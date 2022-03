Santiago Cattani, presidente de la Universidad Católica, conversó con Radio La Red sobre el posible cambio de horario ante Barcelona, el viernes.

El dirigente camaratta se mostró molesto y aseguró que no recibieron razones contundentes para el cambio de programación.

“Ayer nos enteramos que posiblemente nos cambien de horario. Nos extrañó mucho. Terminando a la media noche, tema de seguridad. Hicimos las respectivas consultas a competiciones en LigaPro y nos confirmaron que era casi un hecho. Hoy emitimos un comunicado de rechazo total por el cambio de horario por segunda vez. No nos consultaron», indicó Cattani.

Y agregó: «Entendemos que los otros equipos tienen competición internacional pero movernos a las 9:15 es fuera de lugar y en contra de los intereses del club. No nos dieron una razón exacta. Siempre el argumento es la televisión. Cada vez se van dando más casos que a la larga van sumando. Hay que tomar una decisión. El área de competiciones trata de hacer lo mejor, pero no siempre hay que darle el voto a la televisión. Esperamos que no sigan dándose y que el cambio no se dé.”

El primer cambio de horario

“El cambio de 19 a 20:15 nos consultaron. Ayer supimos de este nuevo cambio e hicimos las consultas. Nos pareció extraño que no nos hayan consultado. Perjudicaría la planificación que nosotros tenemos. No es el horario ideal para la televisión ese. No hemos sido notificados oficialmente”.

Hinchas en los estadios

“El hincha de televisión es importante, pero los presenciales son incluso más importantes. Ya pasó en la segunda fecha. Universidad Católica había pedido un cambio de horario por el regreso de Bolivia; y a pesar de pedirlo un mes antes no nos cambiaron el día del partido. La televisión es importante para todos, pero la planificación de los clubes también».

En espera de decisiones

“Veamos durante el día qué decisiones se tomen. Confiamos en el buen criterio de LigaPro. Es un partido importante. A esa hora, no va a ir mucho público. Están perjudicando los intereses de un equipo priorizando los de la televisión”.

“Sabiendo del día y del horario pusimos esos precios, para que los niños entren gratis con la compañía de un adulto, que vayan en familia. Eso no se tomó en cuenta para tomar la decisión”.

“Hay que unirse para que los hinchas vayan el estadio, para que sean en horarios accesibles para la gente. El viernes a medio día estarán abiertas las boleterías”, finalizó.