Usuarios se burlan de la eliminación del Barcelona de la Champions

El Barcelona de España empató en su visita el PSG por Liga de Campeones y quedó eliminado de la competición europea en octavos de final.

El partido de ida quedó uno a cuatro a favor del equipo francés y en la vuelta el Barcelona solo logró empatar lo que significó que el club español quedó fuera de la Liga de Campeones. Messi anotó el gol del Barcelona, pero minutos después falló un penal.

Esta eliminación provocó que los usuarios de redes se vuelquen a sus perfiles para hacer mofa del ‘fracaso’ del Barcelona en una nueva edición de la Liga de Campeones, torneo continental de clubes más importante de ese lado del mundo.

Unos bromearon sobre el ofrecimiento de Messi de hace algunos años cuando dijo que «la Champions volverá al Camp Nou».

Barcelona’s eliminations always are humiliating, from 8:2 to 5:2 etc 😂. #PSGBAR #UCL pic.twitter.com/D913a2R9uH