Video de estudiante que reclama la falta de lenguaje inclusivo en una clase causa debate en internet

Una persona, identificada como no binaria, se alteró en medio de una clase virtual en México tras ser llamada «compañera» en lugar de «compañere».

“No soy tu compañera, soy tu compañere”, dijo Andra Escamilla antes de estallar en llanto y pedir con una notable frustración respeto a su identidad de género.

Después de que comenzó a llorar, apagó su cámara y su micrófono e inmediatamente el compañero se disculpó y continuó con su participación: “Perdón, una disculpa, compañere (…)”.

¿QUE SUCEDIÓ EN LA CLASE VIRTUAL?

Uno de los compañeros de la clase dio su versión sobre lo sucedido. Luis Hernández comentó en TikTok: “Esta chica no es la primera vez que reacciona de forma violenta para referirse a la comunidad LGBT (…) Era una ponencia sobre el suicidio y el profesor dijo que la depresión no distinguía ningún factor particular de cualquier persona (…) Pero cuando dijo género esta chava se alteró y puso (en el chat)… género no es lo mismo que sexo”.

«Puse que a lo que se había querido referir el profe es que justo el suicidio no distingue ninguna persona, de ningún grupo, de estar en una situación parecida”, enfatizó.

“Pero la chava interrumpió la clase de nuevo, diciendo que el suicidio afecta más a los LGBT. Un profesor sacó una experiencia muy personal, de que un familiar suyo que se identificaba como LGBT se había suicidado, para darle gusto.

Se acabó la clase y a la hora de las preguntas, la chica con lo mismo, solo «acusó a los profes de homofóbicos”, aseguró Hernández.

Para algunos internautas, esta situación es una «falta de respeto porque invisibiliza la identidad de género de una persona». Mientras que para otros, se trataría de una ridiculez e incluso exageración.

«RECIBÍ MUCHOS COMENTARIOS DE ACOSO»

Ante el debate que se abrió en redes sociales por el video, con mensajes de apoyo y rechazo, Andra se pronunció al respecto en su cuenta de TikTok.

Explicó que no le molestan los memes que hicieron en su contra, aunque reconoce que este caso es serio porque también recibió varios comentarios de acoso.Además, admitió que lo que más le importa es las repercusiones que pueden tener en otras personas que no se identifican con los géneros establecidos.

“Recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastante feas. A mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad Lgbtq+ a los que sí les afectó”.

Asimismo, Andra comentó que cada semestre vive lo mismo en la clase, en donde tiene que luchar para que se le visibilice como persona no binaria.

“Cada semestre hay un cierto episodio que una personita no se refiere a mí con el pronombre correcto, y me ha pasado más de una vez que mis profesores no hacen nada; y entonces, soy yo intentando que respeten mis pronombres. Ese día en el chat ya me habían corregido por usar lenguaje inclusivo varias veces y me habían llamado ‘ella’, otras tantas”.

“Esto es misgendering, para quien no sepa que es misgendering, es básicamente cuando tú le impones a una persona un género con el que no se siente cómode, y esto esa es una situación que se sienten mucho en las escuelas, que debería ser el ambiente más seguros, o uno de los más seguros, a parte de la familia”, concluyó.