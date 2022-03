Si no has visto The Batman, te advertimos que este artículo tiene spoilers. ¡De nada! Ahora bien, dado el éxito de la película protagonizada por Robert Pattinson, recientemente se ha revelado un video que confirma la identidad del preso más famoso del Manicomio Arkham, en Ciudad Gótica.

Una nueva versión del Joker, interpretado por Barry Keoghan, aparece en una escena eliminada de la película, dejándonos verlo con una apariencia terrorífica. Un guiño al personaje ya se presentó en el film, cuando El Acertijo, el villano, habla con un reo que se burla de él, pero se hace llamar amigo.

Tanto la risa como la acentuación daban pistas de que era el Joker. Ahora, con el vistazo en la escena eliminada se confirma el personaje. De acuerdo con los diálogos, Batman visita al Joker para pedirle que descifrara algunos de los mensajes de El Acertijo con la esperanza de aprender algo de un psicópata.

Como era de esperarse, todo lo que obtiene del Joker es una risa burlona y una sonrisa muy inquietante. Las imágenes muestran al payaso desfigurado, lleno de cicatrices y con el cabello verde con huevos, lo que podría suponer un accidente previo a su aprisionamiento en el Manicomio Arkham.

Fuente | Espinoff/