Usuarios de redes se burlan del nuevo look de Griezmann

Tiempo de lectura: 1 Minutos, 12 Segundos

Antoine Griezmann llamó la atención no solo por su actuación en el campo de juego sino porque estrenó un look que los hinchas y amantes de los memes no dejaron pasar.

Griezmann se presentó en el partido del Barcelona con dos trenzas en su cabeza, una a cada lado del cráneo y hacia atrás.

Los hinchas y asiduos usuarios de internet no dejaron pasar el detalle en la cabellera del francés para crear memes y dejar volar su imaginación a la hora de hacer publicaciones graciosas a propósito de cómo se veía el delantero.

Que grande la Mecha Griezmann. pic.twitter.com/yxWU7qDlod — LaGrondona (@LaGrondonaTwitt) December 16, 2020

Buen homenaje de Griezmann a jar jar #BarcaRealSociedad pic.twitter.com/MqpDq85IPi — Carla (@carlagomara) December 16, 2020