Respuesta de Leonidas Iza

Ecuatorianos digamos la verdad, no es un problema solo de jueces y fiscales es un problema estructural. Por eso en nuestro gobierno no perseguiremos solo a los soldaditos de la mafia, iremos tras los jefes. Por eso, primero vamos a asfixiar la economía criminal que no es solo de los delincuentes sino también de grupos económicos que se benefician.

Segundo, combate de frente al crimen, a los delincuentes que hacen infierno de la vida de los ecuatorianos, por eso el infierno será de ellos en los primeros 90 días de mi gobierno. Tercero, cerraremos las fronteras que no es solo de la droga y de las armas, por eso vamos a sistema de inteligencia pero también vamos a depurar los malos de los buenos elementos de las Fuerzas Armadas.

Cuarto, coordinación y cooperación internacional. Nos reuniremos con los gobiernos de los países que están involucrados en consumo, producción y tránsito de droga para juntos resolver este problema. Cinco, recuperar nuestros barrios, comunas de las mafias.

No más reclutados nuestros jóvenes y niños por las mafias. Vamos a dar servicios dignos de alimentación, salud, trabajo, educación y recreación. Cero impunidad en nuestro gobierno a los femicidios, violencia contra nuestros niños nunca más.

Luisa González interpela a Leonidas Iza

Ecuador es el país más violento de la región. Este Gobierno ofreció cárceles flotantes y en la Antártida ¿Cuál sería su política carcelaria?

Leonidas Iza responde

Mientras la mentira haya convertido en código de política seguiremos escuchando estos tales gobiernos que pretenden resolver el problema. En nuestra planificación primero, tienes que tomar cárceles de las 36 que tiene el país. No tienes si siquiera capacidad para controlar las cárceles, que ahora son centros de operación y ahora pretenden poner cárceles en los territorios de los pueblos indígenas. Si queremos poner, vamos a poner en las fincas de las bananeras donde está el narcotráfico.

Luisa González interpela nuevamente a Leonidas Iza

Ecuador cierra el 2024 con 6 910 asesinatos, somos los más violentos. ¿Está de acuerdo que el Plan Fénix y el IVA han sido un fracaso de este Gobierno?

Leonidas Iza responde

Para empezar no existe un Plan Fénix y la plata que sacaron de nuestros bolsillos del 3% más no sirvieron para seguridad. Sirvieron para arrodillar al Fondo Monetario Internacional, en consecuencia no hay un plan integral para realmente enfrentar a las mafias y a la delincuencia. Más bien son los grupos económicos vinculados a este crimen los que están beneficiándose, no más pueden engañar al pueblo.

PREGUNTA: Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado?

Respuesta de Víctor Araus

El poder judicial también ha estado corrompido durante todas estas décadas y lo que voy a proponer también incluye a la Función Judicial. Primero, eliminaré los derechos de los delincuentes, ellos no deben tener derechos. Segundo, construiré tres grandes cárceles y tres cementerios. El mensaje está claro, delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio.

Tercero, combatiré la migración ilegal que se encuentra en el país, tendrán 90 días para legalizar su situación, caso contrario será enviado a su país de origen y exigiremos pasado judicial para ingresar al Ecuador. Cuarto, crearé la Secretaría Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana.

Todas las instituciones que luchan contra el crimen unidas con un solo objetivo: sacar a todos los delincuentes de las calles y evitar que salgan de las cárceles. Quinto, control policial y militar en todos los puertos y aeropuertos, principalmente en los puertos privados.

Sexto, liberaré al Ecuador de esos tratados internacionales que le impide aplicar la pena de muerte en delitos atroces como el sicariato yla violación. Pero lo más importante, en mi gobierno, ningún policía tendrá miedo de darle bala a los delincuentes, tendrán todo mi respaldo.

Leonidas Iza interpela a Víctor Araus

En la Zona 8 cuando usted fue jefe ¿cómo permitieron que ingresen las armas? Puede contar al Ecuador.

Víctor Araus responde

Mi gestión está plasmada en los números y en los resultados. Fui uno de los comandantes de la Zona 8 que dio la mejor atención a la seguridad y protección ciudadana. Acuérdese que todo lo que tiene que ver con el tema de las fronteras también tiene que participar Fuerzas Armadas para evitar que el armamento ingrese por la frontera sur al país. Tuve los mejores resultados como comandante de la Zona 8, como Director de la Dinased y como Subdirector de Inteligencia.

Iván Saquicela interpela a Víctor Araus

Usted ha expresado que los criminales irán al cementerio, dígale al Ecuador ¿usted les va a matar, va a ordenar matar , cómo es su procedimiento?

Víctor Araus responde

Voy a proponer a nivel de la región que se presente ante los tratados internacionales y con todos los presidentes proponer que analice la posibilidad de poner la pena de muerte en el Ecuador. No se trata de ir a matar se trata de defender al ciudadano, a usted y todos los que están aquí, porque el Estado tiene la obligación de acabar con la vida de delincuentes, antes de que el delincuente acabe con la vida del ciudadano. Ciudadano armado terminará en el cementerio.

EJE EFICIENCIA DEL ESTADO Y SERVICIOS PÚBLICOS

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su Gobierno para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria?

Respuesta de Enrique Gómez

Ni un cartón ni un ladrón. No podemos volver a un modelo que acaparó todos los poderes pero que no logró que su proyecto sea sostenible. Y tampoco podemos ir al modelo actual, a la improvisación, al corre tratando de llegar pero no lo alcanza.

Nuestro modelo plantea actuar de manera rápida y efectiva para que cada ciudadano pueda acceder por un lado a servicios básicos, energía principalmente que tanto lo necesita, así como salud que tanta falta nos hace. Es por eso que en el caso de salud vamos a mover mucho y muy rápido hacia la telemedicina, porque por cada dólar que invertimos en medicina preventiva nos ahorramos 25 dólares en medicina correctiva.

Son más de 1700 millones que se plantean para la prevención pero son más de 5000 millones que se usan para la corrección. En el caso de la energía tenemos que entrar de manera rápida y urgente para garantizar el acceso, pero tenemos que abrirlo también a que los privados puedan garantizarlo para las empresas privadas y cambiar, sobre todo, la distribución.

Hoy la generación distributiva a nivel internacional tiene que ir por 48% a lo termoeléctrico, 35% a lo hidroeléctrico y 12% en fuentes renovables para que nunca más nos falte energía el Ecuador.

Andrea Gonzáles interpela a Enrique Gómez

El manejo eficiente de los recursos eléctricos incluye también la libre participación de las empresas libres, honestas, qué opina sobre el caso Sobornos en el cuál, según el código B11, son 500 mil dólares los que recibe la campaña de Rafael.

