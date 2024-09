La transferencia de dominio de un vehículo usado es un trámite obligatorio en Ecuador. Quien debe completar el trámite es el nuevo propietario. Pero cumplir con este requisito no tiene por qué ser un dolor de cabeza.

A continuación, te presentamos una guía completa para realizar este proceso en Quito.

Documentos necesarios

Antes de iniciar el trámite, asegúrate de contar con los documentos requeridos, tanto del vendedor como del comprador del vehículo. Los Centros de Matriculación Vehicular Bicentenario, en el norte y, Quitumbe, en el sur, son los únicos habilitados para cumplir con el trámite.

Estos son los requisitos:

Presentar la cédula , la especie original de la matrícula y el contrato de compra-venta.

, la especie original de la matrícula y el de compra-venta. Cancelar todos los valores pendientes en Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Servicio de Rentas Internas (SRI).

en Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Servicio de Rentas Internas (SRI). Cancelar el 1% de la transferencia de dominio en el SRI .

. Aprobar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) 2024.

la Revisión Técnica Vehicular (RTV) 2024. Cancelar en el Banco del Pacífico 22 dólares por ‘duplicado de especie de la matrícula’ y 7por la transferencia de dominio.

en el Banco del Pacífico 22 dólares por ‘duplicado de especie de la matrícula’ y 7por la transferencia de dominio. Generar una cita en la página web amt.gob.ec para la toma de improntas. Es necesario que presente el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de primeros auxilios y llanta de emergencia.

Lea también:

Solicitud de turno en línea

Una vez reunidos los documentos y efectuados los pagos, el siguiente paso es solicitar un turno en línea a través de la plataforma del Municipio de Quito. Para hacerlo, debes seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web www.quito.gob.ec. Acceder a la sección de trámites y servicios. Seleccionar «Transferencia de dominio de vehículo». Completar el formulario con la información del vehículo y las partes involucradas. Escoger la fecha y hora disponibles para realizar el trámite.

Es recomendable agendar con anticipación, ya que los turnos pueden tener alta demanda.

Multas

Según la normativa vigente en 2024, el plazo máximo para realizar la transferencia de dominio es de 30 días desde la fecha de la firma del contrato de compra-venta. Pasado este tiempo, podrían aplicarse multas por retraso.

Si el trámite no se cumple en el plazo definido, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una multa del 5% de un Salario Básico Unificado, es decir, 23 dólares. Además, si no se cumple con la revisión en el mes correspondiente, se aplica otra multa de 25 dólares. Y si no lo hace en todo el año la sanción es de 50 dólares.

También en Teleamazonas: