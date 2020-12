Unión Europea y Ecuador definen prioridades en agenda bilateral

0 0

La VI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales entre Ecuador y la Unión Europea, revisó los avances en la agenda política desde la última reunión en Bruselas, en mayo del 2019.

Se ratificó el compromiso de fortalecer la relación bilateral, basada en principios y valores compartidos, así como el multilateralismo como opción válida para enfrentar los principales desafíos de la agenda internacional.

Fortalecer la acción multilateral

Las autoridades destacaron que la pandemia de l COVID-19 debe servir como una oportunidad para fortalecer la acción multilateral y los esfuerzos encaminados para superar sus profundos efectos en la economía y la sociedad.

Ecuador agradeció el apoyo inmediato recibido por parte del “Team Europe” durante la crisis sanitaria, y ambas partes destacaron el imperativo acceso universal a una vacuna.

Las partes reiteraron su compromiso de trabajo conjunto para la reactivación económica. La UE destacó su intención de abordar en los próximos meses el tema de los crecientes niveles de deuda a los que se enfrentan varios países en el mundo.

Misión de Expertos Electorales

Se dialogó también sobre las elecciones generales en Ecuador previstas para el 7 de febrero 2021. La UE confirmó su compromiso de mandar una Misión de Expertos Electorales reforzada que, según los resultados, operaría en la primera y segunda vuelta electoral.

Ambas partes coincidieron en la importancia de que los procesos electorales sean libres, justos, inclusivos y transparentes.

La UE se refirió al Nuevo Pacto Verde, como eje central de su política común y a su aplicación a través de las Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad.

En tal sentido, Ecuador destacó la importancia de la cooperación para una adaptación del sector exportador a la nueva normativa europea y la transición de las industrias a procesos de producción verdes, así como para mejorar las oportunidades del comercio justo, lo que pasa por respaldar la transición hacia la digitalización.

Se dialogó sobre pesca ilegal no regulada y no reglamentada y la gobernanza de los mares. Ecuador se refirió a la presencia de flotas extranjeras en el borde de la zona económica exclusiva que bordea las Islas Galápagos y la gestión diplomática que ha desplegado para lograr avances en la gobernanza de los mares en las zonas más allá de la jurisdicción nacional.

Política migratoria

Se dialogó sobre la política migratoria de la UE, y Ecuador reiteró su interés en obtener la exoneración de la visa de corta duración en el Espacio Schengen y mencionó que puso en funcionamiento la emisión de los pasaportes biométricos.

La UE señaló que tiene presente este pedido, formulado al más alto nivel. El caso de Ecuador será evaluado cuando se inicie el proceso de revisión de las listas de terceros países cuyos nacionales requieren visados de corta duración y de aquéllos que están exentos de esa obligación.

La realización del primer diálogo en materia de derechos humanos entre Ecuador y la Unión Europea, en julio de 2020, sirvió para identificar áreas en las que pueden fortalecerse acciones conjuntas en foros multilaterales, y para orientar la cooperación de la UE para Ecuador a nivel bilateral.

Otros objetivos compartidos fueron identificados, como la lucha contra el crimen organizado transnacional, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la ciberseguridad.

En este último se destacaron los positivos resultados de la cooperación europea y el trabajo interinstitucional desplegado durante el 2020.

Se identificaron áreas en las que existe convergencia de posiciones a nivel multilateral, como en la lucha contra el cambio climático. A la luz de la Cumbre sobre la Ambición Climática del 12 de diciembre 2020, se discutieron los planes hacia la descarbonización de ambas partes.

Las partes se refirieron también a la propuesta del Secretario General de Naciones Unidas denominada “Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond”.

Las partes presentaron sus posiciones sobre el proceso de negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la regulación de las actividades empresariales en el marco del respeto a los derechos humanos que, por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), se lleva adelante desde 2015 bajo el liderazgo del Ecuador.

La Unión Europea presentó sus actividades de promoción de la agenda sobre Empresas y Derechos Humanos y agradeció a Ecuador su compromiso con dicha agenda.

Movilidad humana

Ecuador reconoció el respaldo del SEAE al Proceso de Quito desde su inicio. En relación a los compromisos de la “VI Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región, Proceso de Quito”, Ecuador se refirió particularmente al apoyo en el marco de la mesa de donantes. Se coincidió en la preocupación sobre las elecciones legislativas en Venezuela, por la falta de condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo.

En el ámbito birregional, Ecuador saludó la iniciativa de Alemania, en calidad de Presidencia del Consejo de la Unión Europea, y del Alto Representante para las Relaciones Exteriores de la UE, de convocar a una reunión de Cancilleres a nivel birregional que se llevará a cabo en el mes de diciembre, para discutir los retos de las dos regiones, y las áreas de posible cooperación, sobre todo frente a la pandemia del COVID-19 y sus efectos sanitarios y económicos.

Las delegaciones se refirieron a los próximos intercambios sobre el nuevo marco de cooperación para el período 2021-2027. Ambas partes acordaron mantener el diálogo técnico sobre los nuevos instrumentos de cooperación, a realizarse en el transcurso del primer trimestre de 2021.

Finalmente, las delegaciones agradecieron por la apertura y el diálogo productivo que se nutre de citas anuales del mecanismo de consultas políticas, y acordaron realizar la séptima reunión, en Quito, de manera presencial, en el transcurso de 2021.