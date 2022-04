Twitter adopta plan para intentar resistir a la compra de la red social por Elon Musk

Twitter anunció este viernes medidas para resistir a la oferta pública de adquisición hostil lanzada por Elon Musk por 43.000 millones de dólares, destinada a comprar la red social para transformarla en plataforma que garantice la libre expresión.

La estrategia bursátil de Twitter contra el hombre más rico del planeta es conocida como como «píldora envenenada» en la jerga financiera.

La maniobra dificulta que un accionista acumule demasiada participación sin aprobación de la junta, al activar una opción que permite a otros inversionistas comprar más acciones de la compañía con un descuento.

Eso encarecería enormemente el precio que Musk debería desembolsar para tomar el control total de la red social.

Se activará si Musk sobrepasa el 15% de acciones de la empresa sin la autorización del directorio. El magnate sudafricano, dueño de la empresa de automóviles eléctricos Tesla y de la aeroespacial SpaceX, posee actualmente un poco más de 9% del capital accionario de Twitter.

El plan «reducirá la probabilidad de que cualquier entidad, persona o grupo obtenga el control de Twitter a través de la acumulación de mercado abierto sin pagar a todos los accionistas una prima de control adecuada o sin dar suficientemente tiempo a la junta directiva para tomar decisiones informadas«, sostuvo un comunicado de la compañía con sede en San Francisco.

Twitter muestra así que planea resistir a la propuesta del popular empresario de comprar la red social y hacer de ella una empresa de capital cerrado.

«Es una táctica de defensa que era previsible», reaccionó el analista Dan Ives, de Wedbush. Pero no será percibida «de manera positiva» por los accionistas, por el riesgo a una «dilución» contraproducente.

Y el plan será «ciertamente peleado en la justicia» porque la junta directiva tiene la obligación de actuar en el interés de la empresa y de aumentar su valor para los accionistas.

Este viernes, Musk expresó en su cuenta de la plataforma «¡Gracias por el apoyo!» con una encuesta realizada por «Bitcoin Archive», titulada «¿Quieres que Elon Musk compre Twitter?». Un 73% de los 19.494 votantes respondieron «sí».

Pero también hizo su propia pregunta: «Hacer de Twitter una empresa privada a 54,20 dólares debería ser un asunto de los accionistas y no de la Junta?». Más del 83% de los 2,9 millones de votos fueron a favor del «sí».

Will endeavor to keep as many shareholders in privatized Twitter as allowed by law