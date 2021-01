67 35

Un video viralizado en redes, de una clase de Farmacología de la Universidad Central, ha generado polémica por la agresión de un profesor contra una estudiante.

Se trata de una clase en que alumnos de octavo semestre de la Universidad Central del Ecuador vivieron momentos desagradables.

Una de las alumnas inició su exposición sobre el inventario farmacológico; pero el profesor interrumpió para preguntarle por otra alumna ausente.

Cuando la joven respondió que su compañera no se había conectado para hacer el trabajo grupal, el profesor empezó los reclamos.

«A ver y ¿por qué diablos no me avisan’, a ver ¿por qué no me dice ahorita que ella no está presente?».

Así inició un ir y venir de palabras que poco a poco subieron de tono.

«Bájeme la voz, carajo»

«Bájeme la voz, cuidado como hable conmigo, o sea que no sabe, le dije que se reúnan para distribuirme la exposición y qué dijo usted. No sea mentirosa me dice ya estamos distribuidos o no me dijo eso», se escucha.

Tras una corta réplica de la alumna el profesor continuó. «Bájeme la voz carajo, bájeme la voz guambra malcriada, aprenda a respetar, silencio bájeme la voz».

Y continuó: «Silencio, bájeme la voz, guambra majadera, si yo le dije que me exponga usted tenía que decirme doctor en los dos grupos que me menciona solo está presente una persona».

Finalmente, el docente indicó a las alumnas que tenían cero, y que reclamaran «donde les dé la gana». «Ojalá así me boten rápido de esa pendejada de universidad».

Se pronuncia la Universidad Central

A través de un comunicado, la Universidad Central afirmó que tomará acciones frente a los actos del docente denunciado en redes sociales.

En el comunicado indica que se activaron los procedimientos previstos en el Estatuto Universitario y el Código de Ética.

De igual manera, los estudiantes fueron reasignados a otro profesor. Además, recibirán apoyo social, psicológico y asesoría legal.

Un Doctor de la Universidad Central del Ecuador, humilla a una estudiante durante una exposición.

Defensoría del Pueblo pide sancionar

La Defensoría Del Pueblo también condenó estos actos de violencia hacia estudiantes e instó a las autoridades educativas a investigar, sancionar y reparar este lamentable hecho.