Las tensiones por la guerra Rusia-Ucrania siguen en aumento. Ucrania se mantiene firme en la idea de anexionarse a la OTAN mientras que Rusia anunció este viernes 14 de octubre de 2022 que ‘en los próximos días’ llegarán tropas a Bielorrusia para fortalecer las fronteras ante potenciales amenazas.

El temor de Rusia es una posible inclusión de los países de la OTAN al conflicto. Más preocupación existe al aseguran que el bloque de naciones ha incrementado su potencial en las fronteras con Bielorrusia, con la presencia de material de combate moderno, informa DW.

Ante esto se creará una agrupación militar ruso-bielorrusa para garantizar la paridad en materia de seguridad y el mantenimiento de la paz. Victor Tumar, representante del Estado Mayor del Ejército bielorruso, explicó que se trata de un despliegue «enteramente defensivo”.

En este sentido, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko hizo duras advertencias para Ucrania y países de Occidente. Aseguró que si es país invadido supera militarmente a Rusia hasta el punto de arrinconar a esas tropas, Moscú regresaría a ver sus armas nucleares.

«Lo más importante es no llevar a tu interlocutor o incluso a tu oponente al rincón. Hay líneas que no debes cruzar. No las cruces”, advirtió Lukashenko en una entrevista con la cadena estadounidense NBC. «Las armas nucleares, todas las armas, son creadas para algo”, agregó.

Asimismo, el líder bielorruso expresó que Rusia tiene una posición clara. “Dios no permita que haya un ataque en el territorio de la Federación Rusa; en ese caso, Rusia puede usar todo tipo de armas”, apuntó.

Todavía no se conocen cuántos soldados rusos compondrán la agrupación militar. No obstante, Lukashenko precisó que no demandará de Moscú el envío de «10.000-15.000 tropas”, porque «ya tienen suficientes problemas».

Con información de | DW/Reuters