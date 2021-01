Vicente Fernández genera polémica por tocar inapropiadamente a una fanática

0 0

Tras la reciente polémica en que se vio envuelto Vicente Fernández tras la viralización de un video donde aparece tocando a una joven seguidora de forma inapropiada, el cantante de 80 años respondió

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el cantante asegura que la aparición del video «lo lastimó», además de agregar que le parece extraño que la divulgación del mismo ocurra tres años después de ser grabado.

«Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano. Primero en el estómago y dije ‘se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Yo le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera querido hacer así no lo hago ahí…la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó.»

Fernández dijo que se trató de un malentendido y que no tuvo la intención de tocar el busto de la fan que le solicitó la fotografía.

«Una cosa es estarme retratando ahí, y no me doy cuenta, y la que sigue y los que siguen, de todos modos, me vuelvo a disculpar contigo hija, y cuando quieras ésta es tu casa», dijo refiriéndose a la joven con quien se retrató.

Fernández descartó que la viralización del video se trate de una cuestión monetaria donde la joven buscaría un provecho económico “porque eso sería reconocer que lo hice con morbo, yo doy la disculpa. Pero ¿de que me demanden?, yo meto también abogados. La disculpa ya la di, para las otras dos que salieron, pues ni sé cómo eran, eran segundos los que pasaban para la foto. Desde ese día que salió eso yo no he vuelto a ver la televisión más que películas”, expresó el intérprete de Por tu maldito amor.

“Si hubiera sido con la intención, la hubiera llevado allá al rancho, a las caballerizas. Me hubiera dicho ahí en el momento y yo le hubiera pedido disculpas. Pero te juro que yo me ponía muy nervioso de ver tanta gente”, recalcó el también actor.

El patriarca de la dinastía Fernández también expresó que lo sucedido, a su parecer, no fue acoso:

“Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella, no he visto a las otras dos (mujeres que me acusaron), pero ellas también me agarraban y me abrazaban y me decían ‘una foto con beso’ y yo me dejaba, pero con la boca cerrada”, dijo el cantante.

