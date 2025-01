Troi Alvarado, reconocido por su paso como integrante del grupo musical Tranzas, se encuentra hospitalizado en Estados Unidos tras sufrir un infarto y complicaciones relacionadas con un granuloma pulmonar.

Su esposa, la modelo Ariana Mejía, compartió detalles de su estado de salud a través de las redes sociales. Lo que generó preocupación entre los seguidores del músico ecuatoriano.

Según Mejía, Alvarado presentó náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, síntomas característicos del norovirus, un virus gastrointestinal altamente contagioso. Días antes, la propia modelo también habría padecido este virus.

Lea también:

Sin embargo, la situación se complicó cuando el músico experimentó fuertes dolores en el pecho, los cuales derivaron en un infarto causado por un trombo. Además, los médicos identificaron un granuloma pulmonar, un crecimiento inflamatorio en el pulmón.

Mejía ha mantenido informados a los seguidores de Alvarado a través de publicaciones en su cuenta de Instagram. En una de las historias, compartió una fotografía abrazando al músico mientras este permanece conectado a equipos de monitoreo en el hospital.

“No te vas a ir de mi lado, lo siento mucho. Siempre dije lo del ‘montepío’ como un chiste por la diferencia de edad. Jamás fue de verdad, te quiero sano y viendo a nuestro hijo crecer. No me hagas esto”, escribió la modelo.

En otra publicación, Mejía dio una actualización más alentadora: “Bueno, ya me lo estabilizaron. Aún no quiero el montepío, quiero al padre de mi hijo bien”.

Alvarado, de 57 años, sigue en el hospital bajo monitoreo médico y espera recibir el alta. Troi Alvarado es recordado como una de las figuras clave del pop-rock ecuatoriano de los años 90, gracias a éxitos como Un nuevo amor y Morí. Su música marcó a toda una generación y sus seguidores esperan su pronta recuperación.

También en Teleamazonas: