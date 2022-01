Ucrania: todas las pruebas apuntan a que Rusia está detrás del ciberataque

El Gobierno de Ucrania afirmó hoy que «todas las pruebas» apuntan a que Rusia está detrás del masivo ciberataque que sufrió el Estado en la noche del 13 al 14 de enero.

«Hoy podemos decir que todas las pruebas apuntan a que Rusia está detrás del ciberataque. Moscú continúa librando una guerra híbrida; y está impulsando activamente sus fuerzas en la esfera de la información y el ciberespacio», señaló el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania en un comunicado en su página web.

El ministerio señaló que el Servicio Especial de Comunicaciones del Estado, el de Seguridad de Ucrania y la Policía Cibernética continúan investigando el ataque, que afectó a unas 70 páginas oficiales del Gobierno, pero que hasta ahora se ha llegado a esta conclusión.

«Las tropas cibernéticas de Rusia a menudo trabajan contra Estados Unidos y Ucrania, tratando de usar la tecnología para sacudir la situación política», sostuvo el ministerio.

«El último ciberataque es una de las manifestaciones de la guerra híbrida rusa contra Ucrania, que se desarrolla desde 2014», cuando tuvo lugar la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia; y comenzó el conflicto armado en el Donbás entre los separatistas prorrusos apoyados por Moscú y el Ejército ucraniano.

«Su objetivo no es solo intimidar a la sociedad» con la amenaza de que sus datos quedan comprometidos; sino «desestabilizar la situación en Ucrania deteniendo el trabajo del sector público y socavando la confianza en el Gobierno».