Respuesta de Enrique Gómez

Necesitamos garantizarle transparencia a todos los ecuatorianos y para eso nuestro planteamiento es firme, mostrar de manera permanente los datos y los resultados, depurando todo lo que esté mal. Sacando a todos los corruptos que estén enquistados en el Gobierno, pero sobre todo atendiendo de manera rápida y eficiente a cada ecuatoriano porque queremos un Ecuador diferente, queremos rescatar al Ecuador.

Andrea González interpela a Enrique Gómez

El sobreprecio que vivió Coca Codo Sinclair, el cual nos ha costado 3000 millones de dólares, la cascada San Rafael y un uso totalmente ineficiente de los recursos, desde tu trabajo en CNT, cómo podrías realmente hacer un trabajo limpio para nuestro manejo de recursos?

Respuesta de Enrique Gómez

Como dije en la primera pregunta, nosotros tenemos que ser transparentes en todos los puntos, garantizando el acceso a la información, pero sobre todo, el acceso a ese recurso. Hoy nos ha costado un mes del 2024 y 249 mil empleo, esto no se puede repetir. Ni un cartón que no lo ha logrado solucionar, pero tampoco un ladrón que solo se fue por una fuente que no es sostenible.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su Gobierno para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria?

Respuesta de Luisa González

En efecto, es responsabilidad del Estado el dar la cobertura de los servicios, pero para ampliar cobertura el sector privado es complementario, voy a trabajar con el sector privado, crédito productivo para que crezcan a una tasa de interés de 7,5%. Hablando ya puntualmente de los apagones también, hubo sequías en Perú, en Colombia y no tuvieron apagones porque hubo gobiernos eficientes que supieron manejarlo, contrario a lo que pasó en Ecuador.

En este último año no solo que no se generó un solo empleo, sino que perdimos 250 mil puestos de trabajo, pero qué significan esos puestos de trabajo. Pongámosle cara. Es la madre que acostó a su hijo con hambre, es el padre que regresó a su casa y le dijo me despidieron y que no encontraba trabajo, es el joven que le dice a su madre tengo que migrar porque aquí no encuentro cupo en la Universidad ni empleo, esa es la consecuencia de los apagones en este último año y eso es lo que tiene que cambiar.

Por eso el trabajo en conjunto con la empresa privada para generar empleo. El pago a las dializadoras para que no se nos sigan muriendo los enfermos renales, el pago a Solca, la devolución del presupuesto para las universidades, las universidades privadas como la Universidad Católica de Esmeraldas para que pueda ampliar las becas y adicionalmente en mi plan Protege, genera, impulsa, consta cómo vamos a revivir a Ecuador junto con la empresa privada.

Enrique Gómez interpela a Luisa González

La eficiencia del Estado es una prioridad, pero los ecuatorianos quieren saber ¿cómo logra llegar a una segunda campaña sin haber demostrado un trabajo permanente?

Respuesta de Luisa González

Candidato… Perdón, se me olvidó su nombre, le agradezco que venga preparado para hacer una pregunta. Si usted ingresa inclusive al IESS usted puede investigar cuál es mi trabajo, soy la Presidenta de la Revolución Ciudadana, tengo un trabajo por ello, además de eso soy también abogada y doy asesorías.

Pedro Granja interpela a Luisa González

Me encantaría saber cuál es el concepto que usted tiene de eficiencia. Es decir, cómo lo va a implementar en su Gobierno, cuál es el concepto de eficiencia en el servicio público?

Respuesta de Luisa González

Para ser eficientes se requiere equipo, capacidad, conocimiento y experiencia eso, lo tengo yo como Luisa González. Para hacer que el Estado funcione, hoy no puedes ni sacar una cédula o conseguir una cita para una atención médica o conseguir medicina, todos los procesos se caen porque no tienen experiencia. Un estado eficiente requiere conocimiento, capacidad y equipo y eso es lo que yo tengo.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su Gobierno para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria?

Respuesta de Carlos Rabascall

Activaremos la articulación público privada y la inversión privada siempre será importante, pero ya que usted menciona el tema del sector energético, veamos ¿por qué se produce? Una ausencia y un abandono al sector energético, al sector eléctrico, hay que recuperar el sentido común y establecer políticas de Estado, pero no solo recuperar la eficiencia del Estado, sino también sancionar a aquellos irresponsables que han permitido la destrucción del sector energético, no inviertiendo en generación, no invirtiendo en transmisión y no resolviendo los problemas de distribución.

La eficiencia del Estado es fundamental, refleja la igualdad de derechos de los ciudadanos, procesos de reingeniería, por supuesto, gobiernos electrónicos. Parece que nos alejamos de los derechos fundamentales como es la salud pública, una salud pública que tiene que ser garantizadas en términos de suficiencia comunitaria, familiar, preventiva para construir hábitos sanos, la articulación público privada para la salud de primer nivel y segundo nivel, pero no destrozando patrimonio privado, haciendo auditorías, con tarifarios establecidos y también respondiendo a los pagos oportunos, no a dedo o a discreción de aquellas mafias que están enquistadas en la salud pública y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hospitales de especialidad ubicados en todas las provincias del Ecuador.

Pedro Granja interpela a Carlos Rabascall

Es importante definir conceptos en este debate presidencial, se va a elegir al Presidente de la República, cuál es el concepto que tiene usted de eficiencia en el servicio público.

Respuesta de Carlos Rabascall

Garantizar la dignidad de nuestro pueblo. Una eficiencia tiene que estar orientada a la construcción y al aseguramiento del bienestar ciudadano. No podemos hablar de eficiencia si destruimos las vidas de las familias ecuatorianas, en temas de leyes, en términos de seguridad, en temas de vida. La eficiencia del Estado es garantizar no más vacunas, no más extorsión, no más secuestro, esa es la eficiencia del Estado, cercanos con la gente.

Iván Saquicela interpela a Carlos Rabascall

Yo soy de la provincia del Azuay y no llega la obra pública, pero lo mismo sucede en la Amazonía, en Chimborazo, en Tungurahua, es decir, la centralización, ¿Qué haría usted para descentralizar y democratizar?

Respuesta de Carlos Rabascall

Uno de los elementos más importantes para garantizar la eficiencia del Estado es salirnos de ese hipercentralismo que nos ha matado al país. Tenemos que ir a un plan de descentralización potente, régimenes autónomos descentralizados, que una región agrupe provincias pequeña, mediana y grandes con una administración de recursos, gobernadores de elección popular y que se recupere la posibilidad de desarrollo del país.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su Gobierno para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria?

