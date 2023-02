Victoria y Santiago competirán por el Pin del Chef

Tras la inesperada salida de Sol, una nueva caja misteriosa llegó a las cocinas de MasterChef Ecuador y esta semana los participantes deberán esforzarse el doble si quieren entrar al anhelado top 10.

En este reto los participantes tuvieron que cocinar, en 45 minutos, un plato en el que el café sea el protagonista. Johanna, Santiago, Andrés, Victoria y Sara cocinaron platos de sal y los de dulce recayeron en Alexandra, Henry, Raúl, Cynthia, Sonnia y Jamil.

Pero las sorpresas no terminaron ahí, pues mientras los participantes cocinaban, el chef Rausch llegó con noticias. Tendrían 20 minutos más para acabar su plato, pero ahora todos tendrían que presentar un plato de sal y uno de dulce.

En #MasterChef Ecuador siempre hay sorpresas… Ahora los cocineros deberán preparar dos platos, uno de sal y otro de dulce. pic.twitter.com/TZ2CmXOzPw — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 14, 2023

Cerca de acabarse el tiempo, Henry abrió su caja sorpresa, sin embargo, la suerte no lo acompañó. Tuvo que comer tres chiles para volver a cocinar. Él no come picante, así que Andrés fue a ayudarlo.

¡La competencia está picante! 🌶️ A comer chile por este reto. #MasterChef Ecuador pic.twitter.com/Wk09CiIxgG — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 14, 2023

Cuando terminó el tiempo en las cocinas, Cynthia fue la primera en pasar al atril pero no recibió los comentarios que esperaba. La presentación de su plato no gustó a los jueces y a la salsa le faltó sabor a café.

Puede que esté rico pero no es nada atractivo. #MasterChef Ecuador pic.twitter.com/Zr98caRwP3 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 14, 2023

Andrés no tuvo un escenario distinto. Pese a que puso más esfuerzo en su plato de sal, los sabores no lograron sobresalir. “Esto me sabe a pollo con café con leche”, le dijo el Chef Rausch.

Puede que los platos de Andrés sepan a café con leche pero saben a café y ese era el reto. #MasterChef Ecuador pic.twitter.com/a109u7Dnc6 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 14, 2023

Finalmente, tras probar todos los platos, los jueces decidieron que los mejores platos de esta caja misteriosa fueron los de Santiago y Victoria. Ahora ellos se enfrentarán en busca del anhelado Pin del Chef.

Dos grandes cocineros y una competencia que promete ser muy fuerte. 😱 ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/FU7D5xWFs2 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 14, 2023

