 ¿Un fantasma? La escalofriante foto de una joven que se hizo viral

Una fotografía tomada con un celular se hizo viral en redes sociales. Se trata de una imagen que fue publicada por una joven en Instagram

Segun el portal 24Horas.cl, la historia fue contada por el novio de la chica en un hilo de Twitter. El relató que la imagen, donde su pareja sale posando en un jacuzzi, fue tomada en un hotel de Argentina.

“El fin de semana pasado nos fuimos a un hotel con mi novia en Carlos paz, muy lindo. El día domingo le saqué una foto por la tarde con su celular, hasta ahí todo normal”, escribió

Y añadió que ella la subió a Instagram cinco días después e inmediatamente un usuario le comentó: “El fantasma que está en la pileta techada salía también?”.

“Obviamente nos fijamos al toque y se ve como una sombra. Le mandamos al hotel que se fijen en las cámaras y respondieron que era una huésped que se encontraba con su familia, pero nosotros nos acordamos que no había nadie”, sostuvo.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y muchos usuarios aseguraron que la foto es falsa y que fue editada. Sin embargo, el joven volvió a su cuenta de twitter para responder a estos comentarios

“Voy a aclarar un par de cosas porque esto se salió de control. 1 No gano nada subiendo una foto así “editada”. 2 Yo no creo en fantasmas, espíritus y esas cosas, por eso puse sombra. 3 La foto es totalmente real, yo solo conté lo qué pasó (…) Aparte no tengo idea de cómo editar una foto, no me dedico a eso”, aseguró

