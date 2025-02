Actualizado 18:10

Washington, EFE |

Donald Trump suspenderá los aranceles a Canadá por 30 días. El presidente estadounidense cantó victoria en las redes sociales, este lunes 3 de febrero de 2025, al anunciar que el país vecino «ha aceptado asegurar que tenemos un borde norte seguro» con inversiones de centenares de millones de dólares y el despliegue de 10 000 de agentes de seguridad.

«Estoy muy satisfecho con este resultado inicial y los aranceles anunciados el sábado serán pausados durante un periodo de 30 días para ver si se puede estructurar un acuerdo económico final. EQUIDAD PARA TODOS», escribió en su red Truth Social el presidente estadounidense.

«Canadá está haciendo nuevos compromisos para anunciar un Zar del Fentanilo. Vamos a señalar a los carteles como terroristas, asegurarnos de que hay ojos en la frontera 24/7. Lanzamos el grupo de choque conjunto Canadá-EE.UU. para combatir el crimen organizado, fentanilo y lavado de dinero. También, he firmado una nueva directiva de inteligencia en crimen organizado y fentanilo, que apoyaremos con 200 millones de dólares«, detalló Trump.

El anuncio se produce después de que Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hablaran este lunes en dos ocasiones para tratar de llegar a un acuerdo que parara la incipiente guerra comercial provocada por el anuncio el sábado de que EE.UU. aplicaría aranceles del 25% a las importaciones canadienses y mexicanas.

Tras la segunda conversación, que se produjo a las 15:00 hora local (20:00 GMT), Trudeau anunció que Canadá nombrará un «zar» contra el fentanilo, «incluirá a los carteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas, asegurará vigilancia fronteriza las 24 horas durante siete días y lanzará un fuerza conjunta de combate Canadá-EEUU para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero».

Trump también señaló que Canadá reforzará la seguridad fronteriza con un plan de 1 300 millones de dólares, que Trudeau ya lanzó hace varias semanas. Según detalló el estadounidense, incluirá «nuevos helicópteros, tecnología y personal» así como una mejor coordinación con EE.UU. y más recursos para detener el flujo de fentanilo.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…