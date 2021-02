Un tuit de Rihanna sobre protestas agrícolas incendia India

Solo hizo falta un tuit de Rihanna para enojar al gobierno de India y a los partidarios del partido del primer ministro, Narendra Modi. La estrella del pop compartió un enlace a un artículo sobre las masivas protestas de agricultores que paralizan el país desde hace más de dos meses.

Altos cargos del gobierno, celebridades indias e incluso el Ministerio de Exteriores piden a la población que se una y denuncien a los extranjeros que intentan romper el país.

“Es lamentable ver grupos de intereses creados tratando de hacer cumplir su agenda en estas protestas; y descarrillarlas”, dijo la cancillería india en un raro comunicado el miércoles, sin nombrar a Rihanna y a otros que siguieron su ejemplo.

Decenas de miles de agricultores han acampado en las afueras de la capital india, Nueva Delhi, para protestar contra una nueva legislación que dicen que les hará más pobres y les dejará a merced de las corporaciones. Las movilizaciones suponen un importante reto para Modi, quien calificó las leyes de necesarias para modernizar el sector agrícola.

Las prolongadas protestas han sido en su mayoría pacíficas. Pero la violencia estalló el 26 de enero, en el Día de la República, cuando decenas de miles de agricultores, a bordo de sus tractores y a pie, irrumpieron en el Fuerte Rojo del siglo XVII en una breve pero impactante toma. Cientos de agentes resultaron heridos y uno de los manifestantes murió. Decenas de inconformes resultaron heridos también, pero las autoridades no ofrecieron datos concretos.

La última polémica comenzó el martes, cuando Rihanna tuiteó a sus más de 101 millones de seguidores en Twitter: “¡¿Por qué no estamos hablando sobre esto?!” Y compartió un enlace a una noticia de la televisora CNN sobre el bloqueo de los servicios de internet en los lugares de la protesta, una táctica empleada por el gobierno de Modi para frenar las movilizaciones.

A esto le siguió la condena internacional de grupos de derechos humanos y la indignación de los seguidores del partido de Modi.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S