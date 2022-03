Vendedor ambulante se gradúa de la universidad a sus 52 años

Un vendedor ambulante de demostró que cuando se tienen las ganas de estudiar, la edad no es un impedimento.

A sus 52 años de edad logró graduarse de la licenciatura de Letras y desea seguir estudiando.

Entre sus planes está realizar un curso de especialización, una maestría y posteriormente un doctorado.

Se trata de Samuel Cardoso Brito, un hombre originario de Paraná, Brasil.

Asegura que debido a las dificultades económicas que se vivían en su familia no pudo estudiar en su juventud.

Por ello, decidió trabajar y ayudar con los gastos del hogar.

“Yo no tenía ese deseo de estudiar, no era bueno en el salón de clases, entonces no pasé del tercer grado. A los 15 años ya no pensaba en estudiar, me iba a las minas a trabajar, pero siempre leía libros y cómics”, recordó Samuel Cardoso.

Inicialmente estudió el bachillerato y posteriormente se inscribió a una licenciatura en línea en la Universidad de Uberaba.

Ocasionalmente debía viajar hasta 12 horas cuando le tocaban actividades presenciales hasta que finalmente concluyó sus estudios “con muy buenas notas”.

En redes sociales, publicó fotos celebrando su logro en su puesto de trabajo y junto a sus familiares y conocidos.

Y de esta manera, su historia se volvió viral. Tanto que varios medios de comunicación han hecho eco de ella como un testimonio de superación.