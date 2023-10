¡Confirmado! Uruguay, Argentina y Paraguay sedes del Mundial 2030

Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes del Mundial Centenario 2030. Así lo confirmó, este 4 de octubre del 2023, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) .

«Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales«, señaló Domínguez en su cuenta de X (antes Twitter) para anunciar esta información que emociona al continente sudamericano.

«Un Mundial de 100 años no podría y no debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancias. Así lo entendió el consejo de la FIFA. Quiero agradecerles por unir a tres continentes para celebrar el centenario del deporte más lindo que tiene el mundo», indicó en rueda de prensa el presidente de la Conmebol.

De inmediato, La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su mandatario Claudio Tapia confirmaron la noticia. «Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente. ¡Nos subimos a la fiesta mundialista!», indicó en su cuenta de X.

La fiesta mundialista de los 100 años de la competencia tendrá como protagonistas a seis países, pues resto del torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos.

En febrero de este año, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile presentaron su candidatura para el Mundial Centenario. Para ello, se presentaron ante el mundo con tres copas del mundo sobre un escenario, jugadores y técnicos campeones de 1978, 1986 y 2022 y una camiseta con el logo «Juntos 2030». Y siete meses después se conoce que tres de los cuatro postulantes podrán hacer este sueño realidad.

Las federaciones de fútbol de España, Portugal y Marruecos aseguraron este miércoles estar preparadas para «construir el mejor Mundial de la historia», tras el acuerdo para que sea la candidatura única al evento con tres partidos en Sudámerica.

«España, Portugal y Marruecos garantizan que trabajarán para presentar el mejor dossier de candidatura, y organizar un Mundial memorable que honre la diversidad y celebre la historia de la competición», afirma un comunicado conjunto de las tres federaciones.

El anuncio de este miércoles pone fin a la rivalidad anunciada entre los dos favoritos, una candidatura conjunta de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, y una opción europea sustentada por España y Portugal.

La FIFA aún debe validar los criterios técnicos y sólo atribuirá oficialmente la competición a finales de 2024. Pero con la aprobación «unánime» de este dosier único por el Consejo de la FIFA, la ruta parece despejada para este formato intercontinental inédito.

Hasta la fecha, cinco de los 22 Copas del Mundo se han disputado en Sudamérica: Uruguay 1930, Brasil 1950, Chile 1962, Argentina 1978 y Brasil 2014. El próximo se vivirá en Canadá, Estados Unidos y México.

