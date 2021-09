En el estado de Texas (EEUU) entró en vigor este miércoles una ley que prohíbe la mayoría de los abortos luego de las seis semanas de gestación. La decisión ha provocado un amplio debate en toda la república norteamericana y hasta el presidente Joe Biden se pronunció alegando que la nueva ley “viola descaradamente” la Constitución.

En este marco, la secretaria de Prensa de Casa Blanca, Jen Psaki, protagonizó un momento tenso durante una reciente rueda de prensa. Un periodista de la red de canales por cable católicos, hizo una pregunta a Psaki sobre por qué el mandatario apoya el aborto si mantiene su fe católica.

"I know you've never faced those choices, nor have you ever been pregnant, but for women out there who have faced those choices, this is an incredibly difficult thing."



— Jen Psaki shuts down a male reporter who asks why Pres. Biden supports abortion against his Catholic faith. pic.twitter.com/2yNHZUV49p