Respuesta de Andrea González

Hay que hacer una línea de tiempo de cómo llegamos al estado en el que estamos y por qué a diferencia de Colombia y de Perú esta crisis climática que es mundial nos afectó muchísimo más que a los países vecinos.

En el Gobierno de Rafael Correa se crea Celec y esto empieza a tomar todas las unidades de negocio a cambio de pagos un gran ejemplo de esto es Rony Alega, conocido Latin King, asambleísta de UNES que luego agradece su paso por una unidad eléctrica a Marcela Aguiñaga, actual prefecta por el mismo proyecto político.

Luego con Lenín Moreno esto se infla con contratos a dedo en las Unidades de Negocio y, finalmente, en el de Lasso, con 3792 contratos dados a dedo que representan 1000 millones de dólares perdidos. Eficiencia significa que los recursos son sostenibles financieramente en el tiempo, no los elefantes blancos como yachay a costa de un Izquieta Pérez.

Ecuador se considera que necesita producir 5300 megavatios, eso habla más o menos de 1500 megavatios de déficit y el estiaje y la sequía pueden continuar. En primer lugar no podemos tener las hidroeléctricas conectadas solo con el ciclo cronológico oriental, es decir, deopenden de la Amazonía, tenemos que hacer algunas en la zona occidental como Toachi Piolatón que seguimos esperando que con sobreprecio se construya.

Por otro lado, las termoeléctricas, que no son amigables con el ambiente, son la primera parte que hay que entender y los países como Ecuador deben invertir a largo plazo en geotérmica.

Luisa González interpela a Andrea González

El Estado debe funcionar de manera igual para todos. ¿Qué opinión te merece que se haya entregado permisos para un proyecto inmobiliario a Lavinia Balvonesi en un área protegida como Olón, tú que eres ambientalista?

Andrea González responde

Fui la primera en denunciarlo. Está en mi tuit justamente el 5/06/24 a las 11:00 y creo, porque he trabajado, que las organizaciones no gubernamentales se pueden de manera independiente hacer sentir. No a diferencia tuya que politizas la tragedia de cualquiera para tener un poco de atención, yo si creo en el trabajo de la gente de a pie, de la gente trabajadora. Y finalmente en Olón no pasó nada, pero ustedes sí desaparecieron la cascada San Rafael e invirtieron 3000 millones en una hidroeléctrica que…

Enrique Gómez interpela

Cuántos vas a invertir para garantizar los 500 megavatios adicionales que crece la demanda en el Ecuador y adicional cómo liberar los permisos ambientales que tanto problema nos causan en el Ministerio de Ambiente.

Andrea González responde

Más que el Ministerio de Ambiente hablamos de una Constitución con alma chavista que dentro de la misma Ley Orgánica de Hidrocarburos y de lo demás, incluso para el tema petrolero, considera excepcional la participación privada. Esta Constitución que tiene atada de manos la participación de la empresa privada sana, no la corrupta, es lo que marca la diferencia entre Colombia y Perú y nosotros cómo afrontamos esta crisis.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su Gobierno para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria?

Respuesta de Pedro Granja

Seguridad, salud y educación no se privatizan. Sí permitiremos la participación de la empresa privada, especialmente la europea en el tema de la construcción de nuevos parques eólicos, ahora está bien. He escuchado en este debate a uno de los candidatos hablar sin desparpajo de mandar al cementerio a ciertos ciudadanos que presuntamente habrían delinquido, pero si por esa misma razón hoy estamos llorando la muerte de cuatro niños asesinados en un crimen de Estado en Taura.

Es decir, cuando hablamos de eficiencia del servicio público, esto es importante ecuatorianos, yo les hice la pregunta a dos candidatos y no me respondieron y este es el eje principal. Estamos hablando de un súper concepto que abarca talento humano, infraestructura y permanencia en el tiempo. Para empezar en el tema seguridad, que es un servicio público general, voy a dar de baja a todos los generales y coroneles de la Policía y del Ejército. Sus reemplazos serán escogidos con ayuda de Schengen y de los Estados Unidos.

Segundo, en el tema de servicios público y de salud, voy a crear el Mira Ecuatoriano, con 14 especialidades médicas en función de la modelización matemática de enfermedades prevalentes y contagiosas. Vamos además a crear el histórico primer programa nacional de salud mental, vamos a contratar 1000 psicólogos y psiquiatras para que puedan atender a la gente en esto.

Víctor Arauz interpela

Los servicios públicos son un desastre y para cambiar esto se necesita conocimiento, valor y coraje, sobre todo estar en territorio. ¿Cómo piensa usted combatir todos esos problemas si públicamente ha dicho que tiene miedo a hacer campaña en territorio por temor a las amenazas?

Pedro Granja responde

Mire, usted dice defender a los Policías y su propia tropa no va a votar por usted. No puede ser que durante toda la campaña yo sea la única persona que dice que un policía motorizado gana 933 dólares al día y de ahí tiene que pagar su rancho y el uniforme. Yo tengo miedo porque soy el que tiene el mayor índice de amenaza, a diferencia suya que es pura condecoración.

Luisa González interpela

¿Cuál es su experiencia para poder manejar el Estado y hacerlo eficiente y, solamente para precisar, no es el salario al día, sino al mes?

Pedro Granja responde

Qué maravillosa pregunta Luisa. Yo tengo las manos limpias y no tengo experiencia. La experiencia de robar, la experiencia de mentir, esa no tengo. Yo soy un académico, soy un profesor universitario, soy un experto antimafia graduado en las mejores universidades italianas con experiencia en contra de narcotraficantes ecuatorianos que enviaban un quintal de cocaína desde la Cancillería ecuatoriana hacia Italia.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su Gobierno para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria?

Iván Saquicela responde

Una propuesta equilibrada, ni estatismo absoluto ni el privilegio a élites económicas. Vamos con una combinación público y privada. Pero algo más, ahora que hablamos de este tema, esto es fundamental, con quiénes vamos a hacer la administración pública. Jóvenes, mírenme a los ojos, léanme los labios, con ustedes va a ser la administración pública porque los políticos de siempre les cerraron las puertas.

Vamos a plantear la primera universidad en línea, internet gratuito para todos los estudiantes, vamos a eliminar el Sercop, esto tiene trabado al país. De los migrantes no nos vamos a olvidar, vamos a luchar para tener el estatuto de protección temporal, vamos por la tecnología, a apuntar a la ciencia y la tecnología con los jóvenes.

Crearé la plataforma de eficiencia del Estado, vamos a llevar al Ecuador a la era de la digitalización para acabar con el despilfarro y la tramitología. Sueño con un Ecuador donde sus nacionalidades, pueblos y comunidades tengan un Gobierno a su servicio, con un Ecuador de diálogo y de consenso donde sean la ruta para ser de lo imposible lo posible, un Ecuador para todas y para todos.

