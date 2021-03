Últimos momentos de un joven que murió tras saltar en paracaídas

En estos últimos días se ha viralizado un video ocurrido en agosto de 2016 en California, Estados Unidos, se trata de los minutos finales con vida de un joven de 18 años antes de saltar en paracaídas y morir en un terrible accidente

Tyler Turner, que tenía una parálisis cerebral, falleció junto con el instructor, Yong Kwon, tras saltar desde una avioneta a 4000 metros de altura, después que el paracaídas no se abriera

Según medios locales, el video fue publicado luego de que sentenciaran al propietario del centro de paracaidismo a pagar una indemnización de 40 millones de dólares a la familia de Tyler.

En el momento previo al accidente se ve a Turner frente a la cámara anunciando que por primera vez «va a saltar de un avión» y admite que se siente «un poco aterrado».

«Cuando llegue allí, será como, ‘¡Oh, Dios mío!’, la adrenalina va a entrar en acción y voy a dejar que suceda», comenta emocionado.

Las investigaciones confirmaron que el instructor no estaba certificado y que no había completado todo su entrenamiento, estaba en periodo de prueba y no fuer foramdo para actuar en una emergencia.

Su madre lo recuerda como alguien que siempre entregaba su mayor esfuerzo. Se acababa de graduar de la secundaria con honores y había sido aceptado en la universidad para estudiar ingeniería biomédica

Fuente: RT