Un hombre gastó 150 000 dólares parea regresar con su exnovia

Xu, un hombre de 30 años de edad y residente en China, gastó todos sus ahorros, que ascendían a 150 000 dólares, con el objetivo de recuperar el amor de su exnovia con quien terminó la relación el año pasado.

Luego de romper con su pareja, Xu regresó a su localidad natal, Hetou, en donde se propuso remodelar un islote de entre 20 y 30 metros cuadrados para reconquistar el amor de su exnovia.

Según el portal de noticias RT, «Para ello contrató a un grupo de trabajadores que tardaron más de un mes en completar el proyecto: construyeron un puente de arco que conducía a la isla, plantaron un gran melocotonero e instalaron un columpio en el centro».