Carlos Rabascall interpela

Señor candidato me ha sorprendido que usted habiendo sido presidente de la Corte Nacional de Justicia, dentro de lo que es eficiencia del Estado no haya dicho nada en relación a la eliminación del Consejo de la Judicatura.

Iván Saquicela responde

Plateamos la desaparición del Consejo de la Judicatura, regreso a una Corte Suprema de Justicia y un órgano jurisdiccional para el régimen disciplinario. Es fundamental no meter manos en la justicia, lo han hecho todos los Gobiernos. Lucio Gutiérrez nos trajo la Pichicorte, el correísmo andaba en los pasillos de la justicia. Vamos a defender la independencia por los ciudadanos, para ser un Estado verdaderamente democrático y los derechos sean la cotidianidad de cada persona.

Carlos Rabascall interpela

Señor candidato, usted ha planteado una Asamblea Constituyente de plenos poderes porque dice que no pudiese gobernar con la Constitución de 2008. ¿Cuál sería la agenda temática de esa Asamblea Constituyente?

Iván Saquicela responde

Tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, nada más. Vamos a reducir el número de asambleístas, quienes ganarán por sesión. Tenemos que romper con el Estado centralista, con el Estado autoritario, con el hiperpresidencialismo. Es fundamental lograr que haya democracia. Hoy hay una ruptura de las normas constitucionales, lo hacen hoy como lo hicieron en el pasado, por eso vamos a la Constituyente para una reforma profunda para el país.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su Gobierno para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria?

Respuesta de Leonidas Iza

Qué indignación, jodieron al país, confundieron eficiencia con privatizaciones y destruyeron el servicio público. En nuestro Gobierno solo delegaremos a la economía popular y solidaria. Quiero decirles, el sistema de salud pública y el IESS que es de los trabajadores tiene que respetar la ley y la asignación presupuestaria.

Cómo podemos seguir permitiendo que pierdan la vida nuestros ecuatorianos por falta de medicina y por falta de atención, cuando tenemos medicamento más barato en el mundo que puedes duplicar la capacidad de compra y puedes dar mejor cobertura. Les decimos, las aseguradoras privadas darán también cobertura a las enfermedades catastróficas.

El sistema de educación debe garantizar calidad para nuestro niños y adolescentes, para ello profesores con salarios dignos, alimentación escolar y útiles. A las Universidades públicas devolveremos el presupuesto del país para ampliar cupos y dar educación de calidad a nuestros jóvenes.

La luz para todos. Daremos mantenimiento a las centrales hidroeléctricas y a las termoeléctricas, por emergencia inmediatamente pondremos 700 millones de dólares. Derechos para todos. A nuestros adultos mayores, a nuestros jubilados, jubilación universal. A las mujeres no más violencia. Quiero decir con absoluta categoría, los servicios públicos son sagrados, no permitiremos privatizaciones.

Iván Saquicela interpela

Nuestros viejos queridos que son abandonados, ellos merecen ser honrados por todos los ecuatorianos. ¿Qué hará usted por ellos en el marco del servicio público?

Leonidas Iza responde

En este momento le he presentado al país: jubilación universal. No puede ser que después de haber trabajado tanto, tanto tiempo, que tengan que morir en comunidades con una libra de máchica y un pedazo de dulce. Dignifiquemos a nuestros taitas, mamas y abuelos que han trabajado por este país y han sostenido la economía real y no la financiera.

Víctor Arauz interpela

Candidato Iza, usted ha liderado por años levantamientos que han afectado los bienes públicos y privados ¿Cuál es su plan para poder ofrecer los servicios públicos de calidad si ha sido el mayor protagonista del caos y destrucción de esos bienes públicos?

Leonidas Iza responde

Justamente para proteger los servicios públicos que la élite política y económica de este país quieren y han logrado privatizar algunos sectores hemos tenido que salir a las calles. Ahora por lo menos pusimos 200 millones de dólares en esas movilizaciones que usted llama violencia. Violencia es no tener pan cada día, no tener medicinas en los hospitales, eso es violencia que han provocado en este país.

PREGUNTA: Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su Gobierno para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria?

Respuesta Víctor Araus

Haré lo necesario para darle eficiencia a todos los servicios públicos. Daré mantenimiento permanente a las termoeléctricas para evitar caer en los problemas energéticos que hemos tenido en este momento. En salud, lo primero y lo más importante: medicina gratuita y de calidad para todos los ecuatorianos. Nunca más morirá un enfermo en los hospitales del país.

En educación: los niños del Ecuador, les daré desayuno, almuerzo, útiles escolares y uniformes gratis. Reformaré el sistema educativo, empezaremos desde cero. Daré prioridad a la educación en valores, responsabilidad, honestidad, honradez, justicia, disciplina, que serán la base para la familia y una mejor sociedad.

Y lo más importante, escúchenme bien ecuatorianos, no permitirá la ideología de género en las escuelas, si se meten con la familia ecuatoriana, con los niños, se meten conmigo. También haré todo lo necesario para fomentar y que crezca el IESS, propondré una reforma constitucional para blindar los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nunca más un gobierno le meterá la mano a los dineros de los afiliados, esa plata es sagrada, por eso invertiré de la mejor manera esos dineros para que el beneficio sea para cada uno de los afiliados.

Luisa González interpela a Víctor Araus

La clase media está endeudada y cada día más empobrecida y afectada por excesivas comisiones bancarias, altas tasas de interés, aumento del IVA y de la gasolina ¿Qué haría usted para ayudar a este sector?

Víctor Araus responde

La mayoría de los ecuatorianos viven en una pobreza y muchos de ellos en una pobreza extrema. Todo esto hay que analizarlo y ponerlo sobre el tapete, hay que poner la casa en orden. No vamos a hacer absolutamente nada que afecte el bolsillo de los ecuatorianos.

El tema de impuestos, el tema de subsidios y todo aquello que ha empobrecido al Ecuador será tratado en mi Gobierno y será revertido todo aquello que afecte la economía del Ecuador.

Interpela Leonidas Iza

Señor Arauz , los campesinos históricamente han sido olvidados ¿Usted qué hará para fortalecer el sistema de seguro social porque es un sistema de servicio público?

Víctor Arauz responde

El seguro social campesino será atendido como se debe. El Ecuador es un país agropecuario y se le dará todo impulso a los pequeños y grandes agricultores. Definitivamente que habría sido del Ecuador sin la agricultura en época de pandemia.

