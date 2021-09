Un muerto tras terremoto de magnitud 7,1 en sur y centro de México

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 con el epicentro cerca del balneario de Acapulco provocó escasos daños este martes por la noche en el centro y sur de México, a pesar de la intensidad del sismo.

El gobernador del sureño estado de Guerrero, Héctor Astudillo, informó de que una persona falleció por la caída de un poste de la luz en el municipio de Coyuca de Benítez como consecuencia del sismo, sin que se hayan reportado por ahora daños de consideración ni mas victimas.

El temblor se produjo a las 20.47 hora local (01.47 GMT), con el epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, indicó del Servicio Sismológico Nacional, que en un informe preliminar había informado de que el sismo era de magnitud de 6,9.

Hasta las 23.00 hora local (04.00 GMT) se han registrado 92 réplicas del sismo de 7,1 ocurrido en Guerrero, siendo el más grande de magnitud 5,2, agregó el Servicio Sismológico.

El gobernador de Guerrero explicó que el sismo se «sintió muy fuerte» y la gente está «bastante alarmada».

En el municipio de Coyuca de Benítez, cercano a Acapulco, donde se produjo el único fallecido, se pudo apreciar la caída de estructuras metálicas y cristales rotos en algunos establecimientos, además del desmoronamiento de una parte de una fachada de una vivienda.

Minutos antes de que el gobernador de Guerrero informase del fallecimiento de una persona, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había descartado en un mensaje divulgado por redes sociales que hubiese hasta entonces «pérdidas de vidas humanas».

Initial reports of damage in Acapulco, Mexico, following a magnitude 7.0 #earthquake. pic.twitter.com/UPDfILdbah