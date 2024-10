El Victoria’s Secret Fashion Show regresó en 2024 con todo su esplendor, tras cinco años de ausencia. El desfile cerró con broche de oro con la supermodelo Tyra Banks. A sus 50 años, Banks deslumbró en su regreso a la pasarela.

La icónica supermodelo sorprendiendo a todos al emerger desde el suelo del escenario. Lució un espectacular conjunto de mallas brillantes en tono gris, acompañado de un corpiño plateado y una capa metálica que ondeaba mientras caminaba con la misma confianza y elegancia que la convirtieron en una leyenda.

El show, que se celebró en Nueva York el martes 15 de octubre del 2024, marcó el regreso de Victoria’s Secret a la escena internacional, tras una larga pausa motivada por la baja audiencia y críticas por falta de diversidad.

Este año, la marca ha tomado nota y ha hecho un esfuerzo por presentar un casting más inclusivo. Entre las modelos destacadas estuvieron Ashley Graham, Paloma Elsesser y Devyn Garcia, quienes, junto a los icónicos “ángeles”, mostraron cuerpos diversos, curvilíneos y celebraron la belleza más allá de los estándares tradicionales.

Tyra Banks no fue la única en robarse el espectáculo. Adriana Lima, otra de las supermodelos más queridas de Victoria’s Secret, también hizo un regreso triunfal. A sus 43 años, deslumbró con dos atuendos impactantes que acentuaron su figura tonificada y su carisma inigualable.

Lima desfiló con un sensual conjunto de lencería negro que dejó boquiabierto al público. Más tarde, reapareció con un audaz atuendo rojo, junto a la legendaria cantante Cher. Las otras artistas en escena fueron Tyla y Lisa de Blackpink.

here she is! adriana lima at the victoria’s secret show pic.twitter.com/aIWhugqLBm