Le daremos el impulso, les daremos los créditos a los pequeños y grandes agricultores y sobre todo les daremos seguridad para que puedan sacar todos sus productos para que no sean víctimas de los secuestradores y vacunadores.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

PREGUNTA: ¿Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4 000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos?

Respuesta Enrique Gómez

Ni un cartón, ni un ladrón. Ni un cartón que improvisando nos miente con cifras y dicen que estamos mejor que antes. Ni un ladrón que cerró el Gobierno a la inversión privada. Necesitamos crear un modelo que nos garantice a los ecuatorianos un desarrollo a largo plazo, fortaleciendo la pesca, fortaleciendo la agricultura, fortaleciendo la minería, fortaleciendo nuestra extracción de petróleo.

Pero respetando siempre y sobre todo la sostenibilidad ambiental, porque para eso nuestra interrelación con lo ambiental va a ser una prioridad. Tenemos que firmar los acuerdos, como ya se firmó con Corea, que quiere invertir a largo plazo y a cortos y bajos intereses para que cada joven, cada emprendedor que quiera salir adelante, pueda desarrollar un país a largo plazo.

Tenemos que para eso también garantizar la seguridad. El año pasado me dispararon, producto de robarme la mochila donde tenía la computadora de mi emprendimiento. Eso no se puede permitir y tenemos que garantizarle a cada ecuatoriano poder desarrollar a largo plazo estos ejes que queremos: fortalecer la tecnología, que los embajadores del Ecuador sean medidos no por las reuniones, sino por cuántas divisas traen y junto a los migrantes, representar más y de mejor manera al Ecuador frente al mundo. Eso es nuestra prioridad para cada ecuatoriano.

Leonidas Iza interpela

¿Señor Gómez, usted habla de la minería, 1 800 000 hectáreas en el Ecuador. Esto significa que vamos a tener ciudades sin agua. ¿Usted conoce algo en materia ambiental para proponer aquello?

Respuesta de Enrique Gómez

Me sorprende que con sus huelgas fueron 3 000 millones que le costó al Estado. Usted dice que fueron 200, pero finalmente necesitamos fortalecer la minería, siempre respetando, siempre respetando la sostenibilidad ambiental. Tuve parte de ser y acompañar a una comunidad que decía que quería más minería. Y eso garantizaría 500 000 empleos para los ecuatorianos, como lo hace Perú, como lo hace Chile, como lo hace el mundo.

Pedro Granja interpela a Enrique Gómez

¿El principal exponente de su partido tiene empresas de seguridad, los guardias de seguridad que en el Ecuador son brutalmente explotados. Ganan apenas un salario básico cuando sus horarios de trabajo son de más de 12 horas. ¿Qué hará usted para cambiar esta realidad?

Responde Enrique Gómez

La realidad tiene que cambiar para todos los ecuatorianos. Tenemos que permitir, tenemos que garantizar que los empleos sean dignos, seguros, que permitan traer a nuestras familias todos los recursos necesarios para poder vivir mejor. Esto es una prioridad que durante mi Gobierno se le va a garantizar a cada ecuatoriano desde cada espacio, mejorando nuestra calidad de vida y garantizando un futuro digno para ecuatoriano.

PREGUNTA: ¿Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4 000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos?

Responde Luisa González

El único mecanismo para solucionar el déficit es con crecimiento económico sostenido. Más ventas, más recaudación. Yo no miento, no voy a subir más impuestos como el IVA, que nos lo subieron a 15%, y los tres puntos adicionales dijeron que era para garantizar la seguridad. Y yo le pregunto a los ecuatorianos: ¿Ustedes se sienten más seguros?

No, ¿verdad? Porque ocho de cada 10 dólares recaudados los mandan fuera del país. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Hay que poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos, generando empleo. Primero, inversión pública eficiente en carreteras y vivienda.

Segundo, crédito productivo para empresarios, mujeres, jóvenes, emprendedores, a una tasa de interés de 7.5%. Necesitamos también fortalecer a los agricultores, a los pescadores, artesanos, economía popular y solidaria, con crédito preferencial al 5%.

Pero no solamente es crear empleo, es empleo digno, con afiliación al IES y con la inclusión de nuestros de hermanos con capacidades especiales. Es así como vamos a reactivar la economía y el empleo. Adicionalmente, es importante garantizar que los servicios sean de calidad y que trabajemos de forma conjunta y unida. Así, reviviremos la economía y el empleo en el Ecuador.

Interpela Iván Saquicela

No hay cómo lograr desarrollo si no se combate la corrupción. Usted dijo que liberaría a Glass ¿Cuál es la forma jurídica para esto hacer? No mienta. Dígale al Ecuador. Dígale de forma clara y concreta, señora González. Pero dígales a los ecuatorianos.

Responde Luisa González

Hablemos de economía y yo si voy a combatir las economías criminales que financian jueces corruptos que liberan narcotraficantes que nos siembran el terror, como alias ‘Rasquiña’, que lo liberó usted, lo dejó libre y nos sembró el terror a los ecuatorianos. Diga cómo financiaron a esos jueces que luego fallan a favor de delincuentes como ‘Rasquiña’, que usted lo dejó libre en el 2018, como consta.

Interpela Iván Saquicela

Yo nunca he liberado a ningún narcotraficante, jamás. Le condené a su líder y por mí, por Iván Saquicela hoy tuitea desde un ático. Dígale usted al Ecuador qué haría para extraditarle porque es disposición judicial.

Responde Luisa González

Una vez más, explíquele al Ecuador cómo fue que usted liberó a alias Rasquiña que nos siembra el terror en las calles y que fue asesinado en Manta. Usted lo dejó libre. Usted explíqueles eso a los ecuatorianos. Queridos ecuatorianos, jueces corruptos que dejan libre a delincuentes es lo que vamos a combatir a través de la Unidad de Lavado de Activos. Explíquele y si no, Googlen ahora mismo, investiguen quién liberó a alias Rasquiña, qué juez fue. Señor Saquicela, usted fue.

PREGUNTA: ¿Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4 000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos?

Carlos Rabascall responde

No más políticas económicas neoliberales que le quita la plata a la gente. Le quita la plata a la educación, a la salud, a la seguridad, al sector energético y a todo el pueblo ecuatoriano. Tenemos que entrar a trabajar en un modelo económico, social, de desarrollo. El hiper centralismo nos ha hecho daño. He hablado que tenemos que ir a las regiones autónomas descentralizadas.

Le hablo a ustedes, pobladores de las distintas provincias del Ecuador. No quiero que más Alcaldes y Prefectos mendigando ante el ministro de Economía de turno. Ustedes tienen que administrar sus recursos, recuperar el fomento productivo, generar su riqueza y generar trabajo.

