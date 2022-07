Un estudio detecta diferentes síntomas en la viruela del mono

Un estudio sobre el brote actual de la viruela del mono en el Reino Unido ha detectado diferencias importantes en los síntomas de los pacientes actuales respecto a los observados en brotes anteriores en otras partes del mundo, informa este viernes la revista «The Lancet Infectious Diseases».

El estudio analizó a 54 pacientes que asistieron a clínicas de salud sexual en Londres y fueron diagnosticados con viruela del mono durante un período de 12 días en mayo de este año.

Los hallazgos sugieren que los pacientes de este grupo tenían una mayor prevalencia de lesiones cutáneas en el área genital y anal; y una menor prevalencia de cansancio y fiebre que en los casos de brotes de viruela del mono estudiados previamente.

Los autores también predicen que la alta prevalencia de lesiones cutáneas genitales en pacientes y la alta tasa de infecciones de transmisión sexual significa que es probable que las clínicas de salud sexual vean casos adicionales de viruela del mono.

«Actualmente, el Reino Unido y varios otros países están experimentando un rápido aumento de casos de viruela del mono entre personas que asisten a clínicas de salud sexual, sin vínculos aparentes con países donde la enfermedad es endémica», señala Nicolo Girometti, del hospital Chelsea & Westminster de Londres.

Este estudio, agregó este médico, ayudará en el futuro la atención clínica.

