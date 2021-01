Trump culpa a Pence del caos mientras sus seguidores asaltan el Capitolio

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, culpó este miércoles a su vicepresidente, Mike Pence, del caos en Washington.

Lo responsabilizó por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución, mientras sus seguidores asaltaban el Capitolio y conseguían entrar.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!