Un hombre interrumpe a gritos la audiencia general del papa

Un hombre interrumpió hoy a gritos la audiencia general que estaba celebrando el papa en el aula Pablo VI y tuvo que ser acompañado afuera por los agentes de la Gendarmería vaticana, mientras que Francisco pidió rezar por él «porque estaba sufriendo».

Durante la tradicional audiencia de los miércoles, a la que asistieron miles de personas, un hombre de entre 40 y 50 años comenzó a gritar en inglés interrumpiendo al papa, que estaba leyendo su catequesis.

Según algunos de los presentes, el hombre visiblemente alterado gritaba contra el uso de las mascarillas en la Iglesia y contra el pontífice, aunque no se escuchó perfectamente, pero sí se apreció que se quitó la protección facial delante de los presentes.

Finalmente fue acompañado afuera de la sala sin mostrar resistencia por miembros de la Gendarmería vaticana.

El papa pidió entonces «rezar por este hermano que sufre». «Grita porque sufre», añadió y pidió a los fieles presentes rezar por él un «ave maría».

Mientras el Papa hablaba, un hombre de repente ha gritado increpadole en italiano: "Basta mascherine nella chiesa, questa non è la chiesa di Jesucristo…La chiesa è una santa, cattolica e apostolica…Tu non sei il re”. El Papa ha invitado a los presentes a rezar por él. pic.twitter.com/d37YuSouwQ

Un hombre interrumpe la audiencia general del Papa Francisco en el Vaticano al grito de "¡Esta no es la Iglesia de Dios!" y @Pontifex_es pide rezar por él…. No, no era Petro…

pic.twitter.com/HyWeriwQTv