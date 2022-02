Un experimento italiano con otra proteína del coronavirus resulta «eficaz»

El Instituto Superior de Sanidad italiano (ISS) publicó hoy un estudio preclínico sobre una vacuna contra el coronavirus basada en una proteína que, a diferencia de la «espiga», es común a todas las variantes y genera «una respuesta eficaz».

Los resultados del estudio, basado en la investigación en animales con la que se valoran las posibilidades de que un fármaco sea útil, divulgados en la revista «Viruses«.

El experimento ha demostrado una vía innovadora que genera una respuesta inmunitaria «eficaz; además de duradera» en los ratones infectados con el Sars-CoV-2, se lee en un comunicado del ISS.

El método se basa en una nueva estrategia que emplea la proteína N del virus, que al contrario de la conocida «Spike» o espiga, que forma la corona, no muestra prácticamente ninguna mutación en las variantes surgidas hasta la fecha.

El nuevo mecanismo parte de la «ingenierización» de las nanopartículas generadas naturalmente por las células musculares. Y, según el ISS, podría superar los límites de las actuales vacunas en términos de caducidad de anticuerpos y pérdida de eficacia.

#covd19 🦠 online report esteso. La mortalità standardizzata per età per i non vaccinati (103 decessi/100.000) è 9 volte più alta vs vaccinati ciclo completo ≤ 120 giorni (12 decessi /100.000) e 23 volte più alta vs vaccinati booster (4/100.000). Leggi https://t.co/qB7WDYcXYN pic.twitter.com/MHd3WAfmT8