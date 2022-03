Video: Un hombre apunta a Mike Tyson en un bar y el exboxeador ni se inmuta

El pasado martes el exboxeador estadounidense Mike Tyson fue víctima de una amenaza por parte de un desconocido, en un bar de California.

Un hombre lo apuntó con una pistola desde escasos cuatro metros, pero afortunadamente la cosa no pasó a mayores.

Tras la intervención de la seguridad del lugar ni el bicampeón de los pesos pesados ni ninguno de los presentes resultaron heridos.

El incidente tuvo lugar en un bar de Hollywood, en California, donde el deportista asistía como espectador a un espectáculo de monólogos humorísticos.

Una grabación publicada por el portal TMZ muestra como un hombre interrumpe el ‘show’ y se dirige a Tyson, invitándolo a pelear.

El boxeador lo ignora y permanece sentado sin decirle nada y sin ni siquiera inmutarse, mientras los presentes tratan de apartar al desconocido de Tyson.

Sin embargo, en un momento dado el hombre saca un arma, provocando gritos de los presentes.

En ese instante el video se interrumpe, pero en un segundo video, aparentemente grabado unos instantes después, se ve como el desconocido, ya sin la pistola, se acerca a Tyson —todavía sentado en su mesa— y los dos se abrazan. El hombre pide excusas y, tras dedicar algunos insultos a los presentes, se va.

