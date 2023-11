La Vicepresidenta de la República, Verónica Abad, informó que se está preparando para viajar Tel Aviv, Israel, para ser colaboradora de paz. El anuncio lo hizo en una rueda de prensa la mañana de este 28 de noviembre del 2023, donde confirmó diferencias con el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios del Gobierno.

«La tarea encomendada es un gran reto para el país, sin embargo, los ecuatorianos nos caracterizamos por nuestra fortaleza y resiliencia. Esta es una plataforma para dejar el nombre de nuestro país en alto. Por el beneficio del pueblo y para garantizar la estabilidad institucional, para que en un mal dado acuerdo político no se me interponga un abandono de cargo, como lo están pretendiendo, al no cumplir esta delegación, solicite la información para cumplir estas delegaciones con el mayor de los éxitos y agrados«, señaló.

Para ello, la Vicepresidenta solicitó esta mañana a las diferentes instituciones de Ecuador (Ministerio de Trabajo, Gobierno, Relaciones Exteriores y Defensa) información para cumplir con esta designación. También pidió el apoyo de la comunidad internacional, entre ellos el Secretario General de la ONU y autoridades de Israel, Estados Unidos, Rusia y China.

Verónica Abad aclaró que su arribo a Israel dependerá de la rapidez de los ministerios para cumplir con lo solicitado para desempeñar su función con éxito. «Mi presencia será notable aún estando a kilómetros de distancia porque ese es mi compromiso con el pueblo ecuatoriano. No abandono el barco, me envían lejos, pero las buenas personas sabemos cómo darle la vuelta, de los peores momentos sacar los mejores», aseveró.

Luego de las declaraciones de la Vicepresidenta, la Secretaria de Comunicación de la Presidencia informó que el Presidente dispuso que la canciller Gabriela Sommerfeld se reúna con Abad para «coordinar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de tan alta misión«

‘Campaña sucia’ en dos frentes

Durante la rueda de prensa, habló de una campaña sucia de adversarios políticos y al interior del partido oficialista, ADN. «Peleaba por dos frentes siempre a favor de mis convicciones y del acuerdo que junto con el Presidente habíamos puesto en mesa para proponer al pueblo ecuatoriano«, aseguró.

Asimismo, Verónica Abad afirmó que no ha participado en actos oficiales porque no ha sido invitada, pese a que ha cumplido su trabajo en el marco del acuerdo y el plan de trabajo establecido para un nuevo Ecuador durante las elecciones anticipadas.

«Nosotros siempre hemos querido aportar y sumar al Ecuador trabajando, a cambio de ello hemos recibido sistemáticos y contantes bloqueos por parte del equipo de trabajo del presidente Daniel Noboa. Han generado una brecha que solamente perjudica al país», añadió.

‘El Presidente me quiere lejos’

Y recalcó que Daniel Noboa la quiere mantener distante de su Gobierno, según dijo, por las diferencias en los acuerdos con otras tiendas políticas. “Sin duda alguna el Presidente me quiere lejos. Pregúnteselo a él. He dado mis declaraciones y he cumplido todo lo que hizo para el Ecuador en beneficio del pueblo. El binomio trabajó por ese plan de trabajo. En ningún momento el acuerdo fue sentarnos con partidos políticos que siempre han sido adversos a ello», afirmó.

Pese a ello, invitó al primer mandatario a dialogar «como dos políticos responsables» por el bien de Ecuador. «Puede que jamás estemos de acuerdo en acordar con quienes han llevado al país a la obscuridad o con quienes buscan la impunidad y la injusticia, pero si usted ha decidido acordar con ellos sepa que ejerceré mi libertad de obedecer al pueblo que nos estregó el mandato y si lo tengo que hacer desde Tel Avid siempre estará conmigo la coherencia de seguir luchando para servir a los que nos necesitan y a los que nos eligieron”, señaló.

Finalmente, la Vicepresidenta dijo que no tiene miedo porque tiene la verdad de su lado. «Sigo defendiendo mis principios y valores y no voy a cambiar, a menos que haga daño a mi país. No hago bloqueos, yo tiendo puentes porque para mí el país está por encima de cualquier mal entendido”, manifestó.

