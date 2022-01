Una pareja podría ganar 25 mil dólares si logra estar 30 días sin redes sociales

La Internet y las redes sociales han sido objeto de estudio por sus efectos positivos y negativos en las relaciones humanas y en ocasiones muchas marcas han planteado desafíos para medir el impacto de estas en las relaciones personales.

Para muchos, lo positivo de las redes sociales y la Internet es que pueden abrirnos un amplio abanico en el mundo de la información y el conocimiento, también nos permiten estar cercanos con nuestra pareja y nuestros seres queridos (y más en estos tiempos de pandemia).

Pero en este campo de las relaciones personales, uno de los grandes problemas de las redes sociales y el Internet es que quizá dedicamos más tiempo a estas que a nuestras relaciones o bien, se convierten en un “instrumento de control” para con las demás personas.

Centrándose en esta problemática que muchas parejas viven en la actualidad, la famosa marca de bebidas Kahlúa ha lanzado un desafío que otorgará un premio de $25,000 dólares a aquella pareja que pueda sobrevivir 30 días sin Internet ni redes sociales.

El concurso de Kahlúa lleva por nombre “Stir Up Your Routine” (“Revuelve Tu Rutina”) y según se puede leer en la convocatoria, lo que la empresa desea es “ayudar a las parejas a romper con lo mundano e inyectar más diversión en el día a día juntos”.

Aquella pareja que pueda estar alejado durante 30 días y 30 noches se hará acreedora a tan llamativo y jugoso premio.

Las parejas que deseen participar en el reto no podrán usar Internet o redes sociales a través de un dispositivo móvil (tableta, portátil o computadora) desde el 16 de enero hasta el 15 de febrero del 2022. Los concursantes recibirán una caja para guardar sus dispositivos.

🔸 LAST CALL🔸 We’re challenging one lucky couple to disconnect to *reconnect* this new year for a chance to win $25k!



Enter the #KahlúaStirItUpChallenge & go 30 nights internet-free with your partner and you could win 👉 https://t.co/RQohf3ztk4 pic.twitter.com/17b72unc33