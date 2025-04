Actualizado 9:05

Apenas un mes después de sorprender al mundo con la creación de ratones lanudos con pelo inspirado en el mamut, la empresa biotecnológica Colossal Biosciences ha dado un nuevo salto en su misión de «desextinción».

Esta vez, el protagonista es el lobo «terrible» (Aenocyon dirus), una especie extinta hace más de 10,000 años, conocida por inspirar a los emblemáticos lobos de la Casa Stark en la popular serie de televisión Juego de Tronos.

El anuncio, realizado el pasado 7 de abril del 2025, detalla que Colossal Biosciences logró traer de vuelta a esta icónica especie mediante técnicas avanzadas de edición genética y clonación. Utilizando ADN extraído de fósiles antiguos, un diente de 13,000 años hallado en Ohio y un hueso de 72,000 años encontrado en Idaho, los científicos compararon el genoma del lobo terrible con el de su pariente vivo más cercano, el lobo gris (Canis lupus).

A través de la tecnología CRISPR, editaron 20 variantes en 14 genes del lobo gris para incorporar rasgos distintivos del lobo terrible, como su mayor tamaño, pelaje blanco y mandíbulas más robustas.

El resultado son dos cachorros, llamados Romulus y Remus, un guiño a la mitología y a la serie que los popularizó nacidos de madres sustitutas caninas. Estos lobos, que ya pesan alrededor de 36 kilos, ya viven en una reserva segura de 2,000 acres en un lugar no revelado de Estados Unidos, bajo estricta vigilancia y cuidado.

¿Cómo se realizó la alteración genética y clonación?

Aunque Colossal Biosciences celebra este hito como la «primera desextinción exitosa», el logro ha generado debate. Expertos independientes señalan que no se trata de una réplica exacta del lobo terrible, sino de una aproximación genética basada en un lobo gris modificado. «Es un avance impresionante en ingeniería genética, pero no es una resurrección pura», comentó un biólogo no afiliado al proyecto.

Lo que más preocupa a científicos como Santiago Ron PhD en biología evolutiva, es la fuente de la controversia: «La desinformación viene de la propia empresa que lo hizo, no es un problema generado por los medios de comunicación. Pero hay más banderas rojas», dejando predecir dudas adicionales sobre la transparencia y los métodos de Colossal Biosciences.

Por ahora, Romulus y Remus representan un paso audaz hacia un futuro donde la ciencia desafía los límites de la extinción, pero también un recordatorio de las preguntas éticas, ecológicas y científicas que surgen cuando las afirmaciones superan la realidad genética.

