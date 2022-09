Un pasajero de un vuelo de American Airlines agredió a un asistente de vuelo. El hecho, registrado el miércoles 23 de septiembre de 2022, fue captado en video y trascendió que la policía estadounidense arrestó al individuo.

El incidente ocurrió en el vuelo 377de la conocida aerolínea, el cual contemplaba un recorrido desde San José del Cabo (México) al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (Estados Unidos).

Imágenes captadas revelan que la agresión física se dio cuando el asistente de vuelo le dio la espalda al pasajero identificado como Alexander Tung Cuu Le, de 33 años y proveniente de Westminster. Ambos se encontraban en la parte delantera del avión y, al parecer, existió una discusión previa, aunque no se conoció inmediatamente por qué discutían.

A man was arrested by Los Angeles Airport police after assaulting a flight attendant on an American Airlines flight from Cabo. Good samaritans helped restrain the passenger until the flight landed at LAX, according to witnesses. An investigation is underway. 📹: Donald Hoover pic.twitter.com/N6JjKiOAOB