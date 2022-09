Un teaser tráiler del live action de ‘La Sirenita’ se reveló el pasado viernes 9 de septiembre de 2022. Disney lo presentó en el evento D23 y tras su liberación, internet ha dividido sus críticas sobre la interpretación de Ariel, la protagonista de la historia.

Ariel, en esta versión en vida real, es interpretada por la actriz y cantante Halle Bailey. Su color de piel ha sido el blanco de críticas desde que se conoció la elección del casting, hace dos años atrás. Y se intensificaron luego de conocerse el primer vistazo, en donde se la ve bajo el mar cantando ‘Part of Your World’, una de las canciones más reconocidas de la historia.

Las críticas negativas y ‘racistas’ argumentan que la protagonista debe ser blanca, tal cual la versión animada de Disney de 1989. Los argumentos a favor destacan la nueva versión, al voz de la actriz y además mencionan que, en el libro homónimo de Hans Christian Andersen, Ariel era rubia y no pelirroja y en aquel entonces no existieron comentarios.

