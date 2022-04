Un hombre se compra un Ferrari y lo estrella al salir del concesionario

Estrellar el vehículo luego de salir del concesionario es algo que no desea nadie. Mucho menos si se trata de un Ferrari de 300.000 euros.

Este trágico accidente le ocurrió a un ciudadano de Derby, Inglaterra el pasado 1 de abril.

El hombre tuvo un accidente con su vehículo nuevo a tan solo tres kilómetros del concesionario.

Por suerte no hubo resultaron personas heridas ni fallecida tras el siniestro.

La Policía dio a conocer la noticia a través de redes sociales.

En la publicación explican que el conductor, que había comprado el Ferrari en la mañana del accidente, resultó ileso y no hubo otros vehículos involucrados.

En las fotografías se muestra al lujoso automotor con daños en el capó, faros y guardachoque.

Se desconoce si existen daños adicionales al interior del vehículo.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5