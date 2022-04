Un hombre tiene miedo a salir a la calle porque quieren matarlo «por guapo»

Elías de Sousa, un argentino de 32 años, asegura que tiene miedo a salir a la calle.

Dice que le quieren matar por ser «muy guapo».

Para este hombre, la belleza se ha vuelto una condena.

Elías explica al canal de televisión ‘Canal 5 Impacto’ que desde el año 2006 ha sido víctima de asedio por «tener suerte con las mujeres».

«Me amenazaron y alguien me dijo que fuera a la comisaría a poner la denuncia. Fui y no me la aceptaron”.

“Me dijeron que no me iban a tomar la denuncia y que me iban a vender por plata», aseguró durante la entrevista.

Apunta también que lo ataca una «mafia muy grande sin que tire una piedra».

Según expresó, una tarde en la que volvía de su trabajo fue interceptado por personas conocidas, quienes habrían dicho:

«Este tipo es mágico, sabe todas las cosas, las guainas lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente».

Este hombre asegura que ha recibido amenazas por parte de varios policías:

«Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras guainas que me aman a mí me mezquinan. Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me dio Dios, es así».

En el siguiente video puedes ver sus declaraciones. ¿Piensas que es tan guapo como para causar envidia?