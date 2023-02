En el marco del “Programa Trasplante Renal Adulto con Donante Cadavérico” del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE) se realizó con éxito el primer trasplante renal del 2023.

El paciente Luis M, de 28 años, procedente de la ciudad de El Carmen, en la provincia de Manabí fue el beneficiario del procedimiento quirúrgico.

Según información difundida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), el paciente padecía insuficiencia renal desde hacía más de cuatro años, por lo que se realizaba diálisis periódicamente. Tras el tratamiento clínico en el área de nefrología del HEEE, la Coordinación de Trasplante consideró que Luis cumplió todos los protocolos integrales de pre-trasplante y estaba listo para ser intervenido quirúrgicamente.

Luis narró el momento que recibió la llamada que fue una gran emoción recibir la llamada de la unidad de trasplante. “Me dijeron que me acerque al hospital para el trasplante; es el destino, es mi tiempo y debo aprovechar. Siento cambios emocionales, de motivación. Estoy agradecido con Dios y con los médicos que me ayudaron, es una segunda vida la que me han dado”.

Recomendaciones médicas

Según el MSP, el proceso de donación y trasplante duró 46 horas, mientras que el proceso quirúrgico alrededor de cinco horas. Miran García, responsable de Nefrología de la casa de salud, señaló que el paciente evoluciona favorablemente. Al momento se encuentra en la fase de inmunosupresión (inducción y mantenimiento), con cuidados especiales para evitar infecciones hasta que se adapte al proceso sustitutivo del órgano.

Darwin Quevedo, responsable de Trasplantes del HEEE, expresó su satisfacción al haber obtenido un donante efectivo para el trasplante renal. El doctor aclaró que “detrás de este operativo están alrededor de 60 profesionales; se inicia desde la notificación de alerta de un posible donador, la preparación al receptor, la ablación y finalmente el trasplante”.

El MSP señala que a través del HEEE se garantiza el acceso, tratamiento y fortalecimiento de la cultura de donación y trasplante en el ámbito renal, córnea y próximamente con la implementación de programas de trasplante de corazón y médula. El HEEE trabaja actualmente en la acreditación de trasplantes cardíacos y hepatobiliar.