Una ecuatoriana gana hasta $2.500 sacando piojos en New York

Una mujer ecuatoriana fundó su propia empresa donde saca y mata piojos a personas ricas de New York y gana hasta $2.500 diarios por su trabajo.

Incluso, confesó que uno de sus clientes fue una hija de un expresidente de Estados Unidos y sus nietas.

Se trata de Eliana Ortega de 36 años, quien fundó su empresa, Larger Than Lice, una compañía que batalla contra estos insectos.

En una entrevista para Telemundo, nuestra compatriota se definió como una exterminadora de piojos.

“Tal vez los piojos me odian porque los mato, pero los amo”.

En el 2014 se hizo realidad su sueño de vivir en New York y se mudó con su hija de 8 años.

Al principio fue duro y llegó hasta tener tres empleos para poder vivir cómodamente: fue mesera, limpió casas y oficinas, repartió volantes, entregó pizzas a domicilio y lavó platos.

Hasta que un día una persona le comentó que podía ganar $25 la hora sacando y matando piojos.

Ella trabajó en una empresa y luego llegó a crear la suya.

¿Cómo es el trabajo de Eliana?

Eliana toma muy en serio la confidencialidad de sus clientes y por eso no revela la identidad de quien la contrata.

“Hay periodistas que me piden verme en acción sacando piojos y no entienden: la gente (infestada) no quiere ni que su familia se entere, mucho menos el público”, dijo.

“La privacidad es especialmente indispensable para las personas de clase alta”.

Entre sus clientes están empresarios, modelos, actrices de mucho prestigio pero que cuando agendan las citas no lo hacen a su nombre sino a de sus empleadas domésticas.

Reveló su experiencia de haberle sacado los piojos a una hija de un expresidente de Estados Unidos:

“Ocho años atrás me habría desmayado, pero los traté normal, como a cualquier cliente, con respeto y educación. No les hice notar que estaba asombrada, más bien me puse en la posición de experta. Ellos me contrataron por una razón y, mientras estoy sacando piojos, yo soy la que manda. Puede ser la hija del presidente o quien sea”, dijo.

Fuente: metroecuador.com.ec