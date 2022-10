En las redes sociales se difundió un video de un ‘tiburón’ nadando en un vecindario inundado de Fort Myers, Florida (Estados Unidos) durante el paso del huracán Ian el miércoles 28 de septiembre de 2022.

Las imágenes virales muestran a un gran pez oscuro con una puntiaguda aleta dorsal chapoteando mientras es arrastrado por el cauce de las aguas que anegan las calles.

El autor del video, Dominic Cameratta habló detalló a agencias y medios estadounidenses que filmó el video cuando vio algo «dando vueltas» en el patio inundado de su vecino.

«No sabía qué era, simplemente parecía un pez o algo así. Me acerqué y todos mis amigos dijeron: ‘¡Parece un tiburón!'», señaló.

VIRAL VIDEO: Is it a shark?? This footage is from a flooded Fort Myers neighborhood, as Hurricane #Ian hit southwest Florida. The video has been authenticated by Storyful, but wildlife officials are unsure if it’s a shark or another fish.



(Credit: Dominic Cameratta via Storyful) pic.twitter.com/0qnZERBsJz