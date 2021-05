VIDEO | Este es el nuevo auto fabricado para ultramillonarios

Tras sufrir al inicio de la pandemia, el fabricante de autos de lujo Rolls-Royce se ha recuperado y este jueves lanzó un auto para un puñado de ultrarricos, el Boat Tail, cuya parte trasera evoca las líneas de un yate.

Hasta ahora, sólo se han diseñado tres unidades con un nivel de personalización inigualable para la marca de lujo, en un momento en el que el mercado de automóviles de altísima gama se porta bien a pesar del coronavirus.

«Los clientes acuden a nosotros con una idea en mente, que es exactamente lo que ocurría hace cien años (…). Este retorno a los orígenes se remonta al Sweptail de 2017, cuando lanzamos el primer proyecto moderno de coche hecho a medida», explica el director ejecutivo de Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, desde la sede de esta filial de BMW en Goodwood, en el sur de Inglaterra.

Aquello «llamó la atención de algunos clientes que querían algo similar pero aún más espectacular», agrega.

«Nos embarcamos en este proyecto hace cuatro años y el resultado es el Boat Tail. Para nosotros, es la cúspide de todo nuestro negocio en Rolls-Royce», asegura sobre el nuevo modelo de un lujo insolente.

#RollsRoyce Boat Tail’s minimalist fascia accentuates the jewel like features of the completely unique @BOVET_1822 timepieces and instrument panel dials adorned with Guilloché – a technique perfected in workshops of fine jewellers and watchmakers.#RollsRoyceCoachbuild #BoatTail pic.twitter.com/1mJt73dTR9