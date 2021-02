Un chapuzón al mundo del Jazz

1 0

No tenga miedo que el jazz no muerde. Esta es una playlist para que se dé a la tarea de descubrir uno de los géneros más alegres, experimentales y juguetones que hay.

Hay gente que parece tenerle miedo al jazz. Porque es muy complejo, porque tiene fama de obtuso o de intelectual, porque se siente tan elaborado como la música clásica y con un montón de nombres y leyendas como para crear su propio panteón.

Pero no se preocupen, el jazz no muerde. Así como nadie espera que entendamos la compleja forma en la que se crea y ejecuta un riff de guitarra para poder disfrutar lo mejor del rock, el jazz tampoco pide mucho más que las ganas de adentrarse a su particular mundo, a un estilo de música en el que John Coltrane puede evocar con su saxofón el pulso de una ciudad.

Un estilo en el que Art Blakey puede dar rienda suelta a su golpeteo en la batería para acomodarse a cada instrumento y a la emoción que cada uno evoca; la facilidad con la que Horace Silver salta de una tecla a otra, cómo se siente como un juego cada vez que toca el piano.

En esta playlist que traemos el día de hoy puede lanzarse de lleno, de chapuzón, al mundo del jazz. Es una experiencia como ninguna otra, eso se lo podemos prometer.

Así que la próxima vez que alguien les ofrezca sentarse con una buena taza de café a escuchar algo de jazz como el que les traemos en esta lista, no pasen de largo. Muestren su mejor sonrisa y digan “sí, gracias”.

No se van a arrepentir.