Rescataremos al sector rural y lo volveremos un polo de desarrollo potente a través de modelos de economía solidaria cooperativas de producción, comercio y servicio. Inyectaremos plata en la economía, activando la cadena de pago. Activaremos al Banco del Estado para financiar proyectos de agua potable, alcantarillado. Vialidad, electrificación y riego. Y adicionalmente, facilitaremos la inversión privada, incentivando al sector productivo para financiar proyectos viales nacionales como la autopista Guayaquil- Quito.

Andrea González interpela a Carlos Rabascall

Carlos, en tu plan de Gobierno hablas de que las políticas que ustedes proponen están orientadas a fortalecer el papel del Estado, a la vez que se reconoce la importancia de un mercado regulado. Mi propuesta de una economía liberal, ¿compite con la tuya?

Responde Carlos Rabascall

El rol del Estado es tremendamente importante.Porque tiene que encargar en base al bienestar de las familias ecuatorianas. Esto no significa un estado obeso, esto significa un Estado potente, un Estado fuerte, un estado eficaz, eficiente y sobre todo solidario. Tiene que garantizar la dignidad de ese pueblo.

Andrea Gonzáles interpela

Mi generación, lamentablemente, solo ha sido testigo de estados ineficientes ineficientes, obesos y que han invertido nuestros recursos no renovables en proyectos personales, políticos, egocéntricos. En lugar de sacarnos el desarrollo, ¿cómo creer que va a ser distinto esta vez?

Responde Carlos Rabascall

Porque tiene que ser distinto candidata González. Mire, esa política de austeridad que nos ha gobernado en los últimos siete años, le quita la plata a todo el mundo. ¿Y afecta a qué? Derechos de los ecuatorianos. ¿O acaso no le quitó la plata al sector energético cuando tenía que crecer en energía? ¿O acaso no le ha quitado la plata a la salud y a la propia seguridad? Es decir, ya basta de creer que los modelos de austeridad llevan hacia el desarrollo.

PREGUNTA: ¿Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4 000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos?

Andrea González responde

Por supuesto que la propuesta de una economía liberal habla de reducir el gasto ineficiente del Estado. Y nosotros ya hemos sido muy claros que los 20 ministerios que en estos momentos tiene del Ecuador son innecesarios. Peor los 40 ministerios que llegamos a tener durante el socialismo del siglo XXI.

Por otro lado, tenemos una constitución que tiene una profunda alma chavista y un abrazo al bravo pueblo de Venezuela que lucha contra un dictador. Pero tenemos que entender que Venezuela puede imprimir bolívares, a diferencia de un país como Ecuador que está dolarizado y necesita el ingreso de estas divisas.

Con esta Constitución de alma chavista y un estado obeso, jamás vamos a poder salir del subdesarrollo. No solamente que no crecemos, sino que al paso que vamos, si creciéramos al 1%, nos tomaría 100 años estar como está Chile. A Ecuador le quedan 10 años de bonanza petrolera.

Y esta idea maravillosa de sembrar el petróleo, no la dice una ingeniera en medio ambiente y en eso corrijo, no soy Ambientalista, sino que lo decía Bombita, el general Rodríguez Lara, quien tenía muy claro que el petróleo es inversión.

Se acabó que estos proyectos políticos que se sientan en Carondelet usen nuestros recursos no renovables para el gasto corriente. Los recursos no renovables deben ser inversión para poder generar un ecosistema, donde invirtiendo en tecnología agrícola y en educación, creemos más empleos que nos puedan dar impuestos para vivir de un estado sano.

Víctor Araus interpela

El Ecuador enfrenta la peor crisis en homicidios, extorsiones y secuestros en América Latina que afectan el trabajo y la productividad del país. ¿Cómo y en cuánto tiempo usted solucionará este problema que no permite el crecimiento y el desarrollo económico del país?

Responde Andrea González

Tenemos que entender que la Revolución Ciudadana le quitó a nuestros jóvenes desde hace 16 años la entrada a un ecosistema de empleo. Recordemos que las pasantías antes se hacían a la edad de bachillerato. El escoger un bachillerato especializado te hacía mucho más productivo porque entrabas a la universidad sabiendo que querías estudiar.

Hubiese sido imposible para mí estudiar Ingeniería en Medio Ambiente sin haber visto ocho horas de química a la semana. Nosotros proponemos la recuperación de nuestros jóvenes con una economía activa desde el bachillerato.

Carlos Rabascall interpela

Candidata Andrea González, ¿cómo usted optimizaría el gasto, considerando que usted ha puesto como ejemplo la política Milei?

Responde Andrea González:

Este no es el plan de Milei ni el plan de nadie más que de Andrea González. Me he sentado con los sectores productivos y sabemos que el futuro postpetrolero de este país es a través de la eficiencia en la inversión de nuestros recursos no renovables.

Por eso nuestro plan PAPA, aunque todo el mundo le pone nombres ahora a los planes, el Plan de Apoyo al Productor Agrícola habla de un futuro postpetrolero eficiente. Solamente el cacao aumentó en casi 172% sus exportaciones. Yo no regreso la mirada al campo, es mi promesa para un futuro mejor para este país.

PREGUNTA: ¿Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4 000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos?

Pedro Granja responde

Voy a cobrar los 4 000 millones de dólares que deben los grupos evasores de impuestos en este país. El grupo Noboa, el grupo Tópic, el grupo Wong van a tener que pagar impuestos de manera inmediata. Lo segundo, tenemos 6 700 millones de dólares en la Reserva Internacional.

¿Qué prefieren ecuatorianos? ¿Una redistribución del ingreso, que mejoren sus salarios, que haya más gente trabajando para el Estado? ¿O que esa plata se la roben los políticos de siempre? Yo no coincido con mi querida Andrea cuando habla de reducir el tamaño del Estado. Reducir el tamaño del Estado significa más despidos, menos gente trabajando.

Cuando vamos a sacar la cédula, hay una sola persona en un cubículo trabajando y hay cinco cubículos más vacíos. Son cinco personas que podrían estar trabajando y podríamos sacar la cédula en apenas cinco minutos. Me parece que hay un tema muy importante.

Yo toda mi vida he defendido a niños víctimas de abuso. Los niños víctimas de abuso hoy no tienen profesores sombra en la escuela y tienen que abandonar la escuela. Creo que hay que contratar al menos 2000 profesores en el primer año de mi gobierno para que puedan ayudar a estas personas y lamentablemente el tiempo no nos ayuda.

Pero vamos a entregar 10 000 viviendas semestralmente, no se puede más. Si por cada vivienda trabajan cinco personas, tendremos trabajo garantizado para 50 000 personas durante los cuatro años de mi Gobierno.

Interpela Enrique Gómez

Candidato, usted indica que va a traer 3500 de esos 6 700. Si solo 700, son del Estado? ¿A quién le va a meter la mano? ¿Al IESS, a los GAD o a las personas que han sido los depositantes de ese dinero?

Responde Pedro Granja

Es una maravillosa pregunta. Solamente tenemos que dejar el 30% para garantizar el encaje bancario. El resto del dinero es de los ecuatorianos y como la plata no crece en los árboles hay que traerla para proyectos de desarrollo educativo, sociales, ambientales, que permitan eliminar las asimetrías sociales y reducir las violencias.

Enrique Gómez vuelve a interpelar a Pedro Granja

¿Consideras oportuno reestructurar el Estado definiendo que mantenemos un presupuesto lineal y no por objetivos, garantizándoles mejor atención a los ecuatorianos?

Responde Pedro Granja

Acá me parece que lo más importante de todo es definir cómo vamos a financiar los proyectos de cada uno de nuestros planes de gobierno. Se habla muchísimo del déficit fiscal, pero no se le cobra la plata a los grandes evasores de impuestos. Y lo segundo es, si tenemos que eliminar gastos, empecemos con la pauta, por ejemplo.

Empecemos con ese troll center, que en este momento está incendiando las redes y llamando a más violencia en un momento tan crítico para el país. Entonces, claro, me parece que por allí va la cosa. Qué pena que este debate no sea debate, porque realmente es una caricatura.

PREGUNTA: ¿Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4 000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos?

Responde Iván Saquicela

Que era una persona decente decía Correa, antes de que le condene. Por eso, primero vamos a dar con el ocico, que es Organismo Contra la Impuridad y Crimen Organizado. Pero vamos con lo económico. Primero, centros de acopio y mercados de distribución, alimentos del productor al consumidor. Dos, tarjetas de alimentos sanos y económicos.

¿Para qué? Para tener precios justos y activar las cadenas productivas locales. Tres, vamos con el crédito. Nosotros tenemos un proyecto que le llamamos REI, reactivación económica inmediata, crédito de hasta el 4%, con 10 años plazo y con asistencia técnica. Las mujeres, esto no es ideología. Vamos a priorizar el crédito de mujer a mujer, se encargará aquí en el Ecuador, María Luisa Cuello, mi vicepresidenta.

Y el crédito millennial, jóvenes, vamos a financiar sus sueños voluntariamente. Apoyarán mis hijas, a Camila y María Emilia, que me están mirando. Vamos entonces a trabajar para lograr un desarrollo económico. No puede ponerse esta dicotomía o subsidios o tributos.

De lo que se trata es de la inversión pública, la inversión privada para dinamizar la economía. Y con ello, cuando hay economía, cuando hay inversión, hay empleo. Cuando hay empleo hay calidad de vida. Un Gobierno solo tiene sentido si da trabajo a la gente para mejorar la calidad de vida.

Pedro Granja interpela

Usted ha propuesto mantener el IVA en el 15%. ¿Tiene idea de lo que eso significa? Nosotros estamos planteando reducirlo al 10%, porque el IVA es un impuesto al consumo que afecta fundamentalmente a la gente más pobre.

Responde Iván Saquicela

Por supuesto. Más bien, Pedro, quizá usted no tiene idea de lo que se trata la inversión. Nosotros planteamos un punto del IVA, un punto. ¿Para qué? Para crédito. Le explico, lo de los tributos es un asunto aritmético.

Se suben los impuestos, viene más dinero, se baja los impuestos, hay menos. No, de lo que se trata es de invertir. Mi política económica para las familias, para las pequeñas y medianas empresas, eso es verdaderamente política económica y al mismo tiempo social. Espero haberle dado la respuesta.

Interpela Luisa González

A nuestros policías y militares les envían a las calles como carne de cañón, sin dotación. Hay que mejorarles la seguridad social, la vivienda fiscal, el equipamiento. Aparte de esto, ¿qué propone usted para que puedan combatir a los delincuentes?

Responde Iván Saquicela

Nosotros planteamos que hay que combatir la corrupción a todo nivel. Yo ya lo he demostrado, Condené a Pólit, a su hijo, a Pedro Delgado, a los hermanos Alvarado y tantos otros. Pero hay que barrer con los fiscales y jueces corruptos y todo funcionario que lo sea. Primero la ética, primero la honestidad, porque la gente reprocha a los políticos corruptos. Por eso es que aquí hay una alternativa, Iván Saquicela, 20 sobre 20.

PREGUNTA: ¿Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4 000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos?

Responde Leonidas Iza

Aquí se habla de crecimiento económico. ¿De quién? Para pocos, en nuestro Gobierno será para todos. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Vamos a tomar el modelo anticorrupción de Singapur, para la cual ya hemos reunido. Ahí tenemos 3 000 millones de dólares, más de 3 000 millones de dólares al año. 7 500 millones de dólares va en evasión tributaria a la cabeza el grupo Noboa.

¿De dónde más vamos a sacar la plata? Limpiando la corrupción de todas las empresas públicas. Vamos a repotenciar para que la plata venga fresca para el Estado. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a renegociar la deuda. Eso sí, vamos a cumplir, pero nunca sobre las lágrimas de nuestro pueblo. ¿Y ahora dónde vamos a generar el empleo?

De los más de 6 000 millones de dólares que compre el Estado, más de 1 200 millones de dólares irá directamente deben comprar la economía popular y solidaria para los pequeños y medianos productores. Créditos a un dígito y las deudas vencidas de nuestros agricultores condonaremos hasta 10 000 dólares.

Protección a la producción nacional, que los ecuatorianos ganemos de acuerdo a su trabajo digno. Vamos a garantizar subsidios focalizados. Vamos a bajar el IVA al 12%. Prefiero que la plata esté en el bolsillo de los ecuatorianos, más no concentrado en pocas manos. No a la minería a gran escala, porque es agua, vida y alimentación con nuestra compañera Katiuska Molina, vamos a priorizar los temas centrales que quiere la gente, no para los neoliberales.

Carlos Rabascall interpela

Candidato Iza, los pueblos y nacionalidades indígenas, como el pueblo afro, histórica y tradicionalmente han sido abandonados. ¿Usted consideraría, como yo lo estoy planteando, una reforma a la ley de comunas?

Responde Leonidas Iza

Los blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas y afros, sobre todo de los sectores populares han sido bilipendiados históricamente. No necesita solo la reforma de la ley de comuna, necesitas transformar la institucionalidad. Se ha declarado, ahora han hablado muchos, que va y que cambia la Constitución. Vamos por el número 20. No va a cambiar el Ecuador, sino cambiamos estructuralmente, por la cual vamos a instalar la plurinacionalidad y la interculturalidad como política de Estado.

Víctor Arauz interpela

El presupuesto actual es insuficiente para atender la emergencia en educación, seguridad y salud. Si tuviera que distribuir 1 000 millones, ¿qué porcentaje exacto asignaría a cada sector y bajo qué criterio?

Responde Leonidas Iza

¿Cómo podemos decir que falta presupuesto cuando un tercio del presupuesto de los 35 000 millones de dólares evaden y roban? ¿Cómo es posible que sigamos pensando que falta plata? No hay plata porque no pagan y porque roban. Por ello, en nuestro Gobierno vamos a priorizar salud, educación, condiciones mínimas para empleo para nuestra gente, para nuestros jóvenes, de los barrios marginados que no sean reclutados por las mafias.

PREGUNTA: ¿Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4 000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos?

Responde Victor Araus

Haré todo lo necesario para no afectar la economía y el bolsillo de los ecuatorianos. Mi plan para mejorar la economía del país, primero, y lo más importante, combatir la inseguridad que afecta a la inversión nacional y extranjera. Cobraré a todos los morosos que le deben al Estado 4 500 millones en la suma de todas esas empresas.

Combatiré implacablemente la evasión tributaria, que afecta de 3 000 a 4 000 millones de dólares al año. No permitiré que le roben al Ecuador. Tengo un plan anticorrupción que hará imposible que yo no me entere de lo que están haciendo si se le roban la plata a los ecuatorianos. Recuperaré la obra pública. Es un motor importante para la economía nacional.

La construcción es un motor que mueve la economía en el Ecuador, donde intervienen muchos trabajadores, dinamiza definitivamente el dinero en el país y generará muchas plazas de trabajo en el Ecuador. Crearé más de 50 000 plazas de trabajo directas para jóvenes entre 18 a 30 años, quienes serán los encargados a través de asociaciones de emprendedores, de encargarse del mantenimiento y reparación de absolutamente toda la obra pública a nivel nacional, en cada provincia, en cada cantón.

Y todos esos médicos y maestros que fueron separados del sistema de salud y de educación serán reintegrados a sus trabajos y se les garantizará la estabilidad. La seguridad será integral, el beneficio será integral y tendremos ese mejor Ecuador que todos nos merecemos.

Interpela Luisa González

La clase media está endeudada y cada día más empobrecida y afectada. Por excesivas comisiones bancarias, altas tasas de interés, aumento del IVA y de la gasolina. ¿Qué haría usted para ayudar a ese sector?

Responde Victor Araus

La mayoría de los ecuatorianos viven bajo una pobreza, y muchos de ellos en una pobreza extrema. Todo esto que acaba de comentar, candidata González, hay que analizarlo y ponerlo sobre el tapete. Hay que poner la casa en orden.

No vamos a hacer absolutamente nada, insisto, que afecte el bolsillo de los ecuatorianos. El tema de impuestos, el tema de subsidios y todo aquello que ha empobrecido al Ecuador será tratado en mi Gobierno y será revertido todo aquello que afecte la economía del Ecuador.

Interpela Leonidas Iza

Señor Policía, usted se reunió con Rubén Chérrez y Danilo Carrera para gestionar un ascenso a su carrera. ¿Qué dice a los ecuatorianos si cuando sea presidente se convierte en política pública?

Responde Víctor Araus

Yo fui calumniado por un expresidente y un cuñado corruptos que tenían vínculos con el narcotráfico. Fui caluminado por un exembajador que era amigos de todos ellos este momento se encuentran fuera de la misión diplomática y que está siendo investigado por la DEA.

El cuñado está preso. El embajador investigado y el señor Lasso terminarán sus días en una cárcel. Aquí estoy libre con la frente en alto y seré el presidente de los ecuatorianos.

MENSAJE FINAL

Enrique Gómez:

El Ecuador está viviendo una crisis en este momento, pero no podemos permitir que nos quiten la esperanza. Y es por eso que con Inés, con Jan, vamos juntos a rescatar al Ecuador que todos queremos. Soy Enrique Gómez. Ñuca Shuti Maycan. Enrique Gómez. Vota todo 23 por el Ecuador que quieres.

Luisa González:

Queridos ecuatorianos tenemos la oportunidad de cambiar la mentira por la verdad, el miedo por la esperanza y la violencia por la paz. Yo les invito a mirar hacia el futuro, a que podamos salir a las calles con nuestros hijos de la mano, a que encontremos medicinas y un cupo en las universidades, a construir este país juntos, con verdad y con justicia para todos.

Carlos Rabascall:

Les he hablado con la verdad. Esta es una parte de nuestro plan de trabajo, sin mentiras y sin maquillaje. No se trata de quién haya ganado el debate, se trata de una reflexión: ¿quién puede pacificar nuestro Ecuador? Recuerden algo importante el tiempo es el recurso que no podemos recuperar. Tenemos la oportunidad ahora.

Andrea González:

Ecuador lo tiene absolutamente todo. Menos más tiempo que perder en estas agendas de impunidad, egocéntricas e insostenibles para nuestro desarrollo. Tenemos los líderes que nos merecemos y debemos transformarnos de electores de redes a electores informados. Solo la verdad nos hará libre y es nuestro futuro está en juego con eso.

Pedro Granja:

Te subieron el IVA y la gasolina, matan a tus hijos, te tienen viviendo sin luz, mientras ellos hacen grandes negociados con los generadores. Tú, mereces una vida diferente, tú mereces castigar a los mismos de siempre. Por una vida diferente, Pedro Granja, presidente.

Iván Saquicela:

Las grandes transformaciones comienzan con grandes sueños. Mi sueño, un país unido, renovado, que defienda la democracia, la equidad, la justicia. Vamos con una alternativa diferente, ya no el pasado. ¡Que vivan, que vivan los pueblos del Ecuador!

Leonidas Iza:

Compatriotas, no te voy a mentir por un voto, te voy a decir la verdad por tu dignidad. El Ecuador no es un pueblo de mendigos, es un pueblo rebelde, honesto y trabajador. Como un acto de rebeldía, sacudamos nuestras conciencias y nuestros espíritus. Este pueblo digno ni se vende ni se rinde. Yupaichani, gracias. Y para Novoa, thank you. Bye, bye.

Víctor Araus:

Este 9 de febrero se decide el destino del Ecuador y el futuro de tus hijos. Mi compromiso con Dios y con todos ustedes, devolverles ese país de paz que todos nos merecemos, porque estoy convencido que sin seguridad no hay nada. Delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. Palabra de General.