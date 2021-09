Vianna Maino resalta el trabajo en conectividad rural

La ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Vianna Maino, comentó sobre varios temas sobre su cartera ministerial.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Maino también habló sobre la adjudicación de frecuencias a días de terminar el período de Lenín Moreno.

«Estamos en revisión del tema. La adjudicación de esas radios se dio poco antes el gobierno (de Guillermo Lasso). En los próximos días tendremos una posición clara sobre cómo se obró en este caso», indicó Vianna Maino.

También agregó que «Hay que entender que si hay una causal de descalificación, no quita el derecho de la parte interesada en justificar que eso no fue correcto. Eso estamos evidenciando si la justificación fue correcta o no y si la adjudicación, por ende, cumplió o no con la ley».

Los primeros 100 días

Vianna Maino indicó que apenas pasados los 100 días nos encontramos en una situación que «el cambio ya se siente».

«Es un gobierno que demuestra resultados. Se maneja con diálogo, consensos, decisión. Hemos dejado atrás el insulto y la descalificación», inició.

«En mi cartera de Estado estamos trabajando en tres temas puntuales que son: conectividad especialmente la marginada y rural», indicó.

«Hemos logrado conectar 14 comunidades en 100 días. Hemos repotenciado de 2G a 4G a más de 280. Y tenemos más de 880 puntos Wifi en todo el país. Son importantes porque están ubicadas en zonas marginales o rurales», resaltó Maino.

«Cuando llegamos con conectividad a zonas marginales o rurales, ese punto wifi dota de acceso internet a comunidades que lo necesitan», indicó.

También explica que esto beneficia a la teleeducación y telemedicina, a propósito del acceso a internet para niños que inician sus clases en modalidad virtual.

