La Empresa Agua Potable de Quito, la Policía Nacional, la Secretaría de Ambiente y la Agencia Metropolitana de Control, realizaron, este lunes 23 de diciembre del 2024, operativos para verificar el correcto uso del agua potable en lavadoras de autos del sector de Calderón, en el norte de la capital.

Durante esos operativos, se inspeccionaron 35 lavadoras de autos. En esos establecimientos se detectaron tres tipos de irregularidades en el uso de agua potable.

Una conexión clandestina de alcantarillado. Un medidor manipulado. Tres conexiones antes del medidor.

«Estas prácticas ilegales generan pérdidas económicas a la Epmaps, afectan el caudal del sistema y comprometen la sostenibilidad del agua potable para el Distrito Metropolitano de Quito«, señalaron las autoridades municipales.

No es la primera vez que se detectan este tipo irregularidades. El pasado 12 de diciembre, se inspeccionaron 12 lavadoras de autos también en Calderón.

En esa ocasión se detectó una habilitación del servicio no registrada, un medidor de agua dañado, una conexión antes del medidor, dos consumos con fines comerciales no registrados y una conexión de alcantarillado no registrada.

Además, lavadoras de autos que se encuentran en el sector de Chillogallo y Turubamba, en el sur de Quito, fueron intervenidas el miércoles 21 de noviembre del 2024. Las autoridades encontraron irregularidades en torno a las conexiones de agua potable.

