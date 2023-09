Houston Dynamo venció 1-2 a Inter Miami en la final de la US Open Cup

Inter Miami perdió la final de la US Open Cup, 1-2 ante el Houston Dynamo, este miércoles 27 de septiembre de 2023. El encuentro no contó con la presencia de Lionel Messi por lesión. Los ecuatorianos Leonardo Campana y Dixon Arroyo estuvieron presentes en la cancha del Lockhart Stadium.

El astro argentino finalmente no llegó a la convocatoria del Inter Miami. Leo no estuvo ni en el banco de suplentes para disputar la final de la US Open Cup. Pero Messi llegó al estadio para acompañar a sus compañeros desde los graderíos del estadio.

El equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino salió al campo con la obligación de hacer un buen papel ante la ausencia de Messi. Sin embargo, los visitantes desde el arranque del partido demostraron mejor efectividad a la hora de atacar.

En una de las acciones el portero Drake Callender del Inter tuvo que intervenir para ahogar el grito de gol del Dynamo. Pero no duraría más, luego del gol de Griffin Dorsey. Al minuto 24 el Houston Dynamo ya ganaba en su visita a Florida 0-1.

El segundo del Houston llegó por la vía del penal luego de que el juez central de partido marcará la falta en el área de DeAndre Yedlin sobre un ataque rival. El francés Amine Bassi con remate al centro del arco puso el 2-0 momentáneo en el partido, dejando cuesta arriba para los de Miami.

En la segunda parte ingresó el otro ecuatoriano Dixon Arroyo con la idea de mejorar la salida en defensa del equipo del ‘Tata’ Martino. El aporte del ecuatoriano se evidenció desde sus primeros minutos y el Inter empezaba a consolidar sus jugadas de ataque.

Los de Miami continuaban en busca del gol del descuento pero no podían definir en el tramo final. Por su parte la visita no dejaba de atacar el área del arquero Drake Callender. El encuentro tuvo un gol anulado en los minutos finales del Dynamo pero fue anulado por posición adelantada. Y al minuto 91 el venezolano Josef Martínez para ilusionar con un posible empate del Inter Miami.

Finalmente el Houston Dynamo se quedó con la victoria y se proclamó campeón de la US Open Cup 2023 y se clasifica a la Concacaf Champions de la próxima temporada.

