¿Por qué Victoria Beckham eliminó su tatuaje tributo a David Beckham?

La ex Spice Girl, Victoria Beckham, ha llamado la atención en los últimos años después de que varios de los tatuajes que se hizo en honor a su esposo David Beckham desaparecieron de su cuerpo.

Los diseños incluían las iniciales de David en su muñeca izquierda y una frase en hebreo tatuada en su columna vertebral.

Sin embargo, el hecho de que Victoria se borre los tatuajes llevó a sus seguidores a especular sobre problemas maritales entre la pareja.

Ante esto, Victoria dejó las cosas claras sobre su decisión de borrar tinta.

“Simplemente no se veían tan bien. No significa nada más que eso” dijo la ex Spice Girl en su aparición en Today with Hoda & Jenna.

Victoria, de 48 años, y David, de 47, están casados ​​desde 1999 y se han hecho múltiples tatuajes de tributo a lo largo de los años