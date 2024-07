Trump herido durante mitin en Pensilvania; dos muertos

Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, fue evacuado del escenario donde ofrecía un mitin político en Pensilvania tras escucharse detonaciones este sábado 13 de julio del 2024.

El expresidente estadounidense tenía sangre en su oreja derecha mientras era rodeado por agentes del Servicio Secreto, quienes lo escoltaron fuera de la plataforma. Trump levantó un puño ante una multitud de sus partidarios y a la par era cubierto por el personal de seguridad.

El hecho ocurrió cuando el exmandatario se encontraba con miles de simpatizantes en Butler. Llevaba varios minutos hablando y se oyeron una especie de pequeñas explosiones, al parecer disparos.

Luego, el político de 78 años se llevó la mano derecha a la cara, como si hubiera recibido un impacto, y de inmediato se lanzó al piso. Los agentes de seguridad intervinieron y lo cubrieron para evacuarlo ante la conmoción de los asistentes.

Las autoridades han confirmado que el lugar se ha declarado «escena de un crimen» y una ambulancia se llevó al exgobernante (2017-2021). The Washington Post informó que dos personas murieron, incluido el presunto agresor.

Por su lado, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó que se han implementado medidas de protección y el expresidente se encuentra a salvo. «Esta es ahora una investigación activa del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible», añadió en su cuenta de X.

Trump, quien fue aparentemente alcanzado en la oreja por una bala y rápidamente evacuado por el Servicio Secreto, está fuera de peligro y siendo examinado por los servicios médicos, aseguró su equipo.

Secret Service Spokesperson Anthony Guglielmi released the following statement regarding a security incident at the July 13 Trump rally in Pennsylvania.



Follow @SecretSvcSpox for additional updates as they are released. https://t.co/EuaCgRFMM4 — U.S. Secret Service (@SecretService) July 13, 2024

Este mitin era el último encuentro público antes de la Convención Nacional republicana, que desde este lunes y hasta el jueves, se celebra en Milwaukee y que confirmará su nominación de cara a las elecciones del 5 de noviembre, en las que se enfrentará al presidente, Joe Biden.

Biden, Obama y otros actores reaccionaron

El mandatario nortaemericano, Joe Biden, fue informado del ataque y reaccionó en su cuenta de X con un mensaje de tranquilidad al conocer que Trump se encuentra bien.

«Me alegro de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos con el Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo”, sentenció Biden.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, reaccionó al hecho violento ocurrido durante el mitin de Trump, en el que resultó herido. El político demócrata de 62 años de edad condenó el acto y pidió civilidad y respeto en la política.

“No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación”, escribió en su cuenta de X.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.… — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024

También, el magnate Elon Musk se pronunció en redes sociales y expresó abiertamente su apoyo a Trump. «Apoyo plenamente al presidente Trump y espero su rápida recuperación», dijo.

