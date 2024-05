La vicepresidenta de Ecuador y Embajadora del país en Israel, Verónica Abad, denuncia que el Gobierno quiere destituirla. Sostiene que desde el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se inició un proceso en su contra para removerla del cargo.

«Hoy quieren destituirme a cuenta cabal a través del TCE y lo que quisieron hacer con esta investigación de tráfico de influencias en la Vicepresidencia es una muestra clara de ello», dijo en una entrevista este lunes, 14 de mayo del 2024.

Abad precisó que desde el pasado viernes le solicitaron un informe del mes de abril con las actividades que ha realizado. Explicó que esta información se envía de forma mensual desde diciembre del 2023 cuando asumió el cargo.

«Piden un informe para saber si estoy o no cumpliendo la paz aquí en Israel. Seguramente no voy a pasar el examen porque no he podido declarar la paz entre Israel y Gaza«, mencionó. Para ella, esto se trata de un «hostigamiento y maltrato» por parte del Gobierno Nacional.

Según dijo, esto viene desde el Presidente y sus ministros. Sin embargo, dijo que ha pedido un acercamiento, porque «no es necesario llegar a esto. Hay un límite«. La funcionaria declaró que no renunciará al cargo.

Además, sostuvo que en caso de que el TCE realice este procedimiento debería juzgar también al presidente Noboa, al tratarse de un binomio.

Respecto al caso de su hijo, Francisco Barreiro, acusado de un presunto tráfico de influencias, precisó que se trata de persecución política. “Es un atropello y abuso de poder, casi sin pruebas han iniciado este proceso”, señaló a La Hora. Destacó que durante 20 días fue retrasada la caución que permitía a su hijo estar en libertad.

