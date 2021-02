Un par de jeans causa intriga y criticas de los usuarios de redes sociales

La marca Shein lanzó su nuevo modelo de pantalones ‘jeans’ que llamó la atención de varios usuarios de redes sociales quienes no dejaron pasar la oportunidad de bromear sobre el diseño.

Es que estos jeans tienen un botón funcional, bolsillos y por la parte posterior se ven normales, pero en el frente el diseño de estos pantalones deja a la vista toda la ropa interior de quien los usa, pues no cuenta con una bragueta y ni siquiera tela en la parte delantera.

These SHEIN new designed denim jeans will definitely allow your pubes to Shine this summer 🤣🤣 pic.twitter.com/Ub3aD3vmTV