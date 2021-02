Un grupo de perros verdes deja desconcertados a residentes rusos

0 0

Un grupo de perros llamó la atención de los residentes de la localidad de Podolsk, en la provincia de Moscú, Rusia.

Los vecinos del lugar se percataron que varios perros callejeros tenían su pelaje de color verde y no dudaron en grabar videos y tomar fotos para registrar el insólito hecho en sus perfiles de distintas redes sociales.

Además, los vecinos se dieron la tarea de buscar una razón por la que los perros estaban verdes y su investigación los llevó hasta una construcción, lugar en donde estos animales solían refugiarse, y pudieron constatar que ahí se usaba ‘zelionka’ en polvo.

Según el portal de noticias RT, esta » una sustancia de color verde que se emplea a menudo como antiséptico en este país. Al parecer los animales, que frecuentan ese lugar para refugiarse y descansar, entraron accidentalmente en contacto con ese producto repetidas veces».

Entre tanto miembros de una sociedad protectora de los animales emitieron un comunicado en el que detallas que estos perros callejeros verdes están en perfecto estado de salud, pues la sustancia que tiñó su pelaje es inofensiva para ellos, además detallaron que tienen todas sus vacunas un chip de monitoreo para su seguimiento constante y control.

Entre tanto, los videos y fotos en redes sociales se volvieron muy populares y más de un usuario lanzó una hipótesis sobre la razón por la que estos animalitos tenían un pelaje verde, incluso después de conocer la explicación más apropiada.

Las redes sociales siempre sacan información que no está comprobada, pero que los usuarios la toman como verdad y no la cuestionan, no buscan información en otros portales y ahí es cuando la probabilidad de que se viralice información errónea sube